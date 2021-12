Mange spennende nyheter avsløres på fredag

HQ

Klokken 1.30 natt til fredag starter altså for-showet til The Game Awards, og deretter er det tid hovedbiten klokken 2. Begge deler vil i tillegg til kåringer også by på spennende nytt fra både kjente og ukjente spill, og noen av dem vet vi allerede om. Jeg tenkte derfor det kunne være greit å skrive litt om hva vi forventer.

Geoff Keighley og i mange tilfeller utviklerne selv har jo som vanlig både røpet og hintet til noe av det som skal vises frem på The Game Awards. Derfor vet vi med sikkerhet at følgende spill dukker opp:



ARC Raiders - er det første spillet fra den tidligere EA-lederen Patrick Söderlund sitt nye Embark Studios, og vil gi oss den første skikkelige traileren med litt gameplay.

Chrono Cross Remastered/Remake - har ikke akkurat blitt bekreftet, men Square Enix har gjort såpass mye som indikerer at den lenge ryktede oppussingen vil avsløres denne måneden at jeg bare må slenge denne under ting som helt klart dukker opp.

CrossfireX - sin Twitterkonto har plutselig våknet til live med kryptiske meldinger de siste dagene, og siden prosentmåleren økte fra 21 til 63 prosent fra 3. til 6. desember tilsier enkel matte at den oppnår 100 prosent rundt den 9. desember. En tilfeldighet? Neppe.

Destiny 2: The Witch Queen - skal få en ny trailer. Vi vet ikke om det er snakk om en filmatisk utgave eller gameplay.

Halo-serien til Paramount - viste noen sekunder da Xbox fylte 20 år den 15. november, men The Game Awards lover en langt mer omfattende trailer med en langt nærmere titt på soldatene i de ikoniske draktene.

Homeworld 3 - lover å gi lyd fra seg igjen natt til fredag.

Saints Row - måtte nylig utsettes hele seks måneder fra februar til august, men vi skal likevel få se mer fra rebooten på showet.

Sonic the Hedgehog 2 - blir ett eksempel på noe som virkelig ikke er spill siden vi skal få den første traileren fra filmen. Samtidig skal Sega gi oss den første skikkelige traileren fra det nye spillet mange tror heter Sonic Frontiers.

Suicide Squad: Kill the Justice League - har foreløpig gitt oss to filmatiske trailere, men på fredag er det endelig tid for å se gameplay fra Batman: Arkham Asylum-skapernes kommende spill.

The Lord of the Rings: Gollum - var ett av de første spillene vi fikk vite ville vise en ny trailer. Foreløpig vet vi bare at den i alle fall vil inneholde noen filmatiske sekvenser.

The Matrix Awakens - er tydeligvis ikke akkurat det man kan kalle et spill, men med lovnader om å vise hva fremtiden til interaktiv historiefortelling og underholdning kan få til på de nye konsollene høres dette lovende ut.

Tiny Tina's Wonderlands - ønsker tydeligvis å snakke like mye som hovedpersonen i spillet, så her venter enda en gameplaytrailer som tydeligvis vil vise litt ray-tracing.

Xbox Game Pass - Keighley er ikke glad i å fokusere på systemer eller lignende på The Game Awards, men Xbox Game Pass sin Twitterkonto gjør det klart at fire av spillene som vises frem vil lanseres rett på PC-utgaven av den fremragende tjenesten.



Dette er de største tingene vi vet, eller med ekstremt stor sikkerhet vet, dukker opp på The Game Awards, men Keighley har også lovet oss fire eller fem hemmelige annonseringer på høyde med hysteriet Elden Ring skapte i sommer. En rekke overraskelser blir det, så la oss nevne noen gode kandidater:

Alan Wake 2 - hadde det begynt å gå rykter om allerede før Alan Wake Remastered ble sluppet i sommer, og det har gått nesten to år siden Epic fortalte at de vil gi ut finnene i Remedy sitt neste hemmelige spill. Da bør det vel snart være tid for å bekrefte spillet også, noe vanligvis pålitelige Jeff Grubb tror blir tilfellet i den den nyeste episoden av Nate the Hate sin podcast.

Bioshock 4 - ble bekreftet for to år siden, men 2K Games og Cloud Chamber har vært ekstremt tause siden den gang. Den siste tiden har det dog dukket opp et par rykter som blant annet hevder at spillet vil slippes neste år. Hva passer vel da bedre enn å avslutte 2021 med stil?

Cuphead: The Delicious Last Course - har vi nærmest ikke hørt et pip fra etter at det ble utsatt til 2021 i fjor, og Studio MDHR har nektet å si noe de to gangene jeg har forsøkt å spørre om en oppdatering i år. Jeg velger uansett å håpe på litt mer natt til fredag.

Senua's Saga: Hellblade II - nevner de også i samme slengen, noe som gir mening siden det har gått to år siden spillet ble avduket på 2019-utgaven av The Game Awards.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge - fikk en ny trailer som avslørte at April vil være spillbar under Keighley sin Gamescom Opening Night Live-sending i august, så vi skal ikke se bort fra at han også får æren av å avsløre lanseringsdatoen.

Xenoblade Chronicles 3 - ble nærmest bekreftet i sommer, og kunnskapsrike Imran Khan fra Fanbyte hevdet da at spillet vil slippes tidlig neste år. Nintendo og Keighley er jo kjente for å være gode venner, så da lukter det at dette er førstnevnte sin overraskelse på showet.

Med tanke på at fler titalls spill vil vises frem er disse bare noe av det vi kan forvente eller håpe å se på fredag, og jeg har ikke tenkt å engang hinte til et par andre overraskelser jeg vet om. Jeg tror nemlig at mange vil være fornøyde fredags morgen. Hva håper og tror du vil vises?