Kommentar: Spillrevyen bedriver dårlig journalistikk

Hei, Spillrevyen, og særlig du, Jon Cato Lorentzen! Jeg har en høne å plukke med dere angående deres siste episode! Jeg synes nemlig episoden tar en ufin vending når Jon Cato begynner å snakke om oss (og derfor adresserer jeg denne kommentaren først og fremst til ham).

I episoden tar dere for dere tre norske spillsider - Gamer, PressFire og Gamereactor Norge - for å se hvorvidt vi kommer med stoff relevant til den pågående pandemien. Ønsket deres er å se om vi som norske spillsider kommer med spilltips, gode råd til dem som ønsker noe å sysle med i langtekkelige dager med mye hjemmetid, eller annet stoff som folk på jakt etter spillunderholdning kan ha nytte av som de ikke finner på vanlige nyhetssider. Det er et analysearbeid jeg gir en tommel opp til. Pandemien vi lever under er en påkjenning for mange, og det beste vi kan gjøre er å sørge for å gjøre hverdagen litt lysere for hverandre.

Problemet mitt er at du ikke svarer på oppgaven når du kommer til oss i Gamereactor rundt 23 minutter uti episoden. Etter å kaste et kjapt blikk på antall nyhetssaker vi har skrevet den dagen begynner du i stedet på en lang tirade om forretningsmodellen vår. Med en beskrivelse av Gamereactor som en «hyperkommersialisert spillnettside med tett samarbeid med spillutgiverne som har utspilt sin rolle og driver rovdrift på journalister» er det ikke akkurat flatterende ord lytterne sitter igjen med om oss.

La meg være den første til å gi deg rett i at forretningsmodellen ikke er den beste. Krav om antall saker per døgn kunne vi gjerne vært foruten. Dessverre styrer ikke vi i Norge denne selv. Den er det sjefene sentralt andre steder som styrer, noe du også delvis er inne på (at «sjefene» ikke er i Norge og dermed ikke hører på en norsk spillpodcast, slik at de kan takke ja til invitasjonen om å svare for seg, vet du utmerket godt som tidligere redaktør, men det nevner du ikke). Andre ting som design på nettsiden og finansiering er et annet eksempel på noe som er utenfor vår kontroll. Dette er prisen vi betaler for å være en gren av en større internasjonal aktør.

Det er mye vi ikke får gjort noe med som kunne vært bedre. Det er til gjengjeld noe vi kan gjøre mye med: Levere stoff med god kvalitet til leserne våre. Etter snart ti år i Gamereactor tør jeg påstå at dette leverer vi, gang på gang, uke etter uke, selv i de rolige vinterukene vi nylig har lagt bak oss. Med kommentarer, anmeldelser, artikler og annet stoff leverer vi mye innhold med høy kvalitet om spill andre norske aktører knapt berører. Jeg er stolt av gjengen jeg jobber med i den norske redaksjonen! Vi gjør en innsats jeg er stolt av, og det synes jeg faktisk vi fortjener anerkjennelse for.

Det er derfor svært urimelig av deg å hoppe bukk over arbeidet vi faktisk gjør og har gjort, både generelt og i forbindelse med pandemien. For vi har faktisk levert stoff til dem som sitter hjemme for tiden, slik dere etterspør. Selv var jeg tidlig ute med å levere en ganske omfattende liste med spilltips i smittevernstiden, proppfull med tips til hva folk kan spille dersom de må være mer hjemme enn normalt (at en del 2 ikke er ute ennå skyldes både arbeidet med en anmeldelse og det faktum at jeg er frilansskribent med andre oppgaver å ta hensyn til). Så sent som denne helgen leverte vi en liste med tips til gratis spill man kunne spille forrige helg. Denne typen stoff kommer vi til å fortsette med.

Ulempen er at du faktisk måtte bruke mer enn ti sekunder for å finne stoffet, men ettersom dere beskriver dere som en podcast som «retter et kritisk søkelys på hva som rapporteres i spillbransjen» bør dere faktisk være i stand til drive litt journalistisk gravearbeid på forhånd. Jeg vet du er oppegående nok til å foreta såpass. Husk at unntakstilstanden vår har vært i kraft siden 12. mars. Da er det faktisk ikke alt stoffet som ikke ligger der umiddelbart på forsiden. Men det gjør de da ikke på andre nettsider eller nettaviser heller? At tiden til å snakke om oss går med på å snakke om forretningsmodellen vår i stedet for det dere faktisk skulle snakke om - hvorvidt vi dekker pandemien eller ikke - føles derfor som en ekstra urimelig dom over oss sammenlignet med de andre. Innsatsen fra oss i den norske redaksjonen bør bedømmes ut ifra innhold, ikke forretningsmodell.

Da dere fikk mulighet til å kommentere denne teksten, svarte du at kritikken ikke var direkte rettet mot noen norske skribenter eller kvaliteten på arbeidet vi legger ned, men mot det internasjonale produktet Gamereactor. Det er en fin presisering, men jeg føler poenget mitt fortsatt gjelder. I stedet for å vurdere arbeidet vi faktisk gjør, blir vi bedømt for den vi er. Det oppleves ikke rettferdig når vi faktisk har svart på oppgaven dere stiller.

Å omtale oss som en «hyperkommersialisert spillnettside med tett samarbeid med spillutgiverne» høres dessuten ikke rent lite ut som en lettere omskriving av begrepet «kjøpt og betalt». Den slags udokumentert fjas slipper man kanskje unna med hvis man er statsleder nå til dags, men å antyde den slags om oss er å spytte på arbeidet vi faktisk gjør. La meg gjøre det klart og tydelig: Alle forsøk på å kjøpe, bestikke og på andre måter påvirke min mening om spillene som anmeldes vil aldri bli godtatt, uansett! Såpass journalistisk integritet skulle da bare mangle!

Med tanke på den lange fartstiden du har hatt i spillbransjen vet jeg du kan bedre, Jon Cato. Og med tanke på alt arbeidet vi i den norske redaksjonen legger ned for å gi leserne våre solid kvalitet på stoffet vi skriver, forventer jeg faktisk at det er innholdet i stoffet vi blir vurdert etter neste gang.

For øvrig ser jeg frem til pandemien er over slik at jeg nok en gang kan delta på spillquizen på Tilt. Det er et solid høydepunkt i måneden hver gang, så kudos for innsatsen!