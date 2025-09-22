Indiana Jones and the Great Circle: En komplett guide til Gigantenes orden

HQ

Indiana Jones and the Great Circle var et av de beste spillene i 2024. Faktisk kåret vi det til GOTY (Game of the Year) på Gamereactor Spain, selv om det gikk under radaren for noen da det ble utgitt langt ut i desember. Det som er bra er at etter Xbox og PC begynte PS5-spillere også å glede seg over dette fantastiske eventyret fra MachineGames og Bethesda, og snart vil Nintendo Switch 2-brukere bli med.

Flere Indy-spillere, flere spørsmål å svare på, ikke sant? Som om ikke det var nok, har hovedspillet, som allerede er en uforglemmelig reise som godt kan gi deg 20-30 timer avhengig av hvor mye du vil fullføre og avdekke, denne 4. september 2025 nettopp blitt gjort større med den nye utvidelsen The Order of Giants, som gir like mange timers spill som en av hovedstedene i grunntittelen (Vatikanet, Egypt, Siam, Irak).

Husk at for det vanlige spillet har vi samlet i andre Gamereactor-guider hvordan du finner alle relikviene i hovedspillet ("Riddles of the Ancients") på disse stedene. Totalt 4 guider til Indiana Jones and the Great Circle som du kan sjekke ut her.

Men hvis du allerede har fullført hovedhistorien, eller hvis du har bestemt deg for å ta en omvei på reisen din for å fullføre The Order of Giants, er vi her for å redde deg også, med en rekke tips, triks og fremfor alt svar på mysterier, gåter og hemmeligheter av forskjellige slag, inkludert hvordan du samler de 7 Mithraic Artifacts.

Hvor er fader Ricci med papegøyen Pio, og hvordan starter du The Order of Giants DLC?

Først av alt: hvordan du får tilgang til innholdet. Du må ha kjøpt DLC fra den aktuelle butikken, eller Digital Premium Edition. Og nei, før du spør, du vil ikke kunne spille The Order of Giants direkte fra Xbox Game Pass.

Når du har skaffet deg innholdet på en eller annen måte, må du ha kommet deg gjennom de tidlige stadiene av spillet til du kommer til Holy See-kartet. Sjansen er stor for at du kommer tilbake til dette innholdet, og ønsker at MachineGames skal gi deg mer og bedre, ikke sant? Så velg Vatikanet fra menyen Dagbok - Reiser.

Derfra sniker du deg over Belvedere-gården (i skikkelse av en fascistisk svartskjorte eller en prest), og utkledd som fader Jones junior går du mot Bekjennelseskilden, sørvest på kartet, mellom Det sixtinske kapell og svartskjortekasernen.

Der finner du pater Orlando Ricci, en spansk prest, som snakker ganske skandaløst sammen med papegøyen Pio (som ikke kunne hatt et mer passende navn, siden "Pío" betyr "tweet" på spansk), venner av den kjære pater Antonio (Morello, han som ga deg prestekjolen). Hvis du har innholdet, vil fader Ricci fortelle deg "noe som vil fascinere deg" og starte oppgaven som heter "Et mysterium begynner..." i dagboken din.



Advarsel: Xbox-økosystemet har gitt oss flere problemer med dette innholdet. Den ble sittende fast med å synkronisere lagringsspillet, den oppdaget ikke at vi allerede hadde den fullstendige utgaven og ba oss om å kjøpe den (bare for å gjenkjenne i butikken at vi allerede hadde den), den viste feil som "spilldataene for dette området blir fortsatt installert" når installasjonen allerede var fullført, eller enda verre, den lukket spillet da vi kom inn i Villa Pia (Casina di Pio IV), som er når utvidelsen virkelig starter.



Fader Ricci vil fortelle deg om "den navnløse krigeren fra Antiokia", denne gigantiske korsfarerhjelmen som eies av Paulus IV, og muligheten for at den fortsatt befinner seg i et hemmelig kammer under Casina, bevart fra beleiringen av Antiokia i 1097, under det første korstoget.

Samtidig ser det ut til at Mithras' gulldolk (husk dette godt) har forsvunnet fra skattene til Sancta Sedes, som fader Borgnino informerer Ricci i et missiv, "som keiser Otto IV ga til pave Innocens III i 1209".

Slik åpner du safen i Et kollegialt mysterium: se på bildene

En valgfri hemmelighet består i å oppdage kombinasjonen til safen til det kirkelige kollegiet på grunnlag av ledetråder etterlatt av en prest inspirert av de religiøse maleriene som dekorerer hovedetasjen i Villa Pia. Federicos brev ligger på et skrivebord og Alessandros notat ligger under et skrivebord, og løsningen er som følger :



"Tenk på antallet apostler som var til stede da vår Herre vasket føttene deres": 12 (ja, selv om en ser ut som Maria Magdalena).



"Tenk over antallet kjeruber som vitner om vår Frelsers fødsel (kanskje deres guddommelige velvilje kan tjene som eksempel for deg)": 2 (selv om det ser ut som et virvar, legg merke til føttene og hendene).



"Til slutt, tell nøye dyrene som er til stede i feiringen av at den fortapte sønn vender tilbake til sin fars favn": 2 (hadde du ikke sett kalvens hode?



Kombinasjon: 1222. Dette gir deg eventyrboken "Hard Crust".

Slik kommer du inn i det hemmelige kammeret under Casina

Når du har løst det kollegiale mysteriet, kan du fortsette eventyret. Du leter etter den hemmelige inngangen til kammeret under Villa Pia, og den var sannsynligvis rett foran nesen din. Hvis du allerede har undersøkt og fotografert veggkartet over Middelhavet og Europas havområder (Indy tar opptil tre forskjellige bilder/kommentarer: oversiktskart, hellige ekspedisjoner, byen Antiokia), har du kanskje ikke tenkt på at du også kan interagere med det.

Klikk på legenden/innskriftspanelet som forteller om de hellige ekspedisjonene for å åpne et lite rom som inneholder to statuetter: paven og korsfareren. Hvor skal du plassere hver av dem? Du vet det sikkert allerede, men for sikkerhets skyld kan du plassere korsfareren i Antiokia, siden det er her han skal gjennomføre sitt første korstog og beleiring, og paven i Vatikanet, der du befinner deg nå: Vatikanet, i hjertet av Italia.

Dette vil åpne den hemmelige passasjen som fører deg til kammeret som inneholder rustningen og hjelmen til den gigantiske "navnløse korsfareren". Gå ut gjennom den falske veggen med nøkkelen du nettopp har fått, og fortsett til det første store puslespillet i The Order of Giants.

Gåten om vannslangen

Det første store puslespillet i utvidelsen er like godt og autentisk som det beste i hovedspillet. Det handler om å få vannet fra slangefontenen til alle de gylne slangeavløpene, som i sin tur fjerner låsene på døren nederst, og det er to etapper som skal følges.

I den første må du snu avløpene slik at platene som dekker det virkelige puslespillet, løftes. Mellom denne fasen og den andre må du fjerne blokkeringen av en plate som ikke helt hever seg (og på veien finner du en tapt gjenstand). Til slutt, når hele kretsen er avdekket, må du lede vannet til bestemmelsesstedet.

Mithraisk artefakt 1: Heliodromus-artefakten

Før du fullfører puslespillet, må du benytte sjansen til å klatre fra plattform til plattform foran slangens fontene til å ta en liten omvei. Når du glir gjennom hullet etter slangen på det øvre nivået, i stedet for å fortsette å gå langs slangens skjell, tar du til høyre og går ned gangen til du finner en grav (se kartet). Det er her du finner kronen, den første av sju tapte gjenstander i spillet.

"Krone med lyn, symbol på heliodromus, den sjette mithraiske innvielsesgraden".

Løsning av slangegåten

Nå, for å komme til poenget. Den første fasen vil være enkel for deg ved å bruke nøklene som sitter fast i to vannkraner. Deretter, hvis du har problemer med å omorganisere vannkretsen, her er noen skjermbilder av hvordan det skal se ut på slutten for å vanne alle de gyldne avløpene og åpne alle låsene, alt sett fra inngangen, vendt mot slangen ansikt til ansikt (vest-øst) :

Du kan nå få tilgang til Junias grav og plukke opp den første delen av sylinderen som skal forsegles....

Katten i kloakken

Når du har forlatt scenen foran statuen av kjempen Junia og ditt første møte med en ekte kjempe, og før du forlater kloakkområdet, kan du finne en av hemmelighetene i form av en katt som er gjemt i en krok. Bare ta omveien som er vist på kartet.

Når du kommer ut av kloakken, kommer du til en av de morsomste scenene, med fader Ventura, Indy som kommer opp av kloakken som Super Mario, og selveste Benito Mussolini, den fascistiske diktatoren. Deretter går du langs Via Giulia og infiltrerer Riccis kvarter på jakt etter ham. Men først anbefaler vi at du besøker den vakre leiligheten på bildet, et utrolig koselig sted fullt av detaljer der du kan få tak i Vitamins eventyrbok og, fremfor alt, klappe en kattunge til...

Hvordan komme seg ut av biblioteket i Palazzo Ricci

Tøm den overdådige indre gårdsplassen for svartskjorter (eller prøv å se uanselig ut kledd som en), og klatre deretter opp pergolaen ved hjelp av pisken som vist på bildet. Vel inne i biblioteket ser du at fascisti har snudd opp ned på alt på jakt etter presten, men de har ikke lagt merke til et brent papir i et av rommene. Selv om du nesten ikke kan se det, forteller dette papiret deg i hvilken rekkefølge (2-1-3) du må dra i bøkene for å åpne den hemmelige passasjen til gjemmestedet til fader Ricci og papegøyen Pio.

Tilbake i Cloaca Maxima: Uferdige hemmeligheter

Det er på tide å finne bitene av forseglingssylinderen, de to du har igjen etter Junias grav. Før det kan vi plukke opp noen samleobjekter og oppdage et par hemmeligheter i kloakken, som Ninja Turtles.

Miles' brev

Bruk Zippoen din til å åpne en gang og snike deg under rørene for å finne ut mer om den mystiske Mysteries of Mithras-kulten. Se bildene for veiledning.

Kloakksafen

Like i nærheten av fader Riccis hemmelige rom har du kommet over en safe på en trehylle, i et forsømt område fullt av esker og flasker. Og hva er kombinasjonen? Du vil se at noen av eskene er nummerert, men tallene du er interessert i, er gjemt bak fire flasker med vin og brennevin. Ta dem fra hverandre eller knus dem, og pass på at du ikke skjærer deg, for å avsløre kombinasjonen: 5742.

Mithraisk artefakt 3: Leo-artefakt

Det ser ut til at esken tilhører et medlem av kulten, for dette vil gi deg en annen mithraisk artefakt: gjenstanden til leo.

"En batillum, en gammel romersk spade, symbol på leo, den fjerde mithraiske innvielsesgraden"

Ved siden av gjenstanden finner du merkelig nok en ganske slank automatpistol, veldig lik James Bonds legendariske Walther PPK. En skjult referanse til 007-sagaen, som et påskeegg?

Utkastet til kjærlighetsbrev

En av de best skjulte hemmelighetene i hele det intrikate området i Cloaca Maxima er et "usselt" feltnotat, men det er fint og gir eventyrpoeng. Se på stedet på kartet og dykk ned med pusteapparatet for, etter å ha passert gjennom et svært trangt område, å komme til bunnen av en brønn, der en romantiker har mistet utkastet til et kjærlighetsbrev til sin elskede Beatrice.

Mithraisk artefakt 2: Miles-artefakten

Etter å ha utforsket de underjordiske korridorene er det på tide å få tak i en ny del av forseglingssylinderen etter å ha løst et ganske godt, men ikke problemfritt puslespill. For å få tilgang, gå ned i tunnelen ved siden av graffitien til den mithraiske sekten der det står "Taurus cadit, nōs ascendimus". Men før du kommer til selve puslespillet, må du se på denne veggen og slå den ned for å få tak i en annen mithraisk gjenstand.

"En bronsehjelm av Coolus-typen, symbolet på miles, den tredje mithraiske innvielsesgraden".

Gåten om den hodeløse gladiatoren

La deg nå falle gjennom gapet med pisken, og du vil finne deg selv i helligdommen til det berømte gladiatorpuslespillet, ledet av den halshuggede gladiatoren. For å løse det, må du først forstå mekanismen og deretter ... ha flaks med kontrollene og spillet.

Først og fremst vil du se at det er fire statuer som omgir den hodeløse gladiatoren. På deres respektive skjold er det inngravert motiver av ville dyr, nemlig en løve, to tigre, to bjørner og et villsvin. Før du begynner å skjære hjernen din ut, kan du klatre rundt i rommet (langs veggene som plattformer eller ved hjelp av pisken) for å finne og fotografere veggmaleriene til hver gladiator, som også angir et romertall :



I - løve gladiator

II - Villsvin Gladiator

III - Tigre Gladiator

IV - Gladiator bjørn



Det er i denne rekkefølgen du må aktivere puslespillet på gulvet ved å styre en glødende ball gjennom statuene hans i en sirkel. Hvis du ser på den hodeløse gladiatoren og tenker på et kompass, må du styre ballen nordvest, sørvest, nordøst, sørøst langs de halvsirkelformede "sporene" som er gravd ned i bakken.

Men hvilken ball? Ah, godt spørsmål. For å få ballen ut må du først ta den hodeløse gladiatorens sverd ("kjempesverdet"), som ligger ved foten av veggmaleriet av bjørnegladiatoren, og stikke det inn i knyttnevehullet på statuen av den halshuggede gladiatoren. Dette vil aktivere mekanismen, og du vil kunne trekke våpenet ned med pisken, og en ny kule vil komme ut.

Selve puslespillet herfra er mer et spørsmål om dyktighet. Det ville vært mye mer interessant og morsomt hvis det ikke hadde noen funksjonsfeil. Spesielt så vi at en av de tre delene som trengs for å fullføre kretsen forsvant (vi måtte tilbakestille spillet for å fjerne feilen), og oftere var det ganske vanskelig å slippe de styrende delene i riktig vinkel, fordi de visuelle signalene blinket og det var ikke lett å få det riktig i det hele tatt. En liten skamplett på det som er et genialt design og feilfri visuell utførelse, med utrolig realistiske statuer.

Vanskelighetsgraden handler i bunn og grunn om å flytte puslespillbitene raskere, spesielt mot tigergladiatoren, der du må løfte noen av "rørbuene" så snart du passerer den flammende ballen. Logikken er enkel, så det er bare å prøve seg frem og være heldig med å få brikkene til å passe i den vinkelen du ønsker...

Når du får det til, kommer ingen ringere enn keiser Nero ned fra pidestallen sin, som ventet i bakgrunnen og overvåket gladiatorforestillingen fra sin opphøyde pinne. I hånden holder han den ettertraktede delen av sylinderen. Ta stykket og ta et bilde av Nero, selv om en annen glitch forteller deg på kartet at du ikke har gjort det ennå.

Den ekle croissanten

Før du forlater det sirkulære området med "spennende arkitektur" nordøst på kartet, må du huske å få flere oppdragspoeng ved å gå til den hemmelige brønnen og klatre fra plattform til plattform på de omkringliggende veggene. Det er litt søppel, for det er en cornetto som faller ut av en svart skjorte, men det er i det minste noe.

Det gylne eplet

Fra bortkastet søtt til mytologisk frukt. På vei til det andre store puslespillet og den tilhørende sylinderbiten går du inn i passasjen som er angitt på kartet, og hvis du tar stien på høyre side, kommer du til noe som ser ut som et mystisk tre og, enda mer overraskende, et utskåret gulleple!

"Gylne epler er et vanlig element i ulike kulturers sagnomsuste gjerninger. Det er merkelig å finne et slikt eple her."

Gibborim-gravens puslespill

Selv om det høres ut som noe fra Ringenes Herre, finner vi dette bibelske navnet i 1. Mosebok, og det refererer selvsagt til kjempene, nefilimene, som eksisterte før syndefloden. Statuene du ser på bildet gjør også dette klart, og hvis du blar opp til begynnelsen av denne guiden, vil du se at konseptkunst av Gibborims grav ble valgt av Bethesda og Machinegames som hovedbilde for hele Order of the Giants DLC. Ikke overraskende er han den andre av de tre gigantene i utvidelsen, etter Junia.

Puslespillet er kanskje det mest kompliserte av alle DLC-ene, på grunn av de forvirrende beskrivelsene. Det har en lett puslespilldel av ferdigheter og en hoveddel av å tolke meldinger om kjempens krøniker - dette puslespillet krever nesten at du kan latin!

For å lære om Gibborims reise, deler spillet hans eventyr og uhell inn i fire seksjoner eller symboler: skjold, tro (kors), treenighet og sverd. Hver av dem er representert på et eget septer som i sin tur avslører det tilsvarende veggmaleriet på veggen. Når veggmaleriet er avdekket, er det opp til deg å tyde retningen til de ulike flisene i gulvmekanismen ved hjelp av det samme septeret. Unikt, ikke sant?

Før vi begynner, for å gjøre det hele mye enklere for deg, kommer her to ledetråder: "arx" betyr "citadell" på latin, mens "rudera" betyr "ruiner". Og i tilfelle du ikke visste det, betyr det mer utbredte "pugna" "kamp". På denne måten vil du kunne skille mellom vanlige navn og egennavn, som refererer til byer, monumenter eller til og med spesifikke fartøyer.

Til slutt bør du vite at korsets septer ligger for hånden på bakken, skjoldets septer får du ved å overleve Troens hender, og treenighetens septer og sverdet får du ved å løse Seglenes ring. Disse ekstra gåtene låses opp i de to tilstøtende rommene etter hvert som du løser gåtene på gulvet.

Troens hender: I stil med Indy-filmene er dette mer en felle enn en gåte. Aktiver mekanismen med spaken, studer brannmønsteret, og når du har tid til det fordi ilden går langs hele korridoren med et par svingers mellomrom, må du løpe rundt og vri på skjoldhåndtakene på de tre statuene uten å bli brent (for mye).

Ring av segl: Enda et flott blinkskudd med skjelettet, lappen og armen som henger i feil håndtak - du måtte velge korset på skjoldet, "ikke krusifikset"! Den riktige rekkefølgen, hvis du ser på veggmaleriene, er: Vatikanets nøkler, skjold med kors, eple, slange.

Med de fire sceptrene i din besittelse, la oss gå videre.

Veggmaleri av korsfarerkorset

"Han seilte på Halygast og så daggryets lys" - Flytt Halygast-korset mot øst, der solen står opp.

"Ankom Aethopolis, knelte mot vest" - Flytt byens kors til venstre.

Veggmaleri av skjold

"De tok Nacula (...) til de nærliggende ruinene" - Flytt Nakhla ned (rudera).

"I Horus' borg (...) til det østlige fortet" - Flytt Hori Castrum til Said Castellum.

Veggmaleri av treenigheten

Dette er sannsynligvis den vanskeligste av de fire :

"I borgen Malum (...) stirret på citadellet" - Symbolet for Malum må vende blikket oppover, mot "Arx". Ser du hvordan du måtte kunne latin?

"Fra vakttårnet løp han mot det voldsomme helvete" - Pass på, vi forvekslet det med "Turris", men vakttårnet er tydeligvis "Custodis Fastigium", mot høyre.

"... han søkte Guds frelse i nord. Bortenfor flammene fant han sin elskede" - Flytt "Sancti Luciani Ecclesia" mot sør.

Veggmaleri av sverd

"I Al-Mansurs leir (...) så han et skip drive" - Flytt "Al-Mansur Castra" til det andre gjenværende skipet i puslespillet, "La Seynte Marie", til venstre for det.

"I de sørlige ruinene falt fienden over dem fra øst" - Flytt "Rudera" mot øst.

"På slagmarken (...) møtte korsfareren seg selv" - Merk at denne er veldig original. Vi forstår at du må flytte "Pugna" mot "seg selv", mot statuene ovenfor.

Og i tilfelle du ikke forstår, her er den komplette løsningen på Gibborims gravpuslespill :

Du kan nå stikke kjempen i hjertet med Gibborims eget sverd og tvinge ham til å frigjøre den tredje delen av forseglingssylinderen! Men før du går tilbake til fader Riccis hemmelige rom, vil du ha et glass vin?

En fortelling om vinproduksjon

Før du forlater kloakken og avslutter historien om Kjempenes orden (eller når som helst i løpet av utforskningen av Cloaca Maxima, ettersom rekkefølgen er opp til deg), gjenstår det en liten gåte å løse, nemlig den om vinen.

Du må gå til nederst til høyre på kloakk-kartet, legge til med båten og slå ned en svak murvegg. Bak den finner du noe som ser ut som en hemmelig kjeller og et vakkert veggmaleri som viser hvordan man lager vin i Roma. Du må samle de keramiske flisene som er spredt rundt i rommet, og plassere dem i riktig kronologisk rekkefølge: plante, høste, dyrke, gjære, prosessere og.... nyt!

Mithraisk artefakt 4: Perses artefakt

Den siste brikken var alltid på plass, og det eneste vanskelige med å plassere de andre brikkene er at du må følge nøye med på treets opprinnelse og forgrening, ettersom rekkefølgen på grenene ikke er slik den ser ut ved første øyekast.

Premien? Intet mindre enn en annen mithraisk gjenstand: Perses' gjenstand.

"En sigd, symbolet på Perses, den femte mithraiske innvielsesgraden."

Med de tre delene av sylinderen i din besittelse går du tilbake til fader Ricci og opplever den scenen du sikkert allerede har kjent lukten av, når du bruker instrumentet på gjørmen på gulvet. Før du rømmer, må du finne koden til safen bak bysten (4768) og bli venn med Pio, som alltid har vært en hyggelig gutt.

Mithraeums hemmeligheter

Det er på tide å snike seg inn i den mithraiske sektens kjøkken: Velkommen til Mithraeum. Disse hulene som er gravd ut i nærheten av Circus Maximus, er hovedkvarteret til Mithras-kulten, til de rødmaskede nerdene som, i tillegg til å ha en god fest (de har bokstavelig talt en som heter "oktoberfesten"), tror på legenden om ofringen av den hellige oksen i guden Mithras' hender. Etter å ha gjennomsøkt og ryddet rommene deres for håndlangere (ikke glem å fotografere den steinfødte statuen av Mithras og relieffet av Mithras som dreper oksen), kommer du til det siste puslespillet i innholdet.

Men først må du finne fire hemmeligheter, tre av dem er de manglende mithraiske gjenstandene.

Nøkkelen til Mithraeum

Finn nøkkelen som gjør at du kan gå fritt rundt i det siste rommet i Mithraeum, sammen med Venturas brev som avslører all fordømmelsen og forfølgelsen av Mussolinis partner til sekteristen og tyven Ricci.

"Hele affæren kan bare beskrives som høyst kjettersk. I kraft av den autoritet som Hans Hellighet har gitt meg, krever jeg at dolken straks blir levert tilbake".

Bildet markerer stedet :

Mithraisk artefakt 5: Corax-artefakt

En gjenstand som er like lett å finne som den er å overse. Det er bare å slå ned den falske muren som er angitt på kartet, enten med en stor hammer ... eller, som vi har gjort, med dynamitt.

"Ravnestatuett, symbol på hjertet, første mithraiske innvielsesgrad".

Mithraisk gjenstand 6: Pater-artefakt

Denne gjenstanden er kanskje den vakreste: farsringen. Du har kanskje lagt merke til at Mithras, født fra klippen, alltid er avbildet med en kniv i høyre hånd og en fakkel i venstre? Vel, denne statuen du ser på kartet mangler noe. Og ikke vær dum, det er ikke nok å bruke lighteren. Ta i stedet en av faklene til venstre og legg den i hånden hans.

"En rubinring, symbolet på pater, den syvende mithraiske innvielsesgraden."

En okse i himmelmysteriet

Til slutt er Mithraic artefact: Nymhpus Artifact en av de vanskeligste, ikke så mye på grunn av gåten du må løse, men fordi den er så godt gjemt. Du har vel sett det rommet der det står to mithraiske kultister og ber foran et okseansikt? Vel, når du har fått dem til å sove, går du bort til oksens munn og interagerer med den ved å trykke på X/firkant/Y, avhengig av konsollen eller kontrolleren din. Magisk! Selv om den ikke ba om noe, kunne du samhandle. På innsiden venter puslespillet til oksen i himmelen.

Mithraisk artefakt 7: Nymphus-artefakt

Puslespillet med en okse på himmelen er ikke så komplisert som det ser ut til, det er mer et spørsmål om tålmodighet og prøving og feiling. Du har fem vektlodd i form av en oksestatuett, og ved å plassere dem mellom søylene i stjernebildet flytter de de to på hver side av dem. Vær imidlertid oppmerksom på at avhengig av vekt/størrelsen på hver statuett vil søylene rotere mer eller mindre, slik at den tyngste vekten vil løse de to sentrale delene av tegningen. Som et tips kan du slå opp stjernebildet Tyren på internett for å huske formen, fordi notatet i spillet vil være bevisst mer forvirrende for deg.

Uansett, ta en titt på bildene for å se løsningen vår og for å vite hvor du skal plassere hver vekt :

Premien er som sagt Mithraic Artefacts: Nymphus artefakt, den nest siste eller den siste av de 7 Mithraic Artefacts du kan finne i The Order of Giants - Sjelden prestasjon ulåst!

"En liten lampe, symbolet på Nymphus, den andre mithraiske innvielsesgraden".

Monsterportens puslespill

Dette puslespillet begynner enkelt, men det er også vanskelig. Først det mest åpenbare: Fotografer monsterporten og plasser tavlene som passer til freskomaleriene av dyrene. Se nøye på skorpionen, forresten. Tannhjulet av tre som du nettopp har fått tak i, skal plasseres på søylen overfor, nesten som et ror.

Nå kommer den vanskelige biten: Puslespillet består av dyrene og symbolene i riktig rekkefølge, men for å vri litt på det, har de lagt til tannhjulet og noen romertall som er (feil)ordnet som en klokke. Hvis du har prøvd å finne ut av det en stund uten hell, kommer her den viktigste ledetråden: Du må tilordne symbolene til dyrene i kolonnene basert på nummeret som er angitt på veggmaleriet og merket med tannhjulet, ved hjelp av sylinderen på "roret".

Med andre ord, ikke prøv å stille opp alle symbolene samtidig eller med et bestemt nummer: gå dyr for dyr, nummer for nummer. Hvis du legger merke til det, er skorpionen VI (vær forsiktig med denne), raven er V, slangen er II, løven er I og hesten er III.

Hvis du fortsatt ikke finner ut av det, er løsningen her, og du kan bruke sylinderen som en nøkkel til monsterets dør for å møte monsteret personlig :

Det endelige oppgjøret: Kjemp mot giganten Abgol i Colosseum

"Det skulle bli min Victimarus magnus!"

Endelig kommer du til den episke avslutningen som en så god utvidelse som The Order of Giants fortjener. Din tredje kjempe, Abgol, "minotauren", lever i beste velgående, og etter å ha gitt fader Ricci sin oppreisning, ønsker han å gi den til deg også som en gave. Den kule vrien er at denne kampen finner sted etter en bokstavelig talt "oppstigning" ... til det romerske Colosseum!

Så hvordan kan du beseire dette pansrede monsteret? Utnytt spydene og treforkene som ligger rundt omkring på arenaen, men i stedet for å slå ham i ribbeina, kan du prøve å treffe ham ved å kaste dem mot ham med trigger L og trigger R. Hvis du lykkes, kan du gjøre et "pisketrekk" med RB for å rive rustningen av ham bit for bit.

Etter denne fasen vil han komme etter deg enda hardere, og du må leke katt og mus. Fortsett å henge ham opp, og du vil til slutt kunne ta ham ned og gjøre slutt på ham med hans egen hjelm. Eller nesten. Se på scenen, og hent Mithras' gylne dolk. Med nød og neppe, selvfølgelig!

Hvilken del eller hvilket puslespill i Indiana Jones and the Great Circle - Order of the Giants syntes du var vanskeligst?