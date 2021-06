Summer Game Fest: Hva tror og håper vi avsløres?

Klokken 20 i morgen starter altså nyhetssommeren 2021 for fullt når Summer Game Fest Kickoff Live-sendingen åpner showet, men hva kan vi egentlig se frem til i løpet av de omtrent to timene? La oss finne ut hvilke spill vi vet, hvilke vi tror og hvilke vi drømmer dukker opp.

Hva vi vet kommer





Call of Duty: Warzone - Activision har i kjent stil vært tidlig ute med å avsløre at de vil gi oss mer informasjon om hva Call of Duty: Black Ops Cold War/Call of Duty: Warzone - Season 4 vil by på.



Et nytt Borderlands - Her skal jeg jukse litt siden det eneste Gearbox og 2K har sagt er at de skal annonsere et nytt spill, men med mindre de to selskapene har flere store ting på gang er dette spin-offen jeg avslørte i mai



Among Us - Geoff Keighley har for vane å gi oss noe fra det ekstremt populære spillet, og torsdag blir intet unntak. Utviklerne har allerede sagt at rødbrun ikke er den eneste nye fargen og at den kommende oppdateringen vil gjøre mer enn å utvide fargeutvalget. Vi får se hva i morgen.



Evil Dead: The Game - Saber Interactive fortalte ikke akkurat ekstremt mye da de avduket dette prosjektet i desember, men nå har vi blitt lovet en skikkelig gameplaytrailer.



Escape from Tarkov - Gjengen i Battlestate Games, skaperne av Escape from Tarkov, har sagt de vil være der, så er det snakk om mer innhold, en oppfølger eller noe helt nytt?.



Hva vi tror kommer





Elden Ring - Keighley har flere ganger gitt folk forhåpninger om at FromSoftware, skaperne av blant annet Dark Souls og Sekiro: Shadows Die Twice, ville vise oss mer av Elden Ring på de ulike showene han ledet de siste årene. Da spillet ikke dukket opp på The Game Awards i desember begynte mange å spøke om at han måtte settes i "gamer-fengsel", så da Keighley la ut en gif av en panda som prøver å komme seg ut av en barneseng-lignende inngjerding rundt samme tid som flere av oss hørte fra pålitelige kilder at FromSoftware har forberedt en trailer til i sommer skjøt forventningene i taket.



Fall Guys: Ultimate Knockout - Mediatonic har deltatt på mange lignende ting etter lanseringen av det helsprø spillet, så med tanke på at sesong fire avsluttes i starten av juli om alt går som planlagt ville det passet godt å gi oss noen hint om hva som venter i femte sesong her.



Netflix - Streamingselskapet har sin såkalte Geeked Week i disse dager, og vi har fortsatt ikke sett de lovede oppdateringene fra The Cuphead Show!, andre sesong av The Witcher, Resident Evil og andre ting basert på spill. Da er det vel lov å håpe at vi i alle fall får noen glimt av én av disse i torsdagens sending for å be folk titte innom Netflix sin stream senere for mer.



Hva vi drømmer om kommer





GTA III Remastered - Rockstar deltar sjelden i slike show, så sjansen for at de avslører noe såpass stort her er ekstremt liten. Samtidig skal vi ikke glemme den ertende meldingen vi fikk sammen med annonseringen om at GTA V kommer til PlayStation 5 og Xbox Series i november. GTA III fyller tjue år om fire måneder, så tiden nærmer seg for mer informasjon om hvordan dette vil feires utenfor GTA Online også.



Hideo Kojima - Den berømte spillskaperen er kjent for å ha et meget godt forhold til Keighley, og han har heller ikke lagt skjul på at arbeidet med noe nytt har startet. Det har ikke engang gått to år siden Death Stranding ble lansert, så det neste spillet er nok langt unna. På den annen side har han skaffet seg et Summer Game Fest-kort...



Med tanke på at vi har blitt lovet flere titalls annonseringer er disse selvsagt bare en liten del av hva vi kan se frem til. Summer Game Fest Kickoff Live starter klokken 20 den 10. juni, men vi vil ha et eget pre-show hvor undertegnede og flere andre samles for å snakke om forhåpninger klokken 19.30. Deretter kan du se showet sammen med oss og høre tankene etter i post-showet. Alt dette på GR Live-siden vår med en forbedret videospiller.

Du kan se en oversikt over sendingene jeg har størst tro på her.