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Keir Starmer, som er inne i sine siste dager som Storbritannias statsminister – han skal erstattes av Andy Burnham neste mandag – sa at «VM blir kanskje ikke vårt, men Falklandsøyene er definitivt våre» og at han håper Spania vinner VM.

Starmer foretok sin siste reise til Ukraina som Storbritannias statsminister, og fulgte VM-semifinalen mellom England og Argentina – som endte med Englands 2–1-tap – fra et tog. Starmer ble spurt om kampen, og spesielt om banneret som de argentinske spillerne bar, der det sto at Falklandsøyene tilhører dem, og Starmer sa at han håper FIFA griper inn.

Etter kampen holdt de argentinske spillerne opp et banner med teksten «Las Malvinas son Argentina, «Falklandsøyene tilhører Argentina», noe som nesten helt sikkert vil føre til en bot til det argentinske fotballforbundet, ettersom FIFA forbyr spillere, trenere eller andre deltakere i kampen å vise politiske budskap (og det ville ikke være første gang de blir bøtelagt for å vise det samme budskapet).

Keir Starmer støttet også en kommentar fra næringsminister Peter Kyle, der han ba FIFA om å undersøke den argentinske spilleren. «VM er kanskje ikke vårt, men Falklandsøyene er definitivt det. Vår holdning er uendret. Selvbestemmelsen ligger hos øyboerne, og vårt engasjement for Falklandsøyene vil aldri vakle», sa Starmers talsperson. Han la til at «statsministeren ønsker begge lagene lykke til i finalen, spesielt Spania.»

Starmer var svært spent på VM og kunngjorde en midlertidig lovendring som tillot puber å holde åpent lenger, slik at de kunne vise kampen mot Mexico som fant sted midt på natten fra søndag til mandag, og foreslo at det skulle bli en helligdag hvis England vant VM – noe positivt å gjøre i sine siste dager som statsminister... ...noe som ble avbrutt av Thomas Tuchel.