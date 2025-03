Lego kunngjør offisielt det lekkede Mario Kart-settet

HQ

Rett før helgen rapporterte vi om lekkasjen som avslørte at Lego og Nintendo gikk sammen igjen for å utvide Super Mario samling av bricky-sett. Dette settet var ulikt tidligere Mario Kart alternativer, da det er et mer komplekst og detaljert alternativ som er designet for samlere og mer voksne fans, i stedet for bare å være aktuelt for ungdommer.

Settet er kjent som Mario & Standard Kart, og det er bekreftet at det vil inneholde 1,972 stykker, og at det vil selge for £ 139.99 / € 169.99 når det lanseres 15. april. Settet er allerede tilgjengelig for forhåndsbestilling, og når det gjelder noen av de mer unike elementene og funksjonene, blir vi fortalt at det har bevegelige armer og hode, og et stativ som gjør at det kan vises i en rekke vinkler.

Lego forklarer videre: "Når det er komplett, gir Mario Kart-settet et dristig utsagn i enhver fans hjem, enten det er en del av et spillrom, stue eller kontorinnredning. Det er mer enn bare en modell - det er en hyllest til Mario Kart-serien."

Settet er 22 cm høyt, 19 cm bredt og 32 cm langt, og lanseringen er snart, og du kan ta en titt på det offisielle bildet nedenfor.

