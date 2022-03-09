Kia EV6 Revisited - EV Hour

Magnus vender tilbake til den aller første bilen han anmeldte i EV Hour -serien, for å se hvordan den nyeste modellen forbedrer og videreutvikler den imponerende formelen den opprinnelig presenterte.
"Kia EV6 var en av de aller første bilene jeg anmeldte på denne kanalen, og jeg har siden den gang blitt eldre og klokere.To år, men likevel."
"Jeg setter fortsatt pris på en god gadget, men jeg er mer forsiktig med å ta den posisjonen hvis det er god Apple CarPlay-integrasjon.Jeg verdsetter komfort og utilitaristisk design mer enn jeg gjorde i begynnelsen, noe som betyr at Former som dette, en skikkelig eiendom, er mye mer tiltalende denne gangen."
"Så jeg tenkte at det ville være en god idé å prøve dette en gang til, fordi oppdateringer har skjedd, og jeg føler meg merkelig nok tiltrukket av EV6, fordi det kanskje er en av de mest prisgunstige bilene du kan kjøpe på markedet i dag.La oss ta en kjøretur."
"Velkommen.La oss ta en tur.Det er fortsatt svært lite å utsette på EV6s eksteriør, der dens prisbelønte utseende med rød prikkdesign er helt berettiget."
"Du får også 150 kilowatt lading, en rekkevidde som vanligvis er mer enn 500 kilometer, et stort bagasjerom på 490 liter, fine, store felger, alt er der.Det er ikke noe galt med det denne setter ned.Jeg har ikke helt endret mening om Kia EV6-hytta, men jeg har fått mer kontekst og innsikt, fordi jeg tror, med denne andre omgangen, at den kanskje ikke bare tilfredsstiller vanlige kjøpere som bruker denne som familiebil, men også gearheads som meg selv."
"Og det er et par forskjellige ting.Først og fremst har vi trådløs Apple CarPlay og Android Auto, noe som er flott.Skjermen er litt liten.Jeg skulle gjerne ha sett at den var større."
"Jeg skulle også gjerne ha ønsket at den kunne styres gjennom en liten dings her på denne brede midten konsoll.Dette er ikke spesielt pent, men det er utrolig funksjonelt.Jeg har setefunksjoner her nede, girspaken min, og til og med en liten knapp her for å aktivere de veldig fine parkeringskameraene som jeg liker veldig godt."
"Faktisk ser dette ut til å være en ganske god blanding av funksjon og estetikk som jeg synes Kia har tenkt lenge og grundig på å legge til og endre og forbedre i løpet av de siste par årene.Dette lille ekstra skjermbildet her, som kan endre seg avhengig av hva du gjør, ikke sant nå er det i klimadelen og klatreinnstillingen."
"Jeg synes det gjør underverker.Det gjør jeg virkelig.Og det er et herlig sted å sitte også.Disse setene er fantastiske."
"Dette GT-setet her er veldig, veldig, veldig komfortabelt, selv om det er denne ganske prangende, hvite racingstripen i midten.Men alt i alt et fantastisk sted å være.Og selv om det ikke er påfallende pent eller minimalistisk, er det svært funksjonelt."
"Og kanskje jeg bare har blitt litt myk i forhold til den delen av bilinteriørdesign, men det er bra.Det er det virkelig.Jeg har sagt dette i en rekke forskjellige videoer, men én ting som har vært bra for merkevarer som Kia, er at overgangen til elektrisk kraft har vært den store utjevneren i en rekke forskjellige aspekter."
"Ja, det har tatt bort noe av individualiteten fra enkelte modeller.Så man kan hevde at en Audi nå føles mye mer lik en Kia, på samme måte som en Mercedes føles mye mer lik, vel, en Toyota, fordi leveransen er den samme.Men i akkurat den forstand kan man hevde at mens billigere merker tidligere kunne slippe unna med å bruke mindre kapable, mindre kraftige motorer, har dette som 550 til 600 hestekrefter, avhengig av spesifikasjon og modell."
"Så dette er ikke noe å kimse av.Og sammenlignet eller kombinert med elektrisk styring og fantastisk responsive bremser, er disse som Kia EV6, både i denne GT-utgaven som jeg kjører nå, men også bare den vanlige EV6, kan føles sportslig, umiddelbar og responsiv."
"Det har virkelig gjort underverker for merker som Kia, fordi det ikke er noen umiddelbar følelse når du kjører denne, at du kjører en budsjettvennlig bil.Og det er mye mindre forskjell mellom denne og en Audi e-tron GT enn det sannsynligvis var før den elektriske kraftforsyningen kom."
"Og det er forresten bra, for det betyr at denne bilen faktisk er fantastisk å kjøre.Det tror i hvert fall jeg.Det er noen småting jeg kan pirke på, selvsagt, og jeg tror jeg har her med en et par dager igjen før gjennomgangsperioden er over."
"Men alt i alt synes jeg denne bilen er flott.Ærlig talt, rekkevidde, passform og finish, ytelse, respons i styringen og bremsene, nytteverdien av bagasjerommet og kupéplassen, og til og med noen deler av interiøret, som jeg fortsatt synes er den største skuffelsen i hele pakken."
"Men totalt sett, bare se på det.Det er kult.Og den er kul på innsiden også.Og hvis du er den typen familiemann eller -kvinne som trenger en bil som dette, som en stasjonsvogn, men ikke ønsker å betale det en BMW i5 Touring koster, eller en Audi A6 Avant e-tron, ja, da er denne er bare en veldig god utfordrer."
"Og det er alt jeg kan si.Takk for at dere så på."