The Division var opprinnelig tenkt som et MMO: "Jeg tror vi undervurderte den tekniske utfordringen med å lage en ny motor og et svært komplisert spill samtidig"

HQ

The Division er en av Ubisofts mest elskede titler de siste årene, noe den nye rekorden for samtidige spillere satt av The Division 2 på Steam er et bevis på. For å markere tiårsjubileet for utgivelsen av det første spillet, og med The Division 3 i horisonten, har Massive Entertainment, spillets utviklere, delt en daglig utviklingsvideo som avslører nye detaljer om prosessen bak The Division.

Blant alle detaljene bak kulissene er det første som skiller seg ut at The Division opprinnelig skulle være et MMO. Selv om vi ikke har sett mye av den visjonen av spillet, vil vi alltid lure på om spillet kunne ha fungert med den tilnærmingen, og vi kjenner også til noen av de tekniske problemene teamet sto overfor.

Snowdrop: Nøkkelen til suksess og en hodepine

En del av spillets første gjennomslagskraft skyldtes grafikken og spillopplevelsen, som tok i bruk den nye Snowdrop-motoren, men fra den første kunngjøringen på E3-messen i 2013 og frem til lanseringen måtte utviklerne jobbe knallhardt. Tidligere The Division-sjef David Polfeldt forteller: "Jeg trodde det skulle bli enklere å gå fra kunngjøringen i 2013 til lanseringen". "Jeg tror vi undervurderte den tekniske utfordringen med å lage en ny motor og et svært komplisert spill på samme tid."

Når man lager et spill, er den første kunngjøringen viktig, men det er også løftene som gis, og hva som kan leveres i det endelige produktet. Ubisoft har tidligere hatt mange dårlige erfaringer med spill som Watch Dogs, som lovet mye i den første annonseringen, men hvor det endelige produktet ikke levde opp til forventningene. Polfeldt var også klar over dette: "Vi hadde gitt disse store løftene, og vi testet virkelig alles tålmodighet".

Lære av fortiden for å forbedre fremtiden

Hvis det er én ting som er tydelig i denne utviklingsdagboken, så er det at alle hjernene bak The Division har brukt all sin erfaring og kunnskap til å fortsette å forme The Division 3 og dets univers med tegneserier, bøker og serier. Det er tydelig at hele det kreative teamet bak spillet stortrives med å blåse nytt liv i universet de har skapt, så vi kan forvente at The Division 3 vil være fullt av nye funksjoner som fansen garantert vil sette pris på. Det er mulig at de vil gå tilbake til den opprinnelige ideen i form av en MMO, som endte opp med å bli The Division, og legge til elementer av det gameplayet i serien

Du kan se utviklingsdagboken her, med opptak av den tidlige MMO-versjonen av The Division som aldri før har blitt vist, ved 1:41-markeringen.

HQ

Hadde du likt å se den MMO-versjonen av The Division? Kanskje de i fremtiden kan komme tilbake til et spill med disse egenskapene...