Økonomiske innstramminger, konflikter og fornærmelser... er spansk fotball i krise?

Er spansk fotball i krise? Det ser ut til å være et begrep som har versert i spanske medier de siste ukene. På den ene siden har vi den institusjonelle krisen (med den tidligere presidenten i det spanske fotballforbundet (RFEF) som for tiden risikerer 2,5 års fengsel for seksuelle overgrep og tvang, og den nåværende presidenten som nettopp ble frikjent i en korrupsjonssak). Samtidig fører LaLiga og RFEF nærmest kontinuerlig krig med klubbene om alle mulige temaer (for en måned siden var det Barcelona og Laporta med Dani Olmo-saken, nå er det Real Madrid med dommerne...). Siden jeg begynte å skrive denne sportsseksjonen i Gamereactor i fjor høst, ser det ut til at det ikke går en uke uten en skammelig situasjon å snakke om.

Og i mellomtiden, hva skjer med resten av klubbene? Fullstendig nøysomhet. På vinterens overgangsmarked, som varte det meste av januar og ble avsluttet tidligere denne uken, brukte LaLiga kun 26 millioner euro (21 millioner pund). Det er den samlede summen alle de 20 spanske førstedivisjonsklubbene brukte på nye spillere i spansk fotball.

Til sammenligning brukte Premier League €427 millioner på vinterens overgangsmarked. Halvparten av dette betalte Manchester City på fem nysigneringer. Ligue 1 brukte 200 millioner euro, Serie A brukte 228 millioner euro.

Det er mindre enn summen som ble betalt i andre, mye mindre fotballigaer, som ligaer i Norge, Russland, Belgia, Mexico, Kroatia eller til og med den tyske andredivisjonen.

Bare fem lag, Sevilla, Athletic, Villarreal, Betis og Valladolid, har gjort betydelige signeringer denne vinteren. Halvparten av den totale summen kommer fra Betis, som brukte 13 millioner euro på den colombianske spissen Cucho Hernández fra MLS-laget Columbus Crew. Noen klubber venter kanskje til sommeren med å gjøre mer betydningsfulle avtaler, men så langt er bildet, men uten Atlético de Madrid, FC Barcelona og Real Madrid som velger å ikke gjøre nye signeringer, har resten av klubbene knapt noen styrke til å bevege markedet, noe som sår tvil om den økonomiske bærekraften i konkurransen...