Polestar 3 - EV Hour

Er dette den beste bilen i 2025? Magnus ser faktisk ut til å mene det.
"I løpet av nøyaktig tre år med dette programmet har jeg stått foran tre biler og proklamert at de hadde vunnet mitt hjerte.BMW i5 Touring, X-Ping G9 og Polestar 4, og den siste er viktig fordi dette er Polestar 3."
"Det er storebroren til 4'eren, og den er den beste av dem alle.Denne videoen er kanskje litt overstrømmende, men jeg mener virkelig hvert ord når jeg sier at denne bilen er den beste i verden.Og ja, den er dyr."
"Det er det vel?Men det er også helt fantastisk.Fra alle vinkler, i alle kriker og kroker, og i alle deler av kjøreopplevelsen, er den rett og slett overveldende."
"Og jeg kommer til å bruke de neste 12 minuttene, eller deromkring, på å forklare hvorfor.Skal vi ta en kjøretur?Velkommen til EVHour.Denne er bygget på samme SPA2-plattform som Volvo EX90."
"Det er en mellomstor 5-seters SUV, og den har to motorer som yter 510 hestekrefter gjennom et batteri på 111 kilowatt.Det betyr at denne vil ta deg fra 0 til 100 på 3,9 sekunder, og ca. 560 kilometer totalt."
"Den lader med 250 kilowatt, noe som betyr 10 til 80 prosent på 30 minutter.Disse spesifikasjonene er imidlertid bare en del av historien, for denne bilen oser av karakter.Akkurat som 4'eren er den praktfull.Det er sprøtt for meg at kupeen og OS-opplevelsen av Polestar 2 var en av de hovedårsakene til at jeg ble litt overveldet av den da jeg kjørte den første gang for mange år siden, spesielt sammenlignet med Tesla."
"Og nå, her i Polestar 3, er det fortsatt en av de beste opplevelsene du kan ha på innsiden av et kjøretøy i 2025.Så la oss gå gjennom hva som er her.Disse setene i denne versjonen kan massere deg."
"De er bøttelignende, de holder deg godt fast, og de er fantastiske å sitte i.Midtkonsollen her er hevet, og hele opplevelsen av dashbordet rundt deg er også hevet, så det føles som om bilen nesten klemmer deg.Det er fantastisk."
"Denne ladeplaten til telefonen gjør underverker.Den lader faktisk telefonen din.Som jeg har sagt i anmeldelsen av Polestar 4 et par ganger, er denne lille volumknappen her, som trykker for avspilling eller pause, er fantastisk, og en taktil måte å kontrollere musikken på."
"Operativsystemet fra Google er helt vanvittig.Det har alle dataene det trenger for å være et overbevisende OS-system generelt, og med et app-økosystem, som åpenbart også kommer til å bli veldig behagelig å bruke.Du kan laste ned apper fritt hvis det er det du vil, som Prime Video, HBO, Google Chrome, Pocket Casts, det finnes en hel rekke av dem her."
"Og bare det å ha ting som meg, Audible, Spotify, bruke telefonen min til Bluetooth-avspilling når jeg trenger det, ha Google Assistant der for raske forespørsler, og så kan Google Maps-basert navigasjon passer med denne lille kommandoskjermen her, som åpenbart kan bare gi meg kartet mitt hvis det er det jeg vil ha."
"Det er virkelig nydelig.Selv hytta her bak er overraskende komfortabel.Det er ikke den største SUV-en når det gjelder høyde, og gulvet er også hevet, fordi det må finne plass til alle batteriene."
"Men selv med alt dette tatt i betraktning, er det et fantastisk sted å sitte, det er det virkelig.Og det er ikke bare eksteriøret som er så vakkert, dette er rett og slett et flott sted å være.Og se på denne kroppen også.Den er på en eller annen måte både slank og lav, samtidig som den er høy og SUV-aktig, helt utvisker grensen mellom modelltypene."
"Den trekker også 2,2 tonn.Den er bærekraftig og etisk bygget, og jeg synes det er en av de mest slående formene utover Polestar 4, selvfølgelig, på veiene i dag.La oss snakke litt om ladekomfort."
"Du har sikkert allerede flere ladeapper som gir deg et kart og viser deg forskjellige steder og ladehastigheter, men når du først kjører opp til dem, må du være så smart eller rask eller hva det måtte være, må du ha en dedikert konto eller bruke kredittkortet ditt for å autentisere og klargjøre det potensielle kjøpet av kommende kilowatt på batteriet ditt."
"Men hvis du bruker Polestar Charge-appen, som vi allerede har omtalt i Polestar 4 Deep Dive, trenger du ikke å gjøre noe av det.Dette er telefonen min, og som du kan se, er jeg midt i København, og det er en rekke forskjellige ladesteder klare for meg."
"Her er en for Clever som kan gi meg 22 kilowatt.Her er en for OK.Poenget er altså at jeg med det samme sentrale kredittkortet kan belaste via en rekke forskjellige leverandører og autentiseringsenheter uten å måtte laste ned separate appøkosystemer."
"Jeg kan gjøre alt dette gjennom Polestar Charge.Og det er ikke alt, for da vi forberedte oss til denne testen, fikk jeg også en digital nøkkel.Dette er min digitale nøkkel for både Android og iOS, avhengig av hvilken modell du har."
"Dette er selvsagt en Polestar 3, så det fungerte med denne.Jeg kunne låse opp og låse, og du kan gi ut flere nøkler til andre.Dette er nok ikke revolusjonerende, men det er utrolig praktisk, og jeg tror det beviser at Polestar satser langsiktig."
"De bygger et økosystem, og jeg tror det fungerer veldig bra.Du kan fortsatt få mange av de samme funksjonene som du finner i den mye billigere Xpeng G9, og det er også derfor jeg var så begeistret for akkurat den bilen de mange månedene, til og med for mange år siden."
"Men vi kjøper ikke nødvendigvis bare biler med hjernen.Det er derfor spesifikasjonsarket er en del av den samlede fortellingen.Og hvis vi lar alle disse forskjellige tingene eksistere sammen, hjernen, hjertet, hvis disse tingene skaper kjøpsbeslutningene i kombinasjon, ja, da elsker jeg dette."
"Jeg har forsøkt å forklare hvorfor i hele videoen, og det har på en måte virket bortskjemt fordi Jeg gjorde det samme med Polestar 4.Jeg kom til og med rundt i Polestar 2.Så det kan bare bli sett på som merkelojalitet, og det er jeg redd for."
"Det er jeg ærlig talt.Men fra hvordan den ser ut, til hvordan den kjører, til hvordan den føles, til hvordan den Jeg liker Polestar 3 veldig godt.Jeg liker den virkelig, og jeg tror ikke jeg kan finne store nok ord til å forklare deg hvorfor Jeg føler det jeg føler, et problem for en journalist."
"Det jeg kan si er at for meg personlig, hvis livet mitt hadde blitt annerledes, ville jeg ikke nok med å lage disse videoene, selv om de er populære.Jeg skulle gjerne ha hatt det i et annet liv.Det ville jeg virkelig."
"Jeg tror ikke jeg kommer til å tjene nok penger til å kjøpe en, men jeg skulle gjerne hatt en.Og jeg vil anbefale den til deg over alt annet hvis du kjøper i den bestemte prisklasse.Og jeg tror ikke ros kan bli høyere enn det."
"Vi ses på neste."