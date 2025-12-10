Metroid Prime 4: Beyond - Isbeltet - Guide til rakettutvidelser, elementskuddutvidelser og energitanker

HQ

Å fullføre et Samus Aran-spill til 100 % er en del av avtalen. Det er prikken over i-en på opplevelsen. På godt og vondt, fans føler at vi må gjøre det. Noen av de mest interessante gåtene og utfordringene i Metroid Prime 4: Beyond for Nintendo Switch 2 og den originale Switch ligger nettopp i hemmelighetene som skjuler seg som samleobjekter. I tillegg til de klassiske Energy Tanks og de vanlige eksplosjonsammunisjonsutvidelsene (Missiles og Psychic Power Bombs), inkluderer spillet nå også Elemental Shot Expansions for Arm Cannons spesialammunisjon.

Og hva betyr dette? Et enda større antall hemmeligheter å avdekke! I denne guiden samler vi alle utvidelsene i Ice Belt, det fjerde området på planeten Viewros: det forventede frosne miljøet som, når du aktiverer beltet, begynner å tine som om det var istid.



Lær mer om dette: Metroid Prime 4: Beyond - Guide til alle Samus Arans oppgraderinger og drakter



Ice Belt inneholder 2 Energy Tanks, 8 Missile Expansions og 7 Elemental Shot Expansions (ikke ta deg bryet med å lete etter Psychic Power Bomb Expansions).

Missilutvidelse 1

Du har nettopp kommet inn i biomet, du har ikke engang sett sonetittelen ennå, og snøulvene har ikke angrepet deg. I det aller første rommet, lasterampen med kranen, finner du utvidelsen bak en gitteråpning. Bruk Morph Ball-terminalen til venstre for å åpne risten. Du trenger ikke Psychic Boost Ball eller Psychic Power Bomb.

Elementærskudd-utvidelse 1

Rett etter at du har fått den psykiske lassoen, i det samme overvåkingsrommet i biolaboratoriene, trekker du ned de to servicekanalene for vedlikeholdsrobotene som sitter fast i hevet posisjon for å fullføre en Morph Ball-krets, og deretter får du tilgang til oppgraderingen via Morph Ball-liften.

Missilutvidelse 2

Du er midt i letingen etter TQ-kodefragmentene (som, som spillet frekt antyder, står for "te quiero") for å trenge dypere inn i Belt-komplekset. Når du har samlet omtrent halvparten av dem (de to første kodene), kan du i rommet i den ene enden, som fungerer som inngang til biolaboratoriene, fjerne litt rusk med det nye leketøyet ditt, og deretter smelte en isbarriere med Fire Shot. Tid for belønning.

Missilutvidelse 3

I passasjen som fører til den kirurgiske seksjonen er det en Morph Ball-krok i et lite, stiftformet siderom. Rull inn, gå rundt og plukk opp utvidelsen.

Energitank 1

Du har nettopp drevet opp generatoren med kontrollstrålen din. Litt av et show. Når isbeltet er aktivt, tennes lysene, og sentralvarmen starter. Kretsene reaktiveres, og isen som blokkerer visse mekanismer, begynner å smelte.

Før du forlater generatorrommet i kraftverksetasjen, må du legge merke til at det er et lavere nivå på høyre side. Slipp deg ned i Morph Ball-form, unnvik de elektriske utladningene, og legg til 100 poeng til din totale helse.

Missilutvidelse 4

Da du gikk ned fra biolaboratoriene til de medisinske fløyene, så du en veldig iøynefallende utvidelse i oppsamlingskorridoren, men... du kunne ikke nå den ennå. Du måtte gå tilbake når isbeltet (den store generatoren) var aktiv, og la de forfrosne Grieverne åpne den tilstøtende døren for deg.

Utvidelse av Elemental Shot 2

Før du forlater karanteneområdet, må du se på det sprukne vinduet på inneslutningsdørene. Ødelegg det, så kan du snike deg gjennom i Morph Ball-modus.

Energitank 2

Du må komme tilbake hit med Psychic Grapple, for Psychic Lasso alene holder ikke når du må svinge deg mellom gripepunkter og nodene du materialiserer med Psychic Visor. Oppgraderingen finner du i Ice Canyon, den ytre delen av de medisinske vingene der du hopper mellom plattformer midt i en snøstorm.

Missilutvidelse 5

Du må gå tilbake til Ice Belt når du har lastet Thunder Shot i armkanonen din, i ekte backtracking-stil. På det laveste kjellernivået (karantene) får du tilgang til rommet ved siden av heisbasen ved å fjerne den elektriske låsen.

Elemental Shot-utvidelse 3

Hvis du kommer tilbake til Ice Belt med den psykiske edderkoppkulen, kan du endelig nå denne Elemental Shot-utvidelsen som du trodde krevde et umulig bombehopp. Hvis du går ut til venstre fra kanalen som fører til den kirurgiske delen av de medisinske vingene, kan du klatre opp og deretter slippe deg ned på den ovenfra.

Hvor du finner isbelte-speiderroboten

Disse nyttige skanne- og kartoppdateringsrobotene er det ultimate verktøyet for ferdigstillere i Metroid Prime 4: Beyond. Hvis du aktiverer dem med et Thunder Shot, markerer de på kartet - med et lite kryssikon - alle gjenværende samleobjekter i sonen. Gå for 100 %.

"Mechanoid: rekognoseringsrobot. Sender ut ultralydbølger ovenfra og viser verdifulle gjenstander som oppdages i området. Kan aktiveres med en elektrisk utladning."

Isbelte-speiderroboten finner du på den snødekte sletten der snøulvene først omringet deg. Og den fungerer perfekt, med frost og det hele.

Elemental Shot Expansion 4

Rett ved siden av der du fant speiderboten, er det en Morph Ball-hule. Smelt den frosne inngangen og ta premien.

Missilutvidelse 6

Smelt isen for å avdekke åpningen som fører inn i det eldgamle tempelet.

Elementærskudd Utvidelse 5

Gå tilbake til utstyrsdepotet der du først møtte din nye mekaniske kompis, og hent det du etterlot deg, nå som du har funnet den psykiske edderkoppkulen.

Missilutvidelse 7

Endelig kan du få tak i denne. På biolab-nivået er det en kanal som fører til lobbyen. Tidligere kunne du bare se inngangen, men hvis du kommer tilbake med den psykiske edderkoppkulen, kan du bruke jojo-bevegelsen og slippe en psykisk kraftbombe inn i hvert røde lys. Prøv å få dem alle tent samtidig.

Missilutvidelse 8

I lagerområdet i de medisinske vingene kan du slippe deg ned til det nedre nivået i Morph Ball-form ved hjelp av et Morph Ball-hologram. Følg deretter Lamorns magnetiske skinne med den psykiske edderkoppkulen for å hente den siste missilutvidelsen i dette frosne biomet.

Elementærskudd-utvidelse 6

I den nedre luftslusen, på kraftverksnivået, vil du se at når generatoren er i gang, har en pumpekontakt blitt reaktivert. Bruk den til å åpne porten og hent utvidelsen ved kartmarkøren.

Elementærskudd-utvidelse 7

Forsiktig: Dette er en STOR Elemental Shot-utvidelse. På kraftverksnivået, inne i generatorens store sylinder, kan du gå tilbake når du har både Psychic Spider Ball til å klatre og Psychic Boost Ball til å skyte deg selv opp.