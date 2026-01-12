Supermann-tegneserie slår rekorder ved å selge for over 11 millioner pund

HQ

I slutten av 2025 dukket en sjelden tegneserie med Superman ved roret opp på auksjon og ble solgt for en astronomisk sum, noe som gjorde det til tidenes dyreste tegneseriesalg. Tegneserien det var snakk om var Superman #1, en nesten perfekt vedlikeholdt utgave av det skrevne materialet fra 1939 som endte opp med å bli solgt for over 9 millioner dollar. Det virket usannsynlig at boken skulle nå dette beløpet, men nå har en annen Superman-tegneserie med hovedrollen blitt lagt ut for salg og fullstendig knust denne nylige rekorden.

Ifølge BBC News har en utgave av Action Comics #1 fra 1938 blitt solgt for den absurd høye summen av 15 millioner dollar (11,2 millioner pund). Tegneserien fikk karakteren ni av ti for kvaliteten, en imponerende prestasjon med tanke på at den er 88 år gammel, og den var så ettertraktet at det forventes at det bare finnes mindre enn 100 eksemplarer av boken i verden i dag.

Denne utgaven var imidlertid spesielt sjelden, ettersom det var det samme eksemplaret som ble stjålet fra skuespiller Nicolas Cages hjem for mange år siden, før det ble returnert nesten ti år senere. Tegneseriens historie og historie kan ha spilt inn på den høye prisen, men den ekstreme verdien den oppnådde, er likevel forbløffende, ettersom den nå har satt en rekord som det vil bli vanskelig å overvinne.

Dette er en annonse: