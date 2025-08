Ta en titt på den fungerende Honda-sykkelen som er laget for å ligne Pokémon Scarlet/Violet's Koraidon

HQ

Nylig rapporterte vi om samarbeidet mellom Honda og The Pokémon Company, et trekk som var inspirert av ideen om å lage en fungerende motorsykkel laget for å ligne Pokémon Scarlet/Violet's legendariske lommemonster kjent som Koraidon. Den gang ble det lovet at sykkelen skulle vises frem i sin helhet på Suzuka under 8 Hours Endurance Road Race, noe som nå har vært og gått.

Derfor har vi nå visuelle bevis på Koraidon-sykkelen i aksjon, ifølge Honda. Sykkelen har bevegelige armer, ben, hode og kjeve, og glir av gårde i et jevnt tempo helt uten behov for fører. Den største ulempen er at sykkelen er ganske treg og krever en slags stabilisator for å holde den oppreist.

Se klippet nedenfor for å se Koraidon lyse opp Suzuka.

