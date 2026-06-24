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Invincible

Invincible kommer tilbake med en sjette sesong

Sesong 5 av den animerte serien på Prime Video har premiere i 2027.

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Etter at sesong 4 av « Invincible » ble avsluttet i vår, tok det ikke lang tid før Prime Video kom med en oppdatering om sesong 5, som allerede er godkjent. Vi ble fortalt at vi kan forvente flere episoder i 2027, sannsynligvis igjen om våren, og at Conquest ikke kommer tilbake denne gangen, ettersom den berømte viltrumitten nå er godt og vel død og begravet.

Serien ser imidlertid ut til å fortsette å være en stor suksess for strømmetjenesten, både når det gjelder anmeldelser og seertall, ettersom Prime Video nå har bekreftet at « Invincible » også har fått grønt lys for en sjette sesong, som sannsynligvis kommer i 2028 – selv om dette ennå ikke er offisielt annonsert.

Vi har også fått vite at sesong 5 vil introdusere karakteren Gravitator, og at Jack Quaid skal låne stemmen sin til rollen. Dette betyr i praksis at han bytter ut Prime Videos «The Boys» med strømmetjenestens andre superhelt-suksess, nå som den førstnevnte serien er avsluttet.

Inntil flere episoder kommer, må du ikke gå glipp av vår anmeldelse av sesong 4 av « Invincible ». Når det gjelder hvor lenge « Invincible » kan vare, hadde skaperen Robert Kirkman tidligere planer om åtte sesonger på TV.

Invincible

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