Volvo EX90 - EV Hour

Erobre de åpne veiene i denne luksuriøse elbil-SUV-en som lover en rekkevidde på over 40 mil, i tillegg til lynrask batterilading på 10-80 % når den er koblet til strømnettet.
"Med alderen kommer visdom, og hvis det er én ting jeg har blitt klokere på med årene, så er det Respekt for Volvo-merkets arv Jeg liker det mer nå enn noen gang før, og derfor er det perfekt for meg å både barbere hodet litt Men også for å prøve den mest utsøkte og for tiden dyreste bilen som Volvo lager dette her er Volvoen EX90 og jeg har gledet oss til dette i lang tid Det er veldig dyrt Men den er også utrolig spennende, så spennende at jeg tok med familien min i denne syvseteren til den rolige skogene i Sverige for å være sammen med dem selvfølgelig, men også for å se dette i sitt naturlige habitat, så la oss gå Denne spesielle modellen med to motorer gjør 0-100 på 5,9 sekunder Rekkevidden er på rundt 600 kilometer, og den kan lades med opptil 250 kilowatt på likestrøm. Den kan trekke 2200 kilo og har omtrent all den komforten du kan tenke deg."
"Den er slått i ren effekt av tyskerne, og den er overlistet og utstyrt av kineserne Men igjen Dette er en Volvo, og som vi har oppdaget i mitt nylige gjenbesøk av EC40 black edition, kan den være noe helt spesielt Og selvfølgelig kjører den forferdelig, jeg mener ikke forferdelig, jeg mener Fantastisk som du sikkert forventet er denne bilen veldig veldig dyr Men den kommer fra et merke som vet hvordan man lager kjøremaskiner Og EX90 er ikke annerledes følelsen av vekt følelsen av skala følelsen av størrelse følelsen av sikkerhet og trygghet Alt er her, og når det kombineres med ekte responsiv elektrisk styring og Bremser og gassrespons - alt sammen gir en bil som føles utrolig lett Selv om den er det motsatte av lett Det er fantastisk, og her i de svenske skogene på de små småveiene her Du kan til og med få en litt sportslig følelse i noen svinger her og der, det er Fantastisk, og jeg hadde ikke forventet at den skulle kjøre så bra som den har gjort, den har virkelig overrasket meg Se hvor massiv den er også Det er en syv-seters bil, så det gir mening i så måte, så det betyr at det bare er å skyve denne tilbake her Du kan både brette den helt forover for å få mer plass i bagasjerommet Eller du kan ha disse to setene her bak, barna våre har sittet her på alle de små turene Vi har fått plass til seks personer i denne bilen nå Vi har selvsagt hatt litt problemer med bagasjeromsplassen når du gjør det Men hva kan du egentlig forvente når du har syv seter, som du kan se, har vi mye ting i Her inkludert noe av kamerautstyret mitt bleier Puter, alt det som naturlig følger med når man er på sommerferie Men det er egentlig ikke så ille, og når du bretter alt dette ned. Det er mye plass. Det er Fantastisk det er mange positive ting å si om Volvo eX90 Og jeg tror jeg har i løpet av denne videoen under min tur til Sverige som jeg likte veldig godt Det er en syv-seters. Det er en veldig god omstendighet for en Volvo i denne spesielle aspektet av markedet, for det finnes egentlig ikke så mange syvsetere. Det finnes en Kia Evie syv-seters, og så er det Tesla Model X, tror jeg, men bortsett fra det Jeg tror at bortsett fra det flotte utseendet på utsiden, så er det flotte utseendet på innsiden Men suveren hvit kvalitet alle disse tingene. Det mangler en viss kinesisk en kvalitet liten x-faktor Det er ingen 900 kilometer rekkevidde her Bare en standard 550 600 hvis du er veldig heldig. Det er ingen stor Imponerende Infotainmentskjerm som du ville fått i en Mercedes eller i en x-peng g9, og det er ingen igjen Stor infotainment-greie på gang og bak enten hvis du var veldig kritisk og noen ganger må du Du ville kunne prøve argumentet om at den er litt spartansk for det du betaler Fordi det her i Danmark er mer enn en million kroner, som betyr at denne går opp mot Herren av Audi Q8 Herren av Mercedes EQ er det ganske mye dyrere enn nesten hva som helst, og det betyr at du virkelig Må ha lyst til å ha en Volvo. Jeg vet at jeg elsker Volvoer mer enn noen gang før, så jeg skjønner det Jeg er bare ikke sikker på prisen Selv om det er litt lite banebrytende funksjoner, og det mangler noe av spenningen Du forventer kanskje noe mer for prisen Volvo er tro mot sin arv her, og gir deg en strålende SUV-opplevelse der det teller Jeg kunne ønsket meg noen flere leker, men det er bare meg for målgruppen. Dette kan være akkurat det de trenger"