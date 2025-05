Plakett som feirer Concords lansering auksjoneres bort i bruktbutikk

HQ

Vi husker alle Concord. Ultrafloppen som fikk Sony til å stille spørsmål ved sine planer for en fremtid med live-tjenester. Det er ikke noe poeng i å rakke ned på Concord lenger, men spillets ganske umiddelbare nedleggelse etter utgivelsen gjorde det til litt av en enhjørning. Noen som hadde kopier valgte å beholde dem i stedet for å refundere dem.

En utvikler gikk et skritt videre fra en fysisk kopi av Concord og leverte inn minneplaketten sin fra lanseringen av spillet til den amerikanske gjenbruksbutikken Goodwill. Som VGC rapporterte, ble plaketten deretter lagt ut på auksjon, og i skrivende stund ligger den på over 2500 dollar, med mer enn 30 personer som har budt på varen.

Utbyggeren som selger plaketten er navngitt av den. Chelsea Grace var medlem av kunstavdelingen i Firewalk Studios, hvor hun var outsourcing- og medutviklingsleder. Firewalk har siden blitt lagt ned etter Concords kansellering.

Det finnes ulike rapporter, men det ble antatt at utviklingen av Concord kan ha tatt rundt åtte år og kostet Sony titalls, om ikke hundrevis av millioner dollar. Etter at helteskytespillet ikke klarte å tiltrekke seg et publikum, virket det som om Sony mente at det ikke var noen forløsning.

Dette er en annonse: