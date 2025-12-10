Metroid Prime 4: Beyond - Flare Pool - Guide til rakettutvidelser, elementskuddutvidelser og energitanker

HQ

Å fullføre et Samus Aran-spill til 100 % er en del av gamet. Det er en del av moroa. På godt og vondt føler fansen at vi må gjøre det. Noen av de beste gåtene og utfordringene i Metroid Prime 4: Beyond for Nintendo Switch 2 og den originale Switch ligger nettopp i hemmelighetene som er gjemt som samleobjekter. I tillegg til de tradisjonelle energitankene og de vanlige eksplosjonsammunisjonsutvidelsene (Missiles og Psychic Power Bombs), har spillet nå også Elemental Shot Expansions for Arm Cannons spesialammunisjon.

Og hva betyr dette? Enda flere hemmeligheter å avdekke! I denne guiden samler vi alle utvidelsene i Flare Pool, spillets uunngåelige vulkanske miljø; et miljø du først besøker bare for å bli blokkert, for så å returnere til for den like uunngåelige Metroid-fluktsekvensen når alt kollapser rundt deg.



Lær mer om dette: Metroid Prime 4: Beyond - Guide til alle Samus Arans oppgraderinger og drakter



Flare Pool inneholder de vanlige to energitankene, i tillegg til ni rakettutvidelser, ni elementskuddutvidelser og én psykisk kraftbombeutvidelse.

Dette er en annonse:

Missilutvidelse 1

Når du kommer inn i biomet, ved inngangen til vulkanen før Flare Pool-skiltet dukker opp, kan du bruke det psykiske visiret til å materialisere lilla plattformer rundt et par søyler til venstre, over lavaen, der disse skapningene som minner om Matrix Sentinels driver forbi.

Du får øye på en annen utvidelse bak en lavafall i det neste kammeret (tilgangen til land), men du kan ikke nå den ennå. Du kan heller ikke krysse lavahavet før du har oppgradert Vi-O-La, så det er på tide å snu, samle inn ildbrikken og forlate Flare Pool for denne gang.

Dette er en annonse:

Missilutvidelse 2

Husker du den vi nevnte bak en lavafall? Hvis du allerede har Ice Shot, kan du fryse lavaen et øyeblikk, ødelegge den størknede delen og ta tak i utvidelsen før den smeltede strømmen fortsetter.

Elementærskudd-utvidelse 1

Du trenger den psykiske boost-ballen og Vi-O-La IC-drakten. Så snart du har krysset det som pleide å være broen over lavasjøen, avslører du en psykisk turboskinne for å kjøre gjennom området og få tak i Elemental Shot-utvidelsen.

"Psykisk turboskinne: Et spor laget av psyko-energi som følger uregelmessige kurver. Når den er materialisert, kan den kjøres ved hjelp av den psykiske boostballen."

Utvidelse av Elemental Shot 2

Etter at du har passert det første halvrøret i det nedre traverseringsrommet, fjerner du barrieren for å få tak i utvidelsen.

Energitank 1

Når du har kjølt ned kjelen og møtt Duke (din nye venn fra Føderasjonen), tar du deg av de irriterende psibotene i den vertikale hallen (injeksjonskammeret), og aktiverer deretter Lamorn-enheten i lagerrommet.

Psykisk kraftbombe Utvidelse 1

Med din nyvunne destruktive kraft kan du returnere til Flare Pool etter kollapsen og gå inn i magmaanlegget ved å sveve med Vi-O-La IC-drakten din etter å ha brutt gjennom steinveggen. Det er et Morph Ball-puslespill her, men før du prøver deg på det, må du krysse over til motsatt bredd og stenge lavastrømmen fra en terminal.

Energitank 2

Hvis du går tilbake til der du kjempet mot Phenoros i hjertet av vulkanen, finner du nå et lavabasseng og massevis av vrakrester fra fabrikkens kollaps, men blant disse ligger det en skatt gjemt. Kassen med energitanken står på venstre side, men så snart du knuser den og prøver å få tak i den, stjeler en magmasamler den fra deg. Det er tid for nok en lavadryssende minikamp, men den er veldig enkel.

Missilutvidelse 3

I fyrrommet får du en dobbel premie, akkurat som H'vynn-prestestatuen i Den hellige flammes seremoni. Fjern den elektriske låsen nå som du har Thunder Shot, og aktiver deretter generatoren med en Psychic Power Bomb. Til høyre har du missilutvidelsen...

Elementærskudd-utvidelse 3

... og til venstre, en bonus Elemental Shot Expansion.

Missilutvidelse 4

Det er enda en elektrisk lås før kjølekammeret. Inne i et av de varmebestandige draktskapene ligger belønningen din.

Missilutvidelse 5

I selve kjølekammeret er det en rute til den psykiske edderkoppkulen. Klatre opp mens du unngår de elektriske utbruddene, og du vil samle inn ytterligere fem missiler.

Missilutvidelse 6

I observasjonsrommet blir du overfalt, men når du har ryddet det, kan du få tilgang til utvidelsen som venter på risten til venstre: gi den et skikkelig støt.

Elemental Shot-utvidelse 4

Hvis du klatrer gjennom det spiralformede injeksjonskammeret, kan du på toppen svinge deg som Tarzan ved hjelp av Psychic Grapple for å nå den siste plattformen.

Hvor du finner Flare Pool Scout Bot

Disse nyttige skanne- og kartoppdateringsrobotene er det ultimate verktøyet for fullførere i Metroid Prime 4: Beyond. Hvis du aktiverer dem med en elektrisk utladning, vil de vise på kartet (merket med et lite kryss) alle gjenværende samleobjekter i sonen. Perfekt for et 100 % løp.

"Mechanoid: Speiderrobot. Sender ut ultralydbølger ovenfra og viser verdifulle gjenstander som oppdages i området. Kan aktiveres med en elektrisk utladning."

Speiderroboten for spillets heteste sone ventet alltid på deg like etter lavasjøbroen de kollapset, gjemt i venstre hjørne. Men du hadde ikke Thunder Shot. Nå kan du aktivere den.

Elemental Shot-utvidelse 5

Rett ved siden av rekognoseringsroboten kan du spille yoyo med Psychic Grapple på tårnet mellom dampventilene.

Missilutvidelse 7

I det andre halvrøret i ventilasjonssystemet kan du, nå som du har den psykiske edderkoppkulen, klamre deg fast til den venstre veggen og gli inn i vedlikeholdskanalen.

Elemental Shot-utvidelse 6

Ved siden av det ødelagte kjøretøyet som vises på skjermbildet, er det en brennbar rist. Brenn det bort og rull inn med Morph Ball.

Elementskudd Utvidelse 7

Puslespillet i injeksjonskammeret er litt vanskeligere. De sier at du skal aktivere alle skannerne, men først må du finne rotogeneratorens aktiveringskrets bak deg. Aktiver den med en elektrisk utladning, bruk Boost Ball til å utløse alle skannerne, og treff dem igjen med et nytt sett med utladninger for å fjerne dekselet og skyve ut stabilisatorstempelet på kanonens prosjektil - og avsløre en STOR Elemental Shot Expansion.

Missilutvidelse 8

Dette puslespillet i overvåkningsrommet er også mer komplisert. Først må du fjerne dekselet fra den sentrale takmekanismen. Deretter genererer du en psykisk mote ved å holde den psykiske bomben i Morph Ball-modus og skyter den ut for å drive systemet. Deretter aktiverer du alle tre nodene samtidig med kontrollstrålen. Nå er den din.

Elemental Shot-utvidelse 8

Hvis du ikke gjorde det da du returnerte til vulkanens hjerte for å hente den siste energitanken, kan du legge merke til at det ved begge "polene" på kartet flyter en liten utvidelse nær steinene. Til venstre, en Elemental Shot-utvidelse...

Missilutvidelse 9

... og til høyre, en missilutvidelse.

Elementærskudd-utvidelse 9

Husker du skraplageret der du lånte Ildflisen? Hvis du ikke har gjort det ennå, kan du pulverisere vrakgodset, bruke den psykiske edderkoppkulen til å navigere inn i buen og ta Elemental Shot-utvidelsen.