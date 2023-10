Super Mario Bros. Wonder - En guide til å finne Captain Toad og nå Special World

HQ

Hvis du allerede har sjekket ut vår komplette guide til verdener, baner og skjulte utganger i Super Mario Bros. Wonder, tenker du kanskje: Ok, nå vet jeg hva jeg skal gjøre på hvert nivå og hvor Wonder Seeds er, men hva med Captain Toads gjemmesteder? Eller hvordan kommer jeg til Special World fra en gitt verden?

For å løse disse mysteriene har vi skrevet denne nye guiden til spillkartets hemmeligheter. Stram til ryggsekken, juster hjelmlampen og nynn på varemerkesangen til den mest eventyrlystne Toad som finnes...

Kaptein Padde i verden 1: Pipe-Rock Plateau (3 steder)

For å finne Kaptein Padde tidlig i eventyret må du finne en av de vanskeligste skjulte utgangene i hele spillet (siden den lett kan gå ubemerket hen). Det dreier seg om W1 - "Piranha Plants on Parade". Dette åpner en ny vei sørover, der et grønt warprør venter på deg. Kapteinen vil hilse på deg og belønne deg med et lilla rør på den hodeskalleformede steinen på Deep Magma Bog (verden 6).

Det andre møtet med Captain Toad utløses fortsatt fra W1. Nærmere bestemt på nordsiden av den midtre delen av kartet, i det steinete, brune området. Du kan trykke på A for å gå inn i et skjult warprør nordøst for Badge Challenge: Parachute Cap I. Kapteinen vil gi deg en privilegert utsikt over Fluff-Puff Peaks (verden 2) når du går ut av det gule røret.

Det tredje skjulestedet kan nås fra et område som samtidig er skjult i verden 1, når du går sørover fra avkjøringen rett før det første palasset. Gå inn i det grønne røret, og i den underjordiske sonen trykker du på A mot øverste høyre hjørne fra "Angry Spikes and Sinkin' Pipes". Når du går ut av det lilla innpakningsrøret, vil kapteinen gi deg en forsmak på hva verden 6 har i ovnen for deg.

Kaptein Padde i verden 4: Sunbaked Desert (2 steder)

En av de merkelige mekanismene i dette området er de tre fremtredende brosteinene med et lysende spørsmålstegn som fungerer som brytere for å åpne steinporten midt på kartet. Hvis du tråkker på dem, vil passasjen åpne seg, og etter en Break Time og en bane kan du nå enden og trykke på A for å gå inn i et gyllent rør til Shining Falls (verden 3). Der venter kaptein Padde på deg på den andre siden av det gylne fallet.

Hvis du vil finne Captain Toad igjen fra W4, kan du ta den venstre stien fra "Secrets of Shova Mansion" og deretter gå rundt blokken for å trykke på A. Du kommer ut av et grønt rør omgitt av lilla røyk, noe som betyr at kapteinen vil gi deg en eksklusiv titt på Fungi Mines (W5).

Slik låser du opp Special World i Super Mario Bros. Wonder

Det mest interessante med denne bonusverdenen er at selv om det er post-game-innhold og noe du ikke trenger å slå for å se rulleteksten rulle, kan du begynne å warpe til den fra hver eneste standardverden i Flower Kingdom, og dermed er det mulig at du har hoppet i en annen rekkefølge, eller at du ikke har funnet utgangen fra en bestemt verden ennå.

Warp til spesialverdenen fra W1: Pipe-Rock Plateau

Tilgangen til spesialverdenen fra verden 1 finner du på toppen av platået, i den takformede, gresskledde formasjonen som virker så åpenbar fra rikets overordnede kart. For å komme dit må du først finne den hemmelige utgangen "Bulrush Express", noe som er ganske enkelt hvis du beholder elefantdrakten mot slutten av nivået for å ta deg av den tydelig plasserte murveggen.

Warp til spesialverdenen fra W2: Fluff-Puff Peaks

Hvis du vil hoppe til spesialverdenen fra W2, må du ta veien østover fra det andre åpne området i den overskyede verdenen, over "Pole Block Passage". Fullfør nivået og ekspertmerkeutfordringen for å nå en høyere sky som tar deg til bonusverdenen på himmelen.

Warp til spesialverdenen fra W3: Shining Falls

I prøvelsenes verden handler ikke tilgangen til spesialverdenen om å sette ferdighetene dine på prøve, men om utholdenhet. Gå inn på Royal Seed Mansion igjen for å åpne veien. Mester Poplin, som tidligere tilbød deg en snarvei tilbake til Petal Isles mot øst, vil nå følge etter mot vest.

Warp til spesialverdenen fra W4: Sunbaked Desert

Logisk nok er det her du finner flest luftspeilinger og illusjoner, både på kartet og i banene, siden det tross alt er en ørken. Tilgangen til Special World herfra er også ganske interessant, samtidig som det løser mysteriet med den skjulte utgangen fra "Secrets of Shova Mansion". Eller, med andre ord, hvordan kan jeg overleve Bowser-statuen de skyver mot meg?

Ta det rolig og hør etter, det skjedde også med oss, og det er bare forferdelig å dø flere ganger ved å bli knust mot veggen. Så slutt å prøve å snike deg under statuen med boret, eller å hoppe over den med badges, for det er helt umulig. Det du må gjøre, og hintet ble gitt av den snakkende blomsten, er å skyve den rette veggen selv!

Derfra kan du bruke trappene, og etter en bane og en ekspertmerkeutfordring når du himmelen.

Warp til spesialverdenen fra W5: Fungi Mines

På samme måte som i verden 3 handler det ikke om å finne en skjult utgang, men om å insistere. Hvis du går inn på "Operation Poplin Rescue" en gang til, vil de fire kompisene takke deg ved å grave ut en alternativ vei, denne gangen vest for utgangen til Petal Isles.

Warp til spesialverdenen fra W6: Deep Magma Bog

Hvis du ser på dette kartet som en underjordisk ekspedisjon i tre etasjer, er tilgangen til Spesialverdenen i venstre ende av den dypeste og varmeste kjelleren. Det betyr at hvis du fullfører banene og utfordringene fra "Wavy Ride through the Magma Tube", vil du ende opp på plattformen til himmelen.

Warp til spesialverdenen fra den sentrale knutepunktverdenen: Petal Isles

Når du har gått hele sirkelen rundt Bowser i denne knutepunktverdenen, etter at du har forlatt vulkanen, kommer du tilbake til utgangspunktet der du kom fra W1, men nå får du en ny snarvei til Special World.