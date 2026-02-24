Live-service har ødelagt denne konsollgenerasjonen

HQ

Innimellom kommer det nyheter som treffer deg som lyn fra klar himmel. Jeg prøver ikke å si at jeg er et slags orakel som vet når ting vil skje og ikke skje, men etter 25 år i bransjen har jeg i det minste en viss innsikt. Til tross for dette var jeg helt uforberedt da det torsdag kveld ble kjent at Bluepoint Games legges ned.

Bluepoint var et blomstrende studio som ble kjøpt opp av Sony for mindre enn fire år og fem måneder siden.

Dette er studioet som samarbeidet med Sony og utviklet de nye versjonene av Shadow of the Colossus og Demon's Souls på deres vegne, og som ble kjøpt opp av Sony i siste halvdel av 2021, og ønsket det velkommen til PlayStation-familien for mindre enn fire og et halvt år siden. På den tiden var det et svært interessant studio, og PlayStation-fansen gledet seg og begynte å spekulere i hva de ville gjøre videre.

Kanskje var det på tide med den Bloodborne-nyinnspillingen alle håpet på? Men det gikk også rykter om nyinnspillinger av Killzone 2 og Metal Gear Solid 2 - prosjekter som utvilsomt ville ha gledet fansen og sannsynligvis solgt godt. Siden den gang har det ikke vært et eneste PlayStation-arrangement der det ikke har vært spekulasjoner om hvorvidt vi ville få se hva Bluepoint har jobbet med.

Det gikk mange rykter om at Bluepoint skulle lage en ny versjon av Bloodborne, Killzone 2 og Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty.

Men... som vi vet, har vi ikke mottatt noen nyheter, og det var ikke før i fjor at rapporter avslørte hva som hadde skjedd. Bluepoint hadde ikke jobbet med en nyinnspilling, og de hadde heller ikke jobbet med et fantastisk og spektakulært enspiller-spill (som er det de er, eller rettere sagt var, eksperter på) - men med et flerspillerspill med en tydelig live service-komponent, satt i God of War-universet.

På dette tidspunktet var jeg allerede sliten. Jeg har reist rundt og møtt utallige utviklere og studioer. Det finnes sikkert de som behandler jobben sin som en hvilken som helst annen kontorjobb, men min oppfatning er at de som lager spillene er gamere, som deg og meg. De spiller, de er lidenskapelige, de pynter arbeidsplassen sin med masse figurer og nerdete ting, og de har spillrelaterte t-skjorter. At de er et lite tannhjul i et stort maskineri der de har liten mulighet til å påvirke noe som helst, endrer ikke på det. Og jeg er villig til å vedde på at ekstremt få utviklere hos Bluepoint Games har sagt at de vil prøve å tvinge flerspiller inn i God of War-verdenen på en live service-basis. Ingen har noen gang bedt om det.

Hvor mange av dere spilte dette og ønsket at det hadde vært flerspiller i stedet, med masse mikrotransaksjoner?

Eller ... noen har gjort det, forresten. Som lederne i Sony. Etter å ha gjentatte ganger i årevis sagt at de vil investere mer i direktetjenester, hadde de talentfulle studioer som Lucid Games som jobbet med Twisted Metal med direktetjenestekomponenter, Insomniac laget direktetjenestespillet Spider-Man: The Great Web med et direktetjenesteoppsett, og Naughty Dog lagde The Last of Us: Multiplayer med direktetjeneste. For mer om Sonys mislykkede direktetjenesteprosjekter, har vi en ny artikkel her.

Spillutviklere er lidenskapelige gamere, og de har en tendens til å mislike live-tjenester som konsept like mye som resten av oss. Jeg kan selvfølgelig ikke bevise det, men jeg kommer aldri til å tro at alle disse talentfulle utviklerne samtidig ville bestemme seg for å forvandle populære enspiller-spill til flerspillerspill og samtidig melke spillerne for penger. Bare se på alle utviklerne som trer ut av gigantenes skygger og etablerer sine egne studioer, og hvor mye bedre de er til å levere det spillerne faktisk vil ha.

Bioware-tittelen Anthem er et annet eksempel på når et talentfullt enspillerstudio blir kjørt i grøfta av live-tjenester.

Det er også en enorm mengde kynisme innebygd i denne måten å jobbe på (noe som ikke er unikt for Sony; alle utgivere som jakter på live service-gullet er skyldige i dette). Et sterkt og lønnsomt live service-spill krever et stort antall spillere som kontinuerlig bruker penger på sesongkort, skins og "betal for å vinne"-gjenstander. Sony visste godt at ikke alle disse spillene ville bli populære, selvbærende spill som ville generere betydelige inntekter; de hadde forutsett at flere av dem ville mislykkes, noen før lansering og andre i etterkant. Kort sagt, spillene utvikles bevisst som "collateral damage", samtidig som de forsøker å overbevise samfunnet om at det ikke vil påvirke kjernespillene deres.

Resultatet er nå tydelig i en nesten tragisk tom utgivelsesplan. Bend Studio, Media Molecule, Naughty Dog, Polyphony Digital, Santa Monica Studio og Sucker Punch har til sammen kun gitt ut ett spill i løpet av denne generasjonen som er utviklet spesielt for PlayStation 5, nemlig Ghost of Yotei. Ellers har Polyphony Digital kun gitt ut Gran Turismo 7, som også kom til PlayStation 4, mens Santa Monica Studio har gitt ut God of War: Ragnarök, som også kom til PlayStation 4. Og studioer som Bend Studio, Media Molecule og Naughty Dog har ikke gitt ut et eneste spill - og kommer kanskje heller ikke til å gjøre det, ettersom Sony forventes å lansere PlayStation 6 i 2028 (eller 2029).

Horizon Steel Frontiers og Horizon Hunters Gathering er to av minst tre Horizon-spill som for tiden er under utvikling.

Førstepartsinitiativet har hovedsakelig blitt ledet av Horizon-utvikleren Guerrilla, som har gitt ut tre Horizon-spill og har tre til på trappene (de tre sistnevnte er Horizon Steel Frontiers i samarbeid med NCSoft, Horizon Hunters Gathering og et Horizon-enkeltspillerspill) - i tillegg til mesterlige Insomniac, som har gitt ut tre PlayStation 5-spill og Marvel's Spider-Man: Miles Morales, som også kom til PlayStation 4.

Det tar tid å utvikle spill, og det tar enda lenger tid å utvikle påkostede live-tjenestespill som er designet for å vare i årevis, komplett med flerspiller og mer innhold. Og det er det sistnevnte som alt har vært rettet mot. Enspiller-spillene som gjorde Sony elsket og PlayStation størst, glimrer imidlertid med sitt fravær. Ingen kan vel for alvor tro at dette er gjort for spillernes skyld? Hvor er denne generasjonens nye store Sony-skapte spillserie som kan ta sin plass ved siden av God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima og Horizon?

Uncharted og The Last of Us debuterte under PlayStation 3-æraen, og siden den gang har det ikke blitt utgitt en eneste ny spillserie fra Naughty Dog - som imidlertid jobber med Intergalactic: The Heretic Prophet. Men det kan godt bli en PlayStation 6-tittel.

Fokuset ligger helt og holdent på å melke eksisterende spillserier for alt de er verdt, og selv om vi ikke har sett en eneste bruker i kommentarfeltet som etterspør flerspiller i direktetjeneste basert på for eksempel Ghost of Tsushima-verdenen, er det nettopp den typen spill all energien går inn i.

Jeg vil gå så langt som å si at Sony burde være utrolig takknemlige for at Microsoft har opptrådt så dårlig og tregt med sine spillsatsinger de siste ti årene. Etter å ha tilbudt altfor lite i mange år, kom Xbox-maskinen for alvor i gang i fjor. Det var samme år som de ble tvunget til å innse at de har altfor stor utviklingskapasitet i forhold til sin markedsandel i konsollmarkedet (Xbox-salget er dårlig), og i 2025 var det i stor grad Microsoft som gjorde PlayStation spennende, og det samme kan sies om 2026 med Fable, Forza Horizon 6, Gears of War: E-Day og Halo: Campaign Evolved.

Hadde ikke Microsoft dratt beina etter seg og tatt så tvilsomme avgjørelser for fem år siden, noe som resulterte i et jevnere kappløp med Sony i dag, tror jeg at PlayStation 5 ville ha vært i alvorlige problemer med flommen av store spill. Det er Microsofts egen inkompetanse som har vært Sonys redning de siste to årene.

Etter noen svært svake år i begynnelsen av generasjonen, har salget av Xbox Series X falt kraftig. Det betyr at de nå har blitt en multiformatutgiver akkurat i det deres egen spillutvikling har kommet i gang.

Denne generasjonen har blitt utnyttet for penger på en enestående måte. Hvert nytt spill har blitt sett på som et slags lodd, der den store gevinsten er en Fortnite-lignende live-tjenestesuksess. Hva gjør du hvis du ikke vinner på et skrapelodd? Jo, man kaster det fra seg uten å tenke så mye over det. Kanskje vi vinner neste gang i stedet?

Igjen, det er ikke bare Sony som har handlet på denne måten - se på Microsoft med The Initiative og deres Perfect Dark eller Rares' kansellerte Everwild - men jeg begynner virkelig å føle at dette er noe av en tapt generasjon. For eksempel debuterte God of War, Killzone, Ratchet & Clank, Sly Cooper and the Thievius Raccoonus på PlayStation 2, og Team Ico leverte mesterverk med Ico og Shadow of the Colossus.

På PlayStation 3 kunne vi glede oss over Infamous, Little Big Planet, MotorStorm, Resistance: Fall of Man, The Last of Us og selvfølgelig Uncharted (inkludert fantastiske oppfølgere i de fleste av disse seriene). På PlayStation 4 ble vi introdusert for nye serier som Bloodborne, Days Gone, Ghost of Tsushima, Horizon og Marvel's Spider-Man - og selvfølgelig en fullstendig reboot av God of War.

Det fremragende Astro Bot er et av de få lyspunktene i denne generasjonen. Stabil og fenomenal enkeltspiller, og en ny spillserie.

For PlayStation 5 er det lettere å komme med på listen. Astro Bot og Returnal. Vi elsker førstnevnte og kåret det til årets spill, men vi kan vel være enige om at det fortsatt er litt tynt og ikke har helt den samme tyngden som mange av bidragene fra forrige generasjon? Og det er ikke alltid like lett å gjenopplive inntørkede merkevarer; det trengs nytt blod og nye avkom.

Tenk bare hvordan det kunne ha sett ut uten den tidligere PlayStation-sjefen Jim Ryans uttalte fokus på sterke merkevarer og live-service for Sony. Hvis Bend hadde fått lov til å levere Days Gone 2, og hvis Bluepoint hadde fått lov til å lage en komplett nyinnspilling av Killzone 2 eller et nytt enspillereventyr. Eller hvis Naughty Dog ikke hadde brukt så mye tid på remastere og remakes av begge The Last of Us-titlene (og selvfølgelig det nedlagte flerspillerspillet). Ja, eller hvis London Studio hadde fått lov til å fullføre sitt fantasyspill?

Hvis det ikke lenger finnes mange spill som motiverer folk til å kjøpe en konsoll, vil mange vurdere en Steam Machine i stedet. Her koster fullpristitler mindre, og utvalget er mye større. Det er en avvisning av både Microsofts og Sonys innsats og fokus.

Det er en grunn til at jeg klager. Milliarder på milliarder har blitt usentimentalt kastet rett i søpla. Noen ganger har spill blitt utgitt og vart i et par uker (i tilfellet Concord, mindre enn det), hvoretter pluggen rett og slett har blitt trukket ut - alt mens spillerne tigger og ber om mer av det som gjorde PlayStation så elsket og populært. Mens vi kan ta frem PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 og PlayStation 4 (og for den saks skyld PSP og PS Vita) fra lageret for å glede oss over førstepartsfavorittene våre, vil det om omtrent ti år være få spill til PlayStation 5 som det i det hele tatt vil være mulig å gå tilbake til. Serverne har blitt stengt ned.

Mange andre og jeg har tidligere påpekt at denne generasjonen ikke har levert, noe som vanligvis blir imøtegått med argumentet om at det finnes gode tredjepartsspill i stedet. Og... det er sant. Men hvis tredjepartsspill er det vi gamere skal leve av, da stiller jeg spørsmål ved om konsoller har noen eksistensberettigelse. I så fall er en Steam Machine eller lignende et bedre alternativ. Betydelig flere spill og betydelig billigere spill, samt muligheten til å velge hvilket ytelsesnivå du vil ha. Og hvis du som TV-spiller lurer på om det kanskje er bedre å gå over til PC-spill i stedet, må du virkelig konkludere med at konsollprodusentene har gjort en skikkelig dårlig jobb.