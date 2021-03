Marvel's Avengers: Future Imperfect er meh, men framtiden er lys

Du ser på Annonser

Det er ingen hemmelighet at undertegnede var en av de mest positive da jeg anmeldte Marvel's Avengers forrige august. Dette til tross for at spillet seriøst hadde problemer både innholdsmessig og teknisk. Den underholdende historien, de interessante karakterene og det gode kampsystemet har uansett vært nok til å underholde meg i flere titalls timer, gi meg to Platinum-trofeer og ha troen på fremtiden. Operation: Kate Bishop - Taking A.I.M, spillets første innholdsoppdatering, gjorde det uansett klart at det ville ta tid å fikse ting, noe den nyeste oppdateringen bare forsterker.

For Operation: Hawkeye - Future Imperfect følger en meget lik oppskrift som Taking A.I.M. Faktisk i såpass stor grad at selv den spillbare figuren ligner veldig. For all del, Hawkeye har noen ekstra piler å velge blant, men både han og Kate Bishop bruker helst buen før de eventuelt går nærmere for å gå berserk med sverd. Ikke at det betyr de er vanskelige å skille. Hawkeye er helt klart min favoritt av de to. Nightstorm Arrow-ferdighten hans får det til å regne piler av ulike slag i et relativt stort område, noe som er kjekt å ha når en stor gruppe fiender står relativt tett. Kombiner dette med Recovery Arrows som både leger og styrker Avengers i en sirkel, så er det tydelig at herr Barton gjør jobben både offensivt og defensivt. Topp på kaken blir det Ultimaten hans: Hunter's Arrow. Denne pilen trenger du bare å sette fri, og deretter se hvordan den automatisk flyr rundt og skader fiender mens du gjør noe annet. Å se disse ferdighetene utslette der aller meste på skjermen i et hav av partikler og effekter er en fryd for øyet, så det eneste skuffende er at de grunnleggende egenskapene er litt for like Bishop sine.

Noe av det mest skuffende er uansett historien. Selv om den starter ganske interessant ved å gå nærmere inn på hva som vil skje om Avengers mislykkes i å redde verden går den liksom ingen steder etter det. Den føles nærmest som en filler-episode som stort sett bare gjentar og spesifiserer ting Taking A.I.M allerede gjorde ganske tydelig. Det som gjør dette enda verre er at det som kunne vært kult og overraskende har vært fokuset i trailere og markedsføringen generelt. At historien prøver å være mystisk ved å ikke avsløre hvem bossen er før helt til slutt når vi allerede er fullstendig klare over det blir bare latterlig, og gjør historien ekstremt forutsigbar. Da fører det faktum at bosskampen i grunn kun blir en slags Abomination 1.5 bare til at "meh"-et som kommer ut av munnen min når avslutningsscenen går på skjermen blir enda tydeligere.

Hva så med forbedringene på de nye konsollene? Vel, de er heldigvis generelt imponerende. Spillet både ser, kjører og laster langt bedre på PlayStation 5. Du vil ekstremt sjelden se bildeoppdateringen bikke nevneverdig under 60 i "Highest-Performance"-modusen, mens både karakterene, effektene, partiklene og lyssettingen virkelig viser hva de nye konsollene kan få til i "4K"-modusen. Derfor er det spesielt skuffende at spillet fryser i mellom fem og ti sekunder nesten hver eneste gang du prøver å gå ut av menyene etter å ha demontert noe eller endret skin. Ekstremt kjedelig i et loot-fokusert spill...

Nå får det uansett være nok negativt, for Future Imperfect viser også at utviklerne hører tilbakemeldingene. Da snakker jeg ikke bare om muligheten til å spille historieoppdrag om igjen og lage sine egne HARM-utfordringer. Den nye "Cargo Runner Synthoid"-fienden er meget inspirert av Diablo sine "Treasure Goblins". Disse smidige luringene ønsker ikke å slåss, men prøver i stedet å stikke av når de oppdages. Lykkes du i å drepe dem vil du belønnes med en haug av ressurser og i noen tilfeller bra utstyr, så jeg håper spillet bygger videre på dette konseptet.

Det som likevel er hovedgrunnen til at jeg fortsatt har håp for framtiden finnes ikke oppdateringen, men heller det at vi endelig har fått Marvel's Avengers sine framtidsplaner, og de høres meget lovende ut. Senere i vår kan vi glede oss til et Tachyon Anomaly-event som vil la oss bruke de samme figurene som andre, mens Black Widow sitt Red Room Takeover skal by på unike HARM-utfordringer og skins. Sistnevnte er spesielt kult siden vi endelig vet at det kommer skins inspirert av MCU-filmene, og hva passer vel bedre enn å introdusere dette rundt samme tid som Black Widow-filmen? Deretter er det bare å glede seg til Raid-lignende oppdrag, en ny type Villain Sector hvor vi skal få sloss mot Monica Rappaccini, en såkalt Patrol Mode i Wastelands som lar oss utforske det store område mens vi tar på oss småoppdrag, mer innhold som skal gjøre det mer interessant å fortsette med figurer som har nivå 50 og mer, men kremen av kaken er lengst til høyre i oversikten: War for Wakanda.

Legg merke til at de her bruker ordet "Expansion" og ikke "Operation". Utviklerne har poengtert at dette er siden War for Wakanda blir langt mer omfattende enn Taking A.I.M og Future Imperfect. Black Panther vil åpenbart bli langt annerledes enn de to bueskyterne, en skikkelig ny fiendetype skal bli deilig å få, et frodig nytt område høres knallbra ut, høyere Power Level er greit siden nesten alle karakterene mine er 150 eller i nærheten og nye oppdrag bringer sårt trengt variasjon.

For å gjøre en lang tekst kort: Selv om Marvel's Avengers sine Taking A.I.M og Future Imperfect er langt unna å friste flere enn de av oss som allerede liker spillet legger de grunnlaget for en meget lovende framtid. Framtidsplanene gir meg troen på at Marvel's Avengers fortsatt kan klare en lignende snuoperasjon som Final Fantasy XIV, Destiny og No Man's Sky, noe som hadde vært utrolig artig.