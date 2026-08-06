Santiago Bernabéu-stadionet i Madrid skal være vertskap for finalen i VM 2030, og Marokko vil få noe i gjengjeld

HQ

I kjølvannet av migrasjonskrisen i Ceuta, som svekket forholdet mellom Spania og Marokko, antydet en rapport fra The Times onsdag at FIFA hadde «bestukket» Marokko med rettighetene til å være vertskap for VM-finalen i 2030 i bytte mot politisk støtte til Gianni Infantino, som ble alvorlig skadet av at planen hans om å privatisere VM mislyktes.

Spania og Marokko har kranglet om hvor finalen i VM 2030 (en turnering som arrangeres i fellesskap av begge landene samt Portugal) skal finne sted. Marokko ønsker at finalen skal holdes på deres nye Hassan II-stadion i Casablanca, men Spania mener at de, som det landet av de tre som har flest stadioner, har rett til å være vertskap for finalen i Madrid eller Barcelona.

Rapporten fra The Times ble raskt tilbakevist av FIFA og de spanske og marokkanske fotballforbundene, og nå sier en ny rapport fra den spanske allmennkringkasteren RTVE at finalen i VM 2030 skal finne sted i Madrid, på Santiago Bernabéu.

Hvorfor denne plutselige avslutningen på forhandlingene? Fordi FIFA vil tilby Marokko rettighetene til å være vertskap for den kommende klubb-VM-turneringen sommeren 2029.

Spania får VM-finalen i 2030, Marokko får hele klubb-VM i 2029

Selv om det fortsatt ikke er 100 % sikkert, gjør denne nye utviklingen at Real Madrids stadion, som allerede var vertskap for VM-finalen i 1982, blir det mest sannsynlige stadionet for finalen. Marokko vil gi avkall på håpet om å være vertskap for finalen i bytte mot å være ene- og alene vertsland for klubb-VM, som skal finne sted i 2029, fire år etter at den første utgaven av den fornyede turneringen fant sted i USA (der Trump som kjent krasjet Chelseas seiersfoto – et øyeblikk som gjentok seg da Spania vant verdensmesterskapet i fotball i sommer).

Innen den tid skal Hassan II-stadionet allerede være ferdigstilt, og det vil være verdens største stadion med 115 000 seter (Bernabéu har 80 000 seter, og Camp Nou vil, når det står ferdig, ha 100 000).