Cupra Born - EV Hour

Vi tar en titt på en helt ny elbilmodell fra Cupra, som hevder å tilby en dynamisk elektrisk følelse, umiddelbar ytelse, en rørende designfilosofi, og alt sammen på toppen av en rekkevidde på over 40 mil på én lading.
"Det tar litt tid å forstå seg på CUPRA-BORN, som i denne spesielle versjonen er V-SED-modellen. For det første er den ganske billig, men den er ikke billig-billig.Med noen få kompromisser kan du få noe som en X-Peng G6 eller til og med en VW ID.4, som er mye større og derfor mer utilitaristiske i sin natur enn denne kombiaktige design. Men samtidig er det en kombi. Og enda viktigere, i denne V-SED-modellen, er den mer som en kombi. Men kan en elektrisk bil være som en kombi, som originale Golf GTI, for eksempel? Det er spørsmål som har ligget og ulmet i hodet mitt."
"tankene mine. Men til syvende og sist, som du snart vil finne ut, har dette ganske mange veldig, veldig interessante styrker å falle tilbake på. Så la oss ta en tur, skal vi?V-SED her er toppmodellen. Med 326 hestekrefter og en WLTP på svimlende 587 kilometer. Det er den høyeste rekkevidden i et så kompakt chassis jeg noensinne har sett. Og det er kombinert med 185 kilowatt DC-ladestøtte. Det er en sterk kombinasjon av størrelse og nytte, og det gjør det enda lettere å sette pris på den aggressive designspråket, fordi det faktisk er støttet opp av virkelige bruksområder."
"Hytta her inne, interiøret generelt, er sporty. Som i virkelig sporty.Som i, det er sporty til det punktet hvor det er en tillært smak. Men hvis det er én ting jeg virkelig respekterer den Cupra-fødte V-SED for å gjøre, så er det at den ikke gjør noe halvveis. For mange biler som dette prøver å gi deg følelsen av luksus og ytelse ved å late som, for å si det sånn."
"Men mye av dette er virkelig høy kvalitet. Hvis jeg må ta deg med på en kjapp rundtur, disse setene er både veldig spenstige, men også utrolig komfortable, og de er polstret på en veldig fin måte. Disse små materialvalgene her er myke å ta på og av virkelig høy kvalitet, og ingenting skrangler eller føles billig. Ikke engang her på hanskeromsdekselet. Det er ingenting som skriker budsjett, med en liten touch for å sikre at jobbene blir lurt."
"Det er flott. Denne sentrale skjermen her er på 12,9 tommer, og den fungerer helt fint. Ja visst, det er noe berøringsbasert tull her, der du må justere AC-en med fingeren, men du kan gjøre det på andre måter også, og det er selvsagt full Apple CarPlay, men selve operativsystemet er faktisk bedre enn jeg hadde forventet, for å være ærlig."
"Her er det en liten kommandoskjerm. Den er veldig liten. Det føles nesten som om den er.., komisk liten, men den gjør jobben helt fint, og selv om det er ganske mange knapper på rattet, har de alle veldig skreddersydde funksjoner som er tydelige å forstå når du bruker bilen, og noe som dette her borte, synes jeg er en god bruk av knapper i biler fordi du kan se dem veldig tydelig, og funksjonene deres er veldig enkle å forstå. Så når det gjelder generelle følelsen her inne, enten det gjelder seter, programvare, materialvalg, så virker alt som, vel, veldig gjennomtenkt implementert på en eller annen måte. Jeg synes ikke det er noe av dette som føles som, vel, vi appellerer bare til idioter, så vi kan like gjerne sette det sammen slik at det gjenspeiler det."
"Jeg synes den er fantastisk, og jeg synes den kommer unna med denne hytta på en måte som få andre biler faktisk gjør, og det er til og med uten å ta opp x-faktoren her, som er moro. Dette stedet er morsomt.Cupra Born VZ er rask, veldig rask. Den presser maksimal rekkevidde ut av batteriet på 79 kilowatt, men den er lettere enn en vanlig SUV, noe som betyr at den kan bruke raskere styring og hardere bremser, og mer aggressiv gassrespons. Det er ikke som å kjøre en skoeske med en motor skrudd fast på den, men den gir den hot hatch-effekten som frem til nå har manglet i det generelle EV-landskap. Cupra Born er forvirrende. Den er litt for dyr når man tenker på at det finnes større og mer romslige nyttekjøretøy på markedet i dag. Samtidig slår den de samme rivalene på rekkevidde, som for mange forbrukere fortsatt er det mest kritiske aspektet ved elbiler."
"innkjøp. Så det er en stor sak, og den slår ikke bare noe sånt som XPeng G6 på det området, den gjør det samtidig som den føles bare en smule morsommere å kjøre også. Så i noen tilfeller kommer den skremmende nær den hellige gral av å gjøre alt, og derfor anbefaler jeg den til deg, som jeg gjorde med Taviscan. Jeg tror Cupra er på sporet noe her, og spesielt med denne, Born, ser det ut til at hvis de har rekkevidden teknologien så godt, burde de prøve å overføre den til de større kjøretøyene sine også, som Taviscan, for hvis de virkelig kan overtrumfe konkurrentene på denne måten, har vi mange gode biler på vei også. Vi ses på den neste."