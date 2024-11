Polfeldt ber om mer respekt for utviklingsteamet på Star Wars Outlaws: "De knoklet for å få det til"

HQ

Star Wars Outlaws Ubisofts"The Force" ble lansert for to måneder siden, og fikk ikke så god mottakelse, i hvert fall ikke hos Ubisofts interessenter. Vi likte spillet godt, og det klarte raskt å selge sin første million eksemplarer, men det er objektivt sett sant at det kunne ha trengt mer finpuss ved lansering (siden det var ganske glitchy), eller litt mer utviklingstid til å finjustere noen av delene og mekanikkene, for eksempel stealth og fiendens AI.

Teamet på Massive har oppdatert spillet jevnlig med betydelige oppdateringer (den siste for bare noen få dager siden), så du vil gradvis få glede av mer av det aller første Star Wars -spillet i en åpen verden, som i alle fall byr på en av de mest autentiske atmosfærene i hele serien, vakker grafikk og noen fantastiske syndikatinteraksjoner.

HQ

Her om dagen snakket vi med David Polfeldt, som var en av hovedpersonene bak prosjektet i sin tid hos Massive. Selv om han forlot selskapet for to år siden (og nå har grunnlagt Bespoke Pixel i Barcelona), var det han som inngikk avtalen med Disney og sørget for at spillet ble realisert i Malmö, parallelt med Avatar: Frontiers of Pandora.

"Jeg er veldig glad for å høre at [du likte spillet]", sa Polfeldt til Gamereactor på Gamelab Nexus i Málaga. "For jeg vet at teamet gjorde en enorm innsats for det spillet, og de produserte det på relativt kort tid, hvis du tenker på det. Jeg er veldig, veldig glad på deres vegne og for det de gjorde."

"EA, Ubisoft, Activision er i en krisetid og fortjener det sannsynligvis."

"Jeg skulle ønske det ble bedre mottatt", legger han til som en kontrast i videoen over, "og jeg tror med mer respekt, fordi jeg synes det er litt billig å sparke på det. Jeg tror det er et, la oss være ærlige, det er et stigma i bransjen akkurat nå, der det er lett å klage på bransjen. Det er et stort stigma for utgivere. Det er veldig lett å klage på EA, Ubisoft, Activision og alle de andre.

"Men det er ikke analyse, hvis du spør meg, det er en slags internettmobbing som jeg ikke elsker, og jeg synes det mangler ekte tanke, for det er sant at disse selskapene er i et øyeblikk, i en krisetid, og sannsynligvis fortjener de også å være det. Det er min mening, men jeg tror ikke det er utviklingsteamet, du vet, det er ikke menneskene som gjorde Star Wars Outlaws, som knuste sine mm-hmm for å få det gjort. Det er de som fortsatt kjemper for fantastisk underholdning og for spillere. Så jeg tror kanskje ikke det er de som fortjener å bli gransket."

Ved 13:45-markeringen i videoen forteller Polfeldt også hele anekdoten om hvordan han tilfeldig spurte Disney om å lage et Star Wars -spill, nesten som en spøk, og det "vakre øyeblikket" da det sa klikk.

"Det er mange mennesker der som jeg er et produkt av deres arbeid, og de er et produkt av mitt arbeid. De stolte på meg. Jeg stolte på dem."

Som han avslører i løpet av samtalen, har arbeidet med Star Wars vært en livslang drøm for David Polfeldt siden han var ni år gammel, noe som gjør prosjektet svært betydningsfullt på et personlig plan. Utgivelsen av Outlaws var imidlertid et bittersøtt øyeblikk, ettersom det representerte både en stor prestasjon og slutten på hans direkte innflytelse på Massive Entertainment ("det er det siste spillet der navnet mitt vil stå i rulleteksten"). Han forklarer hvordan han følte en sterk tilknytning til utviklingsteamet, og når han nå forlater studioet, uttrykker han en følelse av tap og refleksjon. Selv om han ikke vil være involvert i fremtidige prosjekter som det kommende The Division 3, erkjenner han at hans innflytelse vedvarer - også gjennom Snowdrop-motoren han nå savner - og mener at arbeidet hans har hatt en varig innvirkning på studioet og dets pågående arbeid.