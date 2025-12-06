Metroid Prime 4: Beyond - Guide til alle Samus Arans oppgraderinger og drakter

HQ

Metroid Prime 4: BeyondMetroid, Nintendos siste store 2025-utgivelse for både Switch og Switch 2, er tro mot serietradisjonen: I begynnelsen mister du alle evnene dine, og så får du dem gradvis tilbake, sammen med en rekke nye, kule evner, for å komme dypere inn i eventyret ditt på planeten Viewros. Det er klassisk Metroid-design: Du starter uten krefter, bygger deg opp igjen bit for bit, og ender opp sterkere enn noensinne. I denne guiden går vi steg for steg gjennom hvordan du gjenvinner alle tapte evner og låser opp alle nye systemer, drakter, oppgraderinger og reisemekanikker, for Beyond er fullpakket med dem.

Før du dykker ned i guiden, anbefaler vi at du åpner menyen (-) for å sjekke din nåværende fremgang og Samus' generelle tilstand: hvilke armkanonfunksjoner du har fått tilbake, hva Morph Ball kan gjøre for øyeblikket, og om Vi-O-La er aktiv. Dette hjelper deg med å holde oversikt over hvilke evner som låser opp hvilke områder, og du unngår å vandre inn på steder du ikke kan utforske helt ennå.

MERKNAD: Hvis du er ute etter missilutvidelser, elementær ammunisjonsutvidelser, Power Bomb-utvidelser eller energitanker, kan du sjekke ut de dedikerte sone-for-sone-guidene i stedet.

Hvordan få tak i Varia-drakten

Dette er Samus Arans mest ikoniske og gjenkjennelige rustning, og ironisk nok en av dem hun pleier å bruke minst i eventyrene sine, fordi den enten blir tatt fra henne eller erstattet av noe enda mer avansert. I Metroid Prime 4: Beyond er det Varia-drakten hun har på seg når hun lander på Tanamaar og under sine første skritt på Viewros. Men i løpet av historien blir du raskt fratatt den, og du får den ikke tilbake før helt mot slutten av spillet...

Hvordan få tak i den psykiske krystallen

Denne lamorniske artefakten sitter innebygd i Samus' panne over visiret. Den gir henne psioniske evner og gir henne tillatelse (så å si) til å krysse Viewros og samhandle med minnestrukturene. Du får den så snart du kommer til Chrono Tower, rett etter at Samus er fratatt mange av evnene sine (hvem kunne ha forutsett det?) og offisielt anerkjent som den utvalgte.

Dette låser opp to grunnleggende systemer :



, et prosjektil Samus kan styre mentalt

Psykisk visir, som avslører skjulte Lamorn-konstruksjoner, minneekko og psykiske veier



Hvordan få tak i den psykiske hansken

Denne tidlige oppgraderingen gjør det mulig for Samus å manipulere psykiske motes og Lamorn-objekter, strukturer som ikke er fysisk til stede før du materialiserer dem. Du får hansken ved å ta deg gjennom, en av de første store regionene i Viewros.

Med den kan Samus :





Manifestere usynlige plattformer



Flytte psykiske blokker



Aktivere Lamorn-strukturer



Tegne stier som bare eksisterer gjennom psykisk projeksjon



Hvordan få tak i rakettkasteren

Er du glad for å møte Myles MacKenzie? Det bør du være, for den galaktiske føderasjonens mest snakkesalige ingeniør vil følge Samus (og ødelegge løsninger for henne) gjennom store deler av spillet. Som kompensasjon finner du rakettkasteren i den store containeren han står på.

Hvordan få tak i kontrollstrålen

En av de mest oppfinnsomme tilføyelsene i Beyond: en stråle Samus kan styre ved hjelp av telepatisk kontroll, mens tiden går nesten helt i stå. Det er det nærmeste Metroid noensinne har kommet å la Samus "bruke Kraften".

Du får tak i den ved å krysse den glødende broen i Fury Green, og følge minneekkoet som fører til en Lamorn-aktiveringsnode.

Hvordan få tak i Psychic Bomb og Morph Ball-hoppet

Etter å ha beseiret, sjefen i Fury Green, blomstrer omgivelsene opp igjen, og Samus får Psychic Bomb-modulen til Morph Ball.

Denne oppgraderingen gjør at du kan :





slippe psykiske eksplosiver



Holde A eller ZR nede for å lage en manipulerbar psykisk mote



Utføre klassiske bombehopp



Samhandle med Lamorn-systemer som kun reagerer på pasjonisk energi



Slik får du tak i Vi-O-La-drakten

Når du har fullført, får Samus tilgang til en Lamorn 3D-printer som produserer den nye kjøredressen hennes, som er skreddersydd spesielt for at hun skal kunne samhandle med Vi-O-La, den nevrale Lamorn-motorsykkelen.

Hvordan du får tak i Vi-O-La-motorsykkelen og hvordan du kaller den

Når du har fullført den forrige oppgraderingen, låser du opp selve sykkelen: Vi-O-La, en elegant, enseters nevral motorsykkel som ble masseprodusert under Lamorn Era of Machines. Sekvensen der Samus reaktiverer fabrikklinjen og bokstavelig talt produserer sin egen sykkel, er et av de mest minneverdige øyeblikkene i spillet.

"Kjøretøy: Lamorn nevralsykkel, klasse V. Tohjulet, enseters modell designet for høyhastighetskjøring."

Hvis du lurer på hvor sykkelen blir av når du går av, kan du trykke + for å kalle den tilbake, forutsatt at området tillater bruk av kjøretøy.

Slik får du de overnaturlige støvlene og dobbelthoppet

Når du beseirer, den biomekaniske oppsynsmannen i Volt Forge, belønnes Samus med et nytt sett med støvler. Med disse kan hun :



gå og løpe på psykiske, materialiserte plattformer



Utføre et dobbelthopp i luften



Slik får du tak i ildbrikken

Etter Volt Forge går du mot, der smeltede innsjøer blokkerer videre fremgang. Før du forlater biomet, kan du utforske sideutvidelsen på kartet som er merket "skrapdepot".

Der inne finner du en massiv kran som sender ut et intenst rødt lys fra armen sin. Denne gløden avslører en Lamorn-krets som inneholder Fire Chip.

Ødelegg kranarmen slik at modulen faller ned, og samhandle deretter med den for å hente ut brikken.

"Denne kretsen inneholder en lamornisk chip. Du trenger en ingeniør fra Den galaktiske føderasjonen av klasse IV eller høyere for å modifisere og integrere den."

Slik får du tak i Ildskuddet

Når du har hentet ildbrikken fra Flare Pool, tar du den med tilbake til din favorittingeniør: MacKenzie.

Han vil gladelig installere den nye modulen i Samus' armkanon mens han forklarer i detalj hvordan lamorniske elementkretser fungerer.

Når den er integrert, blir ildskuddet ditt viktigste verktøy for å fjerne frosne barrierer, smelte hindrende flora og håndtere kuldebaserte skapninger over hele Viewros.

Se også oppgraderinger av Ildskudd.

Hvordan få tak i den synske lassoen

På din reise inn imøter du menig Reger Tokabi, eller rettere sagt, hans utrolige skyteferdigheter.

Etter å ha overlevd et bakholdsangrep fra en flokk snøulver takket være snikskytterdekningen hans, utforsker du de frosne lamorniske biolaboratoriene.

Inne i et av overvåkningskamrene, etter at du har sporet passordtegnet med det synske visiret, får du tak i den synske lassoen.

Denne oppgraderingen gjør at den psioniske energien kan ta form som et tau, slik at Samus kan trekke fjerne objekter mot seg.

"Snøulv: innfødt firbeint rovdyr. Jakter i flokk over de iskalde slettene i isbeltet."

Slik får du den psykiske boostballen

Beseire, det kolossale pansrede krepsdyret som er sjefen i Isbeltet, og du vil få tilbake den psykiske boostballen.

Med denne oppgraderingen kan Samus lade opp rotasjonstreghet mens hun er i Morph Ball-form, og frigjøre den for å skyte seg fremover i høy hastighet, noe som er viktig for å knuse barrikader og drive visse lamorniske turbinmekanismer.

Hvordan få tak i isbrikken

Etter at du har ryddet unna de største truslene i isbeltet, går du tilbake til det første kartrommet:

Her kan du bruke kontrollstrålen til å skyte et skudd gjennom et sprukket vindu, slippe kranarmen og frigjøre kryokapselen.

Gå til den øvre gangveien, aktiver kranterminalen med Boost Ball, og hent isbrikken i den nedfallne kapselen.

"Kryokapsel: hermetisk forseglet beholder. Kjølesystem designet for å bevare organismer ved ekstremt lave temperaturer."

Slik får du tak i Ice Shot

Gå tilbake til Fury Green-leiren og gi isbrikken til MacKenzie.

Han setter den inn i armkanonen din og låser opp isskuddet, som er perfekt til å fryse fiender til is, stabilisere overopphetede kretser og danne midlertidige traverseringsplattformer.

Se også oppgraderingsguiden for Ice Shot.

Slik får du tak i Vi-O-La IC-drakten

Vi-O-La trenger en ekstra forbedring for å krysse det enorme lavahavet i

Merkelig nok kommer oppgraderingen ikke direkte på sykkelen, men som en helt ny Samus-drakt: Vi-O-La IC Suit.

Når den er trykt på Volt Forges fabrikasjonsplattform, tåler Samus ekstrem varme, og sykkelen går automatisk over i IC-modus og svever trygt over magma.

"Denne oppgraderingen øker magmamotstanden. Vi-O-La skifter automatisk til IC-modus når du kjører over lava."

Hvordan få tak i det psykiske grepet

Dypt inne i Magdrahda-fjellet venter den slangeaktige titanen Fenoros.

Beseir denne 150 meter lange mastodonten i en av de mest filmatiske sjefskampene i spillet, og du vil få Psychic Grapple.

Med denne oppgraderingen kan Samus svinge seg fra både fysiske og psykiske gripepunkter, noe som gjør det mulig å forflytte seg over lange avstander, løse gåter i luften og Magdrahdas klassiske tidsbestemte fluktsekvens.

"Hold deg fast i fysiske og psykiske gripepunkter. Svingende svinger gir fremdrift mot fjerne mål."

Hvordan få tak i tordenbrikken

Husker du den elektrifiserte underetasjen i tårn 1 i Volt Forge, som ga deg strømstøt så snart du nærmet deg?

Dra tilbake dit nå med den psykiske griperen. Du kan krysse den ødelagte gangveien og gå ned til energikjernen, der et gnistrende lamornisk tårn huser tordenbrikken.

Fjern beskyttelsespanelet, hent brikken - og forbered deg på en kamp med den andre Sylux-dronen.

Hvordan få tak i Thunder Shot

Tilbake til MacKenzie igjen! Lever tordenbrikken til ingeniøren i Fury Green-leiren, og han vil installere Thunder Shot.

Denne oppgraderingen elektrifiserer Samus' armkanon, slik at hun kan overbelaste kretser, uskadeliggjøre mekaniske fiender og gi strøm til sovende lamorniske master.

Se også Tordenskudd-oppgraderinger.

Slik får du tak i VUE-995 Combat Android

Gå tilbake til isbeltet med de nye oppgraderingene dine, og fjern den elektriske blokkeringen for å nå utstyrsdepotet.

Her finner du VUE-995 Combat Android, som er deaktivert, men som kan gjenopprettes. Når den er reparert, kan den hjelpe Samus i hele regionen, og den er den eneste enheten som kan bryte opp forsterkede magnetlåser... eller styre Betsy.

Hvordan få tak i den synske edderkoppkulen

Med androidenes hjelp kan du navigere dypere inn i

Der inne gir lamornianerne Samus en av sine siste relikvier: den psykiske edderkoppkulen.

Denne oppgraderingen gjør at Morph Ball kan feste seg til spesielle psykiske knutepunkter, slik at Samus kan kjede avfyringer som en jojo mellom gripekuler og nå inngangen til de store gruvene.

Slik får du supermissilet

Fullfør nivå 2 i, så får du supermissilet.Det er en mye kraftigere versjon av standardmissilet - ideelt for å bryte gjennom forsterkede dører og utslette fiender mot slutten av spillet.

Slik får du tak i den psykiske kraftbomben

Bekjemp den kolossale, den mektigste varianten av arten og vokteren av de store gruvene.

Dette låser opp Psychic Power Bomb, det ultimate Morph Ball-våpenet, som er i stand til å ødelegge gibardamium, det tøffeste materialet på Viewros.

"Omega Griever: den største og sterkeste Griever-formen som er kjent. Ytterligere forsterket av enestående absorpsjon av glødende energi."

Slik bekjemper du Varmis

Du møter det enorme krepsdyreti den synkende kvikksanden i Soldalen.

Den stjeler mechaens energicelle og tvinger deg inn i en jakt-og-angrep-kamp. Treff halen med en ladet Boost Drift, og avslutt deretter kampen "fra innsiden".

Hvor du finner Tokabi i Soldalen

Før du kan transportere mech-delene, må du finne Tokabi - som har vandret ut i ørkenen (igjen).

Heldigvis er han alltid i nærheten av røykskyene. Denne gangen finner du ham sørøst for Varmis-arenaen, mellom Flare Pool og Spring Sanctuary.

Når du lytter til familiehistoriene hans, belønnes du med Teleporter-brikken.

Slik får du tak i alle seks mech-delene

Gi teleporteringsbrikken til MacKenzie. I stedet for å installere den i armkanonen din, deler han den opp i seks teleporteringsmekanismer :



Energicelle

Brystplate

Venstre underarm

Venstre ben

Hode

Partikkelkanon (siste komponent)



Den siste delen er gjemt inne i vulkanen i Flare Pool. Bekjemp den goronlignende minibussen og teleporter den siste delen tilbake til leiren.

Hvordan få tak i minnefrukten

Før det endelige angrepet på Chrono Tower, informerer Duke deg om at du ikke kan bryte tårnets kraftfelt uten

Konsulter den dedikerte guiden for å hente den og låse opp Samus' gjenværende psioniske potensial.

Hvordan få tak i Legacy Suit

Spillets ultimate drakt, som du bare kan få tak i helt til slutt.

Se den dedikerte guiden ovenfor for å lære hvor og hvordan du får tak i den.

Hvordan komme seg hjem igjen

[Spoilere]

Når du er klar, snakk med Duke. Den samlede mechaen vil frakte teamet til Chrono Tower for den endelige konfrontasjonen.

Der inne venter Sylux, sammen med avsløringer om din forbindelse til ham.

Bekjemp alle tre fasene, inkludert den alternative kjeveformen hans i dimensjonen "hinsides", for å drive teleporteren ved hjelp av de fem nøklene og den psykiske krystallen din.

Slik låser du opp vanskelig modus

Når du har sett rulleteksten og oppsummeringsskjermen for første gang, låses Hard Mode opp automatisk, slik at du får en tøffere andre runde.