Lekkasjer gir oss et første innblikk i innspillingen av «The Batman – Part II» i Glasgow

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The Batman - Part II Det har vært en lang ventetid, og vi kommer heller ikke til å få se filmen på kino på en god stund, ettersom prosjektet nylig ble utsatt til februar 2028.

Likevel begynner nyheter og informasjon om filmen å sive ut i større grad, delvis takket være at produksjonen nå er i gang, og mange innbyggere i den skotske byen Glasgow har lagt merke til at gatene deres har blitt forvandlet til en pseudo-versjon av Gotham City.

Relativt kort tid etter at Marvel Studios forvandlet Glasgow til New York City for «Spider-Man: Brand New Day, har nå DC Studios fulgt etter. Selv om lekkasjene, bildene og videoene fra settet så langt ikke gir oss helt det samme innblikket som Spider-Man-produksjonen, har vi nå fått se Batmobilen og det som ser ut til å være et ødelagt vrak av kjøretøyet, noe som tyder på at Robert Pattinsons kappehelt havner i litt trøbbel på veien i dette kommende kapittelet.

Alt dette kommer etter at Sebastian Stan ble feilsitert angående rollen som Harvey Dent i filmen, som også antas å inkludere Scarlett Johansson som Poison Ivy.