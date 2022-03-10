MGS5 EV - EV Hour

Vi setter oss bak rattet i en ny modell fra MG, som lover å være en allsidig SUV som byr på hurtiglading, god plass i kupeen, intelligente kontroller, spennende kjøredynamikk og massevis av sikkerhetsfunksjoner.
"Jeg har alltid elsket tanken på billige elbiler. Nå har det ikke vært så mange av dem, de kommer nå, men enda viktigere er det at jeg elsker når billige elbiler tilbyr det samme som konkurrentene for mindre penger, og det er det MG antageligvis gjør, og det mange sier at de allerede har gjort, et par ganger faktisk. Dette er den nye MG SV, og den forsøker å være en slags SUV for en husholdning på fire barn hvor du trenger et stort bagasjerom og mye nytte for mindre penger, men kan MG levere uten at sluttproduktet føles billig? Det er det som vi utforsker i dag. Velkommen til EV Hour."
"Det er innvendig tid, og det er litt av en blandet pose, men av flere grunner Jeg tror at den til syvende og sist holder mål. Først og fremst er disse setene er fine, de er ikke noe spesielt, men de fungerer greit. Det er noen virkelig interessante materialer her, dette er ikke, jeg er ikke sikker på at dette er ekte karbon fiber, men selv om det ikke er det, fungerer det fint som en slags falsk erstatning. Dette skjermen er en grei størrelse, denne kommandoskjermen her er ganske elendig som jeg er sikker på du kan se. Jeg mener det er litt uskarpt, det er på en måte delt inn i disse teksturer, noe som betyr at den ikke er så tilpasningsdyktig som jeg håpet den skulle være og den innebygde navigasjonsfunksjonen her tar ikke navigasjonsinfo fra Android Auto eller Apple CarPlay som er trådløst tilgjengelig her. De få kontrollene som er her, som AC og volum der borte, og kontrollene som er her på rattet er alle fine og til og med det lille giret girspaken her nede, som aktiveres gjennom denne sirkulære puten, er i orden og denne spesielle trådløse ladespolen her er dekket av velur, og den er helt rimelig, selv om den egentlig ikke kan lade denne telefonen i en eller annen grunn. Ikke noe av det er dårlig, men ikke noe av det er spesielt bra eller innovativt heller, og selv om denne bilen er billig, som vi skal komme til, er den ikke så billig at den forklarer helt hvorfor MG lager dårligere kabiner og spesielt en dårligere UX-system i seg selv. Ikke noe av dette er spesielt dårlig, det er bare ikke så bra totalt sett, og det er så mange advarselssignaler som foregår hele hele tiden hvis du enten er trøtt eller uoppmerksom, eller hvis du er kjører fem kilometer over fartsgrensen, vil den konstant ringe og irritere og innstillingene for å slå det av er begravd der inne som om de ikke og jeg taler ikke mot å bruke disse funksjonene, jeg bare sier bare at de er veldig invasive her, og at de tar mye tid å slå av hver gang du starter bilen for å kjøre noe sted. Så alt i alt litt blandet pose her. Det er komfortabelt, jeg mener, du kan sikkert se bak meg her."
"at det er god plass, selv om jeg merkelig nok ikke vet om du kan se at jeg ikke vil kalle dette trangt her nede, men jeg bøyer meg definitivt benet, og jeg er ikke så høy, jeg er 180, og jeg kan ikke komme lenger bak enn dette. I en SUV crossover-kjøretøy som virker som litt av en glipp, men likevel er den brukbar og med tanke på at den er billigere, er det kanskje nok."
"Ok, det er tid for spesifikasjonene. Det er en 350 kilowatts motor som gir oss en WLTP på 550 kilometer. Den har også akselerasjon fra 0 til 100 på 4,9 sekunder, og dette spesielle utførelsen får du også firehjulsdrift. 150 kilowatt lading og raskest rundt, mens noen av de direkte konkurrentene ligger på samme grense Du kan fortsatt kjøpe en Tesla Model 3 som kan yte 250 kilowatt eller en Xpeng G6 som kan oppnå lignende tall. Den kjører ganske bra også. Det er ikke noe iboende galt med den, i det minste. Det er en stor SUV-crossover med høy sittekomfort som noe som betyr at du vet at den ruller litt i svingene, og du vet at den ikke har den lave kjørefølelsen som noen av de andre har. Men den er fin du vil ikke kjøpe denne og så føle deg helt sviktet av kjøreegenskapene opplevelsen av å stoppe, starte, svinge denne store, runde tingen foran deg. Det jeg imidlertid vil bruke litt tid på å nevne, er at det er ganske mange feil her og der som har sneket seg inn og ødelagt en del av min opplevelse. For det første har jeg allerede adressert alle plingene og plongene alle førerassistentene som er veldig irriterende og veldig vanskelige å slå på av under mesteparten av kjøreturen. For det andre med Android Auto akkurat nå hvor jeg for øyeblikket lytter til en lydbok og navigerer fordi det er det jeg vil gjøre der, er å hoppe over lyden slik at vi kan hele tiden kutter av et sekund imellom, noe som gjør det lettere å lytte til folk som snakker i det minste folk som sier interessante ting helt uakseptable og ubrukelige. Samtidig har jeg selv vært i posisjoner der denne bilen vil ikke slå seg av, den vil ikke slå av frontlysene selv om jeg har satt den i parkering og blokkert den, det tar et sekund før den skjønner at at jeg ikke er der lenger og vil slutte å kjøre. Samtidig er det er ingen automatisk opplåsing på tilnærming hvis du har nøkkelen, må du fysisk trykke på knappen for å låse den opp. Dette er små ting, og det er ikke så mye av en dyr bil, men samtidig tror jeg ikke den er billig nok til å rettferdiggjøre noen av disse småfeilene som på en måte klorer seg inn i erfaring. Jeg tror ikke noen av dem er spesielt store, og det er derfor jeg ikke tror ikke at det er omdømmeskadelig for MG, men jeg forventet at de skulle være litt litt nærmere å gi en sømløs brukeropplevelse over det hele med denne mange år og så mange modeller under beltet."
"Jeg forstår MG S5 helt fint. Den er godt bygget, den kjører bra, og den er god verdi. Vi kan bare kalle den det. Jeg er ikke sikker på om det er bilen jeg ville personlig anbefale, for den er billigere enn konkurrentene, men jeg bruker anførselstegn her, er et begrep som må forstås i sammenheng, og jeg mener at litt dyrere alternativer gir deg bedre valuta for pengene til slutt. Etter hvert som lyset forsvinner i den delen av Danmark som jeg kaller mitt hjem, finner jeg meg selv i en merkelig konflikt når det gjelder MG S5. Jeg synes den er bra, og jeg tror på en en rekke viktige områder har MG virkelig forbedret seg og vist at man kan lage en budsjettvennlig elbil-SUV for hele familien. Det finnes et par eksempler der jeg likevel synes de kommer litt til kort, spesielt når det gjelder sammenlignet med de samme konkurrentene. En komplett UX-pakke som fungerer veldig bra i det daglige. En mer feilfri opplevelse, i hvert fall mer feilfri enn jeg la merke til mens jeg kjørte den, og litt mer oppmerksomhet på glitrende detaljer på hytta, men se på den likevel. Den ser ganske bra ut, kjører ganske bra også, og enda viktigere er at den fortsatt er billigere enn mange av de hovedkonkurrentene. Så gå inn til en MG-forhandler, sett deg i S5, kjør den litt rundt, koble til telefonen din også og se om det er noe du kan leve med med, og hvis det er det, kommer du til å spare mye penger."