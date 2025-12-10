Metroid Prime 4: Beyond - Store gruver - Guide til rakettutvidelser, elementskuddutvidelser og energitanker

HQ

Å fullføre et Samus Aran-spill til 100 % er en del av gamingen. Det er en del av fornøyelsen. Fans føler seg tvunget til å gjøre det, på godt og vondt. Noen av de beste gåtene og utfordringene i Metroid Prime 4: Beyond for Nintendo Switch 2 og den originale Switch er nettopp hemmelighetene som skjuler seg i form av samleobjekter. I tillegg til de klassiske Energy Tanks og de vanlige eksplosjonsammunisjonsutvidelsene (Missiles og Psychic Power Bombs), har spillet nå lagt til Elemental Shot Expansions for Arm Cannons spesialammunisjon.

Og hva betyr dette? Enda flere hemmeligheter å avdekke! I denne guiden samler vi alle utvidelsene i de store gruvene, spillets siste miljø, der du må lide på vegne av dine FG-kamerater, unngå å lage for mye bråk og grave dypere enn dvergene i Moria. Er det en balrog her nede?



Great Mines inneholder 2 energitanker, 7 rakettutvidelser, 6 elementskuddutvidelser, pluss den tilhørende Psychic Power Bomb-utvidelsen.

Missilutvidelse 1

Så snart du kommer inn i gruvene (og før du prøver å krysse over for å senke en bro for FG-soldatene), tar du en omvei gjennom hovedgruven på nivå 1 og bruker Lamorns magnetskinne.

Elementærskudd Utvidelse 1

Rett ved siden av det første lagringsrommet, i kommandosenteret på nivå 1, trekker du ned den indre rammen på takbeholderen.

Missilutvidelse 2

I den trange sprekken på nivå 2 kan du bruke de søte små skapningene som gripepunkter og ankerpunkter til å svinge deg tilbake og ta tak i utvidelsen.

Elemental Shot-utvidelse 2

Aktiver den psykiske turboskinnen Psychic Boost Ball som du finner i den ene enden av hovedgropen: Nivå 2.

Energitank 1

Få de lilla psykiske plattformene til å dukke opp ved siden av broen i hovedgropen: Nivå 2.

Missilutvidelse 3

Spreng opp gruveveggen med eksplosiver rett etter at du har fått tak i supermissilet.

Utvidelse av Elemental Shot 3

Ødelegg den forsterkede låseanordningen for å få tilgang til steinbruddets Morph Ball-rørpuslespill.

Elementærskudd - utvidelse 4

For å klatre opp Lamorns magnetiske skinne i tide i hovedgropen: Nivå 3, må du klatre et stykke opp, deretter bruke kontrollstrålen til å starte nedtellingen på nytt og fullføre oppstigningen.

Hvor du finner speiderroboten Great Mines

Disse nyttige skanne- og kartoppdateringsrobotene er den ultimate ressursen for fullførere i Metroid Prime 4: Beyond. Hvis du aktiverer dem med et Thunder Shot, markerer de alle gjenværende samleobjekter i området på kartet ditt med et kryssikon. Gå for 100 %.

"Mechanoid: rekognoseringsrobot. Sender ut ultralydbølger ovenfra og viser verdifulle gjenstander som oppdages i området. Kan aktiveres med en elektrisk utladning."

Favorittroboten din venter på nivå 3 i gruvene, i hovedgruven, der du finner Hounding Griever-krystaller og Viewros-krystaller.

Missilutvidelse 4

Fjern luken fra transittunnel E for å komme til denne utvidelsen rett før du møter Omega Griever.

Missilutvidelse 5

Spreng opp låsen i transittunnel A på nivå 1 med supermissilet ditt.

Elementærskudd Utvidelse 5

Spreng gjennom Gibardamium-låsen som blokkerte tilgangen til Cucurbulb Rooting Site B på nivå 1. Dette er en STOR elementskuddutvidelse, så den legger til 20 enheter elementær ammunisjon.

Missilutvidelse 6

Ødelegg den forsterkede låsen på det ødelagte kjøretøyet i transittunnel B på nivå 2. Det vanskeligste her er å finne låsen, siden den er litt skjult.

Missilutvidelse 7

Åpne og rydd utslippstunnelen på nivå 2 med de nye eksplosive verktøyene dine.

Elemental Shot-utvidelse 6

Husker du klippen der du hjalp VUE-995 over ved å få en delvis korrodert Deborah-krystallsøyle til å kollapse under en metalittas galle? (Krystallsprekken, siste rom på nivå 2.) Gå tilbake dit, så finner du et gripepunkt som du kan bruke til å hoppe over krystallavsatser.

Psykisk kraftbombe-utvidelse 1

Og husker du den smale korridoren i den nedre gropen på nivå 3 som endte i en Gibardamium-plugg? Nå kan du smadre den med din Psychic Power Bomb. Hvis du har gått tom, kan du avfyre Grievers i nærheten ved å skyte raketter mot veggene, da de noen ganger slipper dem.

Energitank 2

Bruk både yoyó-svingen og half-pipe-runden i Abyss Tunnel på nivå 3. Utfør et bombehopp på slutten for å nå tanken.