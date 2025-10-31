Verdensmesterskapet 2025: Semifinalene er sikret med tre koreanske lag og ett kinesisk lag

HQ

Det er nå bare tre kamper igjen på Worlds 2025. Den årlige og fremste League of Legends -turneringen er i sluttfasen, og med det vet vi offisielt semifinalekampene og hvem som skal spille mot hvem i arrangementet.

Etter de fire kvartfinalene denne uken som så Gen.G Esports slå Hanwha Life, KT Rolster beseire CTBC Flying Oyster, Top Esports overvinne G2 Esports og T1 slå ut Anyone's Legend, er dette hvordan semifinalene er arrangert og når hver kamp vil finne sted.

Worlds 2025 semifinaler - match-ups og datoer:



1. november kl. 7:00 GMT / 8:00 CET - Gen.G Esports vs. KT Rolster



2. november kl. 7:00 GMT/8:00 CET - Top Esports vs. T1



Den store finalen går av stabelen en uke senere, 9. november på samme tid. Hvem tror du vinner Worlds i år?