Lego avslører nye Batman-sett som inneholder digitalt innhold i spillet som knytter seg til 2026s Legacy of the Dark Knight-spill

HQ

Som en del av New York Comic Con har Lego avslørt en rekke nye sett basert på Batman-merket. Totalt har fire sett falt, hvorav tre er Batmobile-bygninger og den fjerde som er en mer dekorativ logo, og hver er verdt å være oppmerksom på, spesielt hvis du har øye med Lego Batman: Legacy of the Dark Knight når den lanseres i 2026.

Lego har kunngjort at de fire settene hver kommer med "en rekke eksklusivt digitalt innhold i spillet" for Lego Batman spillet fra TT Games i 2026. Den nøyaktige arten av disse elementene varierer også avhengig av settet og spenner fra et gull Batsuit kosmetikk, eller de forskjellige Batmobiles å bruke i spillet, som hver kommer med en gullvariant.

Uansett ser settene i seg selv ut til å mure Batman vs. Superman, Pattinson Batman, og Batman & Robin Batmobiles, og hvert sett klokker inn på £ 24.99 / € 29,99.

Dette er en annonse:

Når det gjelder Batman Logo -settet, er dette et intrikat utstillingsstykke som hyller Caped Crusader og som inkluderer en rekke "fanfavorittartikler fra DC-universet", det være seg Batarangs eller Harley Quinn hammer. Det følger til og med med en minifigur i gull og en minifigur i gull Lego Batman for å markere 20 år med Lego Batman. Dette settet koster £69.99/€79,99.

Alle fire settene lanseres 1. mars 2026.

Dette er en annonse: