Seks flere Jurassic World Lego-sett har blitt avslørt

Nylig fortalte vi deg alt om det kommende Lego Jurassic Park Tyrannosaurus rex Fossils-settet, og mens det uten tvil fikk mange av dere til å skumme i munnen, er det et sett som kanskje er litt mye for de yngste. Lego har også adressert dette ved å nå kunngjøre seks nye sett basert på Jurassic World merkevare, og med et tydelig fokus på den kommende Rebirth film og med yngre folk i tankene også.

De seks settene er rangert som 8+ på det meste, og hvert er tema rundt å være mindre lekesett enn store samleobjektmodeller. Hva hvert sett heter, hva det koster og hvor mange deler det inneholder, finner du nedenfor.

Lego Jurassic World Rebirth Baby Dinosaur Dolores: Aquilops



Priser: £19.99/€24.99



Deler 339



Lego Jurassic World Rebirth Raptor Off-Road Escape



Priser: £29.99/€34.99



Deler: 285



Lego Jurassic World Rebirth Raptor & Titanosaurus Tracking Mission



Priser: £89.99/€99.99



Deler 582





Lego Jurassic World Rebirth Mosasaurus båtoppdrag bygget av klosser



Priser: £54.99/€59.99



Deler 858



Lego Jurassic World Rebirth T. rex River Escape



Priser: £44.99/€49.99



Brikker 199



Lego Jurassic World Rebirth Spinosaurus & Quetzalcoatus Air Mission



Priser: £139.99/€149.99



Deler 984



Hvert sett vil bli utgitt 1. juni, kort tid før Jurassic World: Rebirths debut i juli.