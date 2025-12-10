Metroid Prime 4: Beyond - Volt Forge - Guide til rakettutvidelser, elementskuddutvidelser og energitanker

HQ

Å fullføre et Samus Aran-spill til 100 % er en del av pakken. Det er kirsebæret på toppen av opplevelsen. På godt og vondt føler fansen at vi rett og slett må gjøre det. Noen av de mest interessante gåtene og utfordringene i Metroid Prime 4: Beyond for Nintendo Switch 2 og OG Switch ligger nettopp i hemmelighetene som er gjemt som samleobjekter. I tillegg til de klassiske Energy Tanks og de vanlige eksplosjonsammunisjonsutvidelsene (Missiles og Psychic Power Bombs), inkluderer spillet nå også Elemental Shot Expansions for Arm Cannons spesialammunisjon.

Og hva betyr dette? Et enda større antall hemmeligheter å avdekke! I denne guiden samler vi alle utvidelsene i Volt Forge, det andre store området på planeten Viewros, som er et kombinert kraftverk og motorsykkelfabrikk.



Lær mer om dette: Metroid Prime 4: Beyond - Guide til alle Samus Arans oppgraderinger og drakter



Volt Forge inneholder 2 Energy Tanks, 8 Missile Expansions og 7 Elemental Shot Expansions (den inneholder ingen Psychic Power Bomb Expansions).

Dette er en annonse:

Energitank 1

Den første oppgraderingen du får på naturlig vis (fordi du kan se de andre, men ikke nå dem ennå) er en energitank, som du får etter å ha beseiret psiboten forkledd som Sylux i arkivene i tårn 2.

Missilutvidelse 1

Når du kommer tilbake gjennom resepsjonen når tårn 2 er aktivert, vil en hologramplattform for Morph Ball også være aktivert. Ikke vær redd, du trenger ikke Psychic Boost Ball eller Psychic Power Bombs ennå: Det er en standard vedlikeholdsrobotheis. Slipp deg ned på den, unnvik de elektriske utladningene, og ta tak i missilutvidelsen.

Dette er en annonse:

Missilutvidelse 2

Når du har fullført den beryktede kjøreopplæringen i Tower 3, vil du legge merke til "noen steiner som dekker en åpning som inneholder et objekt" i anleggets kjerne. Bruk missilene dine og hent oppgraderingen.

Missilutvidelse 3

I akselerasjonstunnel C mellom tårn 3 og tårn 1 ser du denne utvidelsen gjennom vinduet i et overliggende rør. Ikke stress med å klatre opp, og ikke tro at du går glipp av oppgraderinger: Du kan åpne vinduet ved å skyte kontrollstrålen i sakte film gjennom rørets åpning til den når den indre bryteren.

Missilutvidelse 4

I lasterommet, rett når du kommer inn i biomet (og dermed tårn 1), kan du bruke din nyervervede Psychic Boost Ball til å aktivere rotogeneratoren. Hvis du holder ut, vil du til slutt få containerne til å kollidere, slik at en av dem løsner og avslører ekspansjonen inni.

Missilutvidelse 5

Nå som du har returnert til Volt Forge med Psychic Boost Ball, kan du endelig løse en av de mest underholdende gåtene for denne evnen, som befinner seg i midten av tårn 1. Gå inn i bestrålingsetasjen, fall ned mens du unngår heiser og elektrifiserte plattformer, og gå inn i den sentrale sylinderen. Du må utføre hopp på halvsirkelformede plattformer for å bygge fart og komme deg ut gjennom de øvre lukene.

Elemental Shot-utvidelse 1

I arkivrommet i Tower 2 har du sikkert lagt merke til de mistenkelige hengende beholderne. Hvis du allerede har den psykiske lassoen, er den vanskeligste delen av denne hemmeligheten ganske enkelt å finne gripepunktene. Skann rundt, trekk i pinnene, og Elemental Shot-utvidelsen er din.

Energitank 2

Hvis du har kommet tilbake med den psykiske griperen, har du sannsynligvis gått ned til energikjernen i tårn 1 for å hente tordenbrikken, ikke sant? Beseire Temu Sylux, og du vil bli belønnet med ytterligere 100 helsepoeng.

Elementærskudd-utvidelse 2

Husker du den kollapsede gangveien? Etter at du har beseiret Fakelux, er den ikke på langt nær like elektrifisert, så du kan gli inn i et hull i Morph Ball-modus, følge vedlikeholdskorridoren og hente premien din.

Elementærskudd - Utvidelse 3

Mens du er i Volt Forge, kan du dra nytte av din nye psykiske gripeevne til å hoppe mellom tårnene som Indiana Jones. Du kommer til en separat plattform som er koblet til generatoren i tårn 1.

Elementærskudd-utvidelse 4

I tårn 2 har du kanskje lagt merke til en veldig høy Elemental Shot Expansion i depotrommet. Den vanskelige delen her er å få gripenoden til å dukke opp, slik at du kan stole på containerne som er stablet langs veggene for å få den høyden du trenger.

Missilutvidelse 6

Når du kommer til behandlingsrommet i tårn 2, må du først VÆRE VELDIG FORSIKTIG med tårnet og de angripende robotene. Først etter at du har ryddet dem av veien, bør du bruke Psychic Boost Ball på rotogeneratoren for å løfte beholderen med missilutvidelsen.

Missilutvidelse 7

Dette kunne lett ha vært din første eller andre utvidelse. Den ventet på deg ved inngangen til anlegget, gjemt i en forsyningscontainer.

Missilutvidelse 8

Hvis du går tilbake til anlegget og går ned til sertifiseringspunktet i tårn 3, kan du bruke din Psychic Lasso til å fjerne en lås, og deretter Thunder Shot til å avsløre utvidelsen.

Elemental Shot-utvidelse 5

Husker du produksjonslinjen der du kunne forvandle deg til en b-o-la slik at maskinene trodde du var hjulene til Vi-O-La? Du kan gjenta trikset nå, men med den psykiske edderkoppkulen i hånden kan du klatre opp i tårnet og nå oppgraderingen.

Elementærskudd Utvidelse 6

Den var inne i selve heisen! Et flott nikk til klassisk Metroid. Se på det falske taket i tårn 2: heis 3, og fjern det med Psychic Lasso. Du må utføre et bombehopp for å nå det. Det er en STOR Elemental Shot-utvidelse.

Elemental Shot-utvidelse 7

Ved Tower 2-generatoren har du kanskje lagt merke til ytre plattformer med utilgjengelige elementer tidligere. Hvis du kommer tilbake med den psykiske edderkoppkulen, kan du klatre opp Lamorns magnetiske skinne og deretter spille elektrisk jojo for å nå Volt Forges siste Elemental Shot-utvidelse.

Hvor finner du Volt Forge-speiderroboten?

Disse nyttige skanne- og kartoppdateringsrobotene er det ultimate verktøyet for ferdigstillere i Metroid Prime 4: Beyond. Hvis du aktiverer dem med et Thunder Shot, markerer de på kartet (med et lite kryssikon) alle samleobjekter som er igjen i sonen. Gå for det 100 %.

"Mechanoid: rekognoseringsrobot. Sender ut ultralydbølger ovenfra og viser verdifulle gjenstander som oppdages i området. Kan aktiveres med en elektrisk utladning."

Volt Forges speiderrobot venter på deg til venstre for inngangen til generatoren i tårn 2. Som du vet, kan du få den i gang igjen med et støt hvis du har Thunder Shot.