Jack Blacks A Minecraft Movie -sang Steve's Lava Chicken er en topp 40-hit i Storbritannia

A Minecraft Movie fortsetter å være en enorm suksess, og filmen har nå passert 700 millioner dollar i billettinntekter på verdensbasis og er på vei til å tjene inn en milliard dollar. Men billettsalget og inntektene er ikke det eneste stedet der filmen har hatt suksess, for en av de mange musikalske innslagene i filmen har nå skrevet historie på de offisielle britiske hitlistene.

Official Charts bemerker at Steve's Lave Chicken, fremført av Jack Black, nå har fått en plass på Official Top 40 Singles Chart for den siste uken, og har nådd så høyt som 21. plass på listen. Dette er en økning fra 77. plass, som den tidligere hadde, noe som viser at interessen for sangen bare har vokst over tid.

Det virkelig interessante med denne platen er at den også er en Top 40 -nyhet, ettersom dens varighet på 34 sekunder gjør den til den korteste Top 40 -charten til dags dato, og slår dermed Jonny Trunk & Wisbeys The Ladies' Bras (som var 36 sekunder lang) da den ble listet tilbake i 2007 og nådde en 27. plass på listen.

Dette er til og med Blacks hit hittil også, ettersom hans siste best mottatte låt på listene var Tenacious Ds Pod, som nådde 24. plass i 2006, mens The Super Mario Bros. Movie's Peaches nådde 28. plass på topp i 2023.

Har du hørt Steves Lava Chicken ennå? Hvis ikke, kan du se den offisielle musikkvideoen nedenfor.

