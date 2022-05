Racing Dreams: Ni oppfølgere vi håper på

HQ

Hvis du har fulgt vår Racing Dreams-artikkelserie, vet du at vi har snakket om arkaderacing, partyracing samt kommende spill. Men noe vi ikke har gjort ennå er å snakke om våre faktiske racingdrømmer. I dag er endelig tiden inne, og vi lister nå ni spill vi håper ser dagens lys en gang i fremtiden:

Dirt Rally 3.0 (EA Sports Rally)

For alle som gjentatte ganger har lest racingrantene mine det siste året, kommer det nok ikke som en overraskelse at jeg drømmer om en oppfølger til det beste rallyspillet gjennom tidene: Drit Rally 2.0. Jeg har investert over 2000 timer nå i Codemasters' uforlignelige oppfølger og er derfor så fryktelig spent på det tredje at jeg noen ganger skremmer meg selv. Jeg tror virkelig at jeg kommer til å implodere, i det minste delvis, når det annonseres. Ryktene sier at den tredje fullverdige rallysimulatoren fra folkene bak Colin McRae Rally-oppfølgeren nærmer seg ferdigstillelse etter tre år, og vil bli utgitt på slutten av sommeren. Jeg drømmer om Rally Italia med en perfekt blanding av asfalt og grus. Jeg drømmer om Rally Belgia, Kenya, Mexico, Portugal, Chile og Japan. Jeg håper å se Mitsubishi Galant VR-4, Toyota Celica GT 4, Mitsubishi Lancer I, IV og V, et par gamle Volvoer og Saaber, samt Ford Focus RS WRC, Mitsubishi Evo WRC og Subaru Impreza 2003 og S12B. Utover det ønsker jeg å se en mer integrert og levende online-modus, muligheten til å tilpasse og bygge egne stevner og skikkelig tre-kolonne-støtte. Jeg vil ha fullstendig redesignet asfaltfysikk også.

iRacing 2

Dave Kaemmer & Co har høstet suksess og millioner i gevinster måned etter måned i 15 år nå, og det er virkelig på tide med en skikkelig oppfølger. Bare tanken på at en av simracing-sjangerens mest populære titler i 2022 ble utgitt i 2008 virker rett og slett absurd og jeg har store forhåpninger til oppfølgeren. Enten den slippes i høst eller om fem år. Jeg ønsker å se en mer detaljert dekkfysikkmodell som gir den samme følelsen av hvordan grensen for slippvinkelen føles, som Rfactor 2 så vel som Automobilista 2 gir. Mer liv, mer følelse, mer håndgripelig følelse av fart og noe av "kaoset" med å presse Spa Francorchamps i 280 km/t. Jeg vil også gjerne se at iRacing beveger seg bort fra sin direkte motbydelig grådige forretningsmodell der det koster en arm og et bein å låse opp alt innholdet.

Rfactor 3

Det er absolutt ingen hemmelighet at Rfactor 2 inneholder den desidert beste dekkfysikkmodellen simracing-sjangeren noensinne har sett, men den er dypt innebygd i en ellers skuffende pakke og det er bare velvalgte, ganske små deler av spillet som skinner, mens resten føles foreldet og stivt. Jeg håper at Studio 397, nå en del av Florida-baserte Motorsport Games, har fått mye mer ressurser og spytter ut et rent innholdsfokusert, konsistent simracing-spill som kan konkurrere med de aller beste innen sjangeren.

Assetto Corsa 2

At Kunos lot spillet sitt være "åpent" for fansen til å lage forskjellige modifikasjoner i var en genistrek, og jeg håper inderlig den kommende andre delen vil fungere på samme måte. Det ryktes at Kunos har droppet Unreal-motoren de baserte Assetto Corsa Competizione på og utviklet en ny, intern motor, og jeg synes det høres helt fantastisk ut. Jeg ønsker å se Kunos fokusere mer på formelracing, nesten utelukkende, det være seg gamle F1-klassikere så vel som de nyere bilene, dersom det er sant at Codemasters har "delt" deres ellers eksklusive lisens.

Forza Motorsport 8

Det ryktes at Forza 8 skal lanseres denne høsten, og jeg håper inderlig at det blir en Xbox Series/PC-eksklusiv, og dermed estetisk tiltalende, gjennomsyret av en racingatmosfære av øverste klasse. Jeg drømmer om at Turn 10 har jobbet på den Prielli-baserte, fysiske dekkmodellen fra det geniale Forza 4 og droppet 90% av det som utgjorde det skuffende Forza Motorsport 7. I likhet med det Polyphony Digital gjorde i Gran Turismo Sport, håper jeg også at Turn 10 fokuserer utelukkende på racerbiler og ikke gatebiler, og at vi vil kunne lære mer om hvordan vi kan fikle med innstillinger og optimaliseringer i et racingscenario.

Need for Speed: Underground 3

Jeg vet, jeg vet. EA er nå nesten verdensmestere på å aldri gi spillere det de faktisk vil ha, og jeg tror det innebærer at vi aldri kommer til å spille Underground 3. Men å drømme er lov, og det er det denne artikkelen handler om. Jeg vil ha et neon-dryppende, NOS-duftende arkaderacingspill i en åpen, free-to-play-verden med fysikk utviklet av Criterion og grafikk designet av DICE, der vi kjører rundt i overpimpede japanske sportsbiler og utfordrer hverandre til løp der eierskapet til motstanderens bil er den ultimate premien. Jeg drømmer om en blanding mellom Midnight Club: LA, Juiced og Underground 1-2.

Ridge Racer: Returns

Namcos første spill i Ridge Racer-serien står som en av de mest suksessfulle racingtitlene gjennom tidene, og selv om spesielt Ridge Racer og Ridge Racer 64 var gode spill, har denne arkadeføljetongen aldri virkelig kommet seg, eller klart å bygge bro mellom generasjonssprangene siden Ridge Racer første gang debuterte på PlayStation i 1996. Men jeg slutter aldri å håpe på at Namco finner veien tilbake til den magiske formelen som ga oss et av tidenes beste arkaderacingspill. Jeg vil aldri slutte å drømme om en nedstrippet, solid, enkel og ultrarask moderne tolkning av Ridge Racer hvor vi oppfordres til å svinge 360° i motsatt retning av kurven for å samle nitro, og hvor vi får kjøre den svarte spøkelsesbilen etter å ha slått alle tenkelige rekorder.

Wrecked 2

Mashed og Wrecked er fortsatt to av de morsomste og mest vanedannende partyracingspillene som noen gang er laget, og jeg tør ikke engang tenke på hvor mange timer jeg og mine tre nærmeste venner har tilbragt med disse titlene. Å få et Wrecked 2 stappfullt av alle våpen, eksplosive krasj og baner og gjorde serien ikonisk og perfekt designet for helsprø multiplayer-moro ville føles som en drøm som gikk i oppfyllelse. Gjerne til Xbox Series, takk.

Mario Kart 9

Da jeg trodde Nintendo endelig skulle annonsere Mario Kart 9, viste de frem gamle baner fra tidligere Mario Kart-titler som nå har blitt restaurert og pusset opp for å passe inn i deres nesten ni år gamle partyracing-tittel. Flere baner er alltid gøy, og flere av mine Mario Kart-favoritter gjennom tidene er inkludert i pakken som ble utgitt nylig, men det er virkelig tid for Mario Kart 9 nå, spør du meg. Jeg vil ha et mer nedstrippet racingspill hvis jeg får lov til å drømme fritt. Jeg vil ikke at karten min skal bli et magnetisk romfartøy på utvalgte deler av banene, og jeg vil ikke bli til en hangglider når jeg setter utfor de største hoppene. I stedet vil jeg bare kjøre vanlig gokart som i Mario Kart 64, uten gimmicker eller tull. Og mest av alt vil jeg at Black Fort kommer tilbake i Battle-delen.

Hva er dine racingdrømmer?