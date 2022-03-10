Polestar 4 - Living With It - EV Hour

Vi befinner oss nok en gang bak rattet i Polestar 4, i en splitter ny video der vi deler våre siste tanker og inntrykk om hvordan det er å leve med og ofte bruke den elegante SUV-elbilen.
"Hvis dette var åpningen på en gjennomsnittlig EV-timevideo, ville jeg flydd med dronen min akkurat nå, og vist deg en perfekt vinkel på denne vakre oktoberhavnen.Men det er ikke den verden vi lever i."
"Akkurat nå har jeg Polestar 4 til låns, et siste lån, og dette er et liv med den test der jeg beviser at dette er en av de beste elbilene på markedet.Gjennom skikkelig testing, grundig testing, der vi kommer til de små detaljene, som lading, Polestar-appen og slike ting."
"Men når jeg kommer til dere nå, er det et droneforbud i Danmark av kompliserte grunner.Så jeg kommer til å stole litt mer på arkivbilder denne gangen.Jeg håper det er greit for deg.Men det bør ikke trekke deg bort fra denne saken."
"Dette er fortsatt en fantastisk bil, på nesten alle måter.Og jeg har fått lov til å kjøre den en siste gang, for for meg er dette fortsatt en av de største gjennom tidene.Skal vi ta en kjøretur?Velkommen til EV Hour."
"Som du sikkert har sett av mine og andres anmeldelser, er det vanskelig å få til romslighet fordi det avhenger av mange forskjellige parametere og faktorer.Denne Polestar 4 skal ha en svevende panserlinje.Derfor kan den ikke ha bakrute."
"Men jeg har likevel nettopp avsluttet en fottur til en dansk øy utenfor kysten, med tre kraftige karer i fullt turutstyr, som satt her mens vi kjørte fra punkt A til punkt B, hvor fotturene våre fant sted.Polestar 4 ble ikke sprukket."
"Det er på grunn av komforten i setene.Det er på grunn av den romslige plassen for føttene, noe som vanligvis har blitt ofret for å få plass til flere batterier.Og selv disse små mediekontrollene og ventilasjonskontrollene ved siden av klimaanlegget kom virkelig til nytte."
"Så det kan helt sikkert være fullt av overraskelser, men én ting jeg vil understreke poenget med, som er noe som har kommet klart til syne når jeg har levd med dette i omtrent en måned, er at dette er en romslig bil.Mye romsligere enn du kanskje tror når du ser den fra utsiden."
"Jeg tror det også er veldig viktig.Og nå en liten del av denne videoen som er dedikert til rekkevidde, fordi jeg vet at det fortsatt er det mange tenker på når de kjøper elbiler, når de bruker elbiler.Jeg har ærlig talt aldri forstått det."
"I denne Polestar 4 har jeg 61 %, som du kan se der, på 266 kilometers rekkevidde.Når det gjelder hvorvidt dette er nøyaktig eller ikke, så var det for det meste nøyaktig da jeg var kjørte."
"Jeg tror den topper ut på rundt 480 til 500 kilometer på full lading, noe som skjer ganske raskt.Igjen, vi kan snakke om kilowatt og vi kan snakke om batteristørrelser, men etter min erfaring er de fleste av det forsvinner når folk vil snakke om bruk i den virkelige verden.Så jeg vil la det være slik."
"Dette tar deg komfortabelt rundt kvartalet, store og små turer, i hvert fall her i Danmark, uten at du må en tur innom stikkontakten hele tiden.Det er ikke et intervallestimat som lyver eller som plutselig endrer seg, avhengig av kjørestil."
"Den samler inn mye data mens du kjører.Så ærlig talt, det er ikke et problem jeg har hatt med Polestar 4, og det er fortsatt en av de bilens sterke sider.I løpet av mitt fravær fra Polestar 4 har selskapet lansert en hel rekke store OTA oppgraderinger til bilen for å fikse en rekke problemer og forbedre en rekke funksjoner."
"Slik er det med moderne elbilteknologi.Den står ikke stille.Og selv om feil ville blitt behandlet som en del av bilens ryggrad i går, er det ikke tilfelle i dag."
"Jeg kan likevel bare rapportere om de problemene jeg faktisk har støtt på, og det er ikke mange.Jeg vet at andre har andre erfaringer, og jeg respekterer det, men om det er stabilitet, sensorer, adaptiv cruisekontroll eller de interne sensorene som forteller meg at jeg er trøtt eller ikke følger fartsgrensene, jeg har bare ikke opplevd disse problemene."
"De er fortsatt irriterende, men de er bare det i alle bilene jeg har testet og de kan slås av.Et ord til om rekkevidden, for jeg kjenner til WLTP og hva som er reell rekkevidde og hvordan raskt kan jeg faktisk lade denne tingen slik at det ikke blir noen problemer i daglig bruk."
"Jeg har kjørt mange elbiler, og jeg tenker mye på dette.Og jeg vil si at et aspekt som ofte blir undervurdert, er Google.Og Google selv har vært en ekte programvarepartner for Polestar i lang tid nå.Det betyr ikke at du ikke kan ta med deg iPhone, men hvis du velger å lene deg på Google Maps finner du mange nyttige ting."
"La meg vise deg noe.Akkurat nå er jeg på vei et sted, som du kan se, men jeg kan enkelt legge til et stopp ved å klikke her oppe og deretter velge en destinasjon, som kan være en ladestasjon.Men her vil den ikke bare vise meg hvilke ladestasjoner som er tilgjengelige, den vil også vise hvor raskt de lader, og også hvor mange ladere som er tilgjengelige for øyeblikket."
"Dette kan være helt normalt for mange mennesker.De vet allerede at de bruker denne funksjonen mye, men jeg tror ikke det personlig.Jeg tror mange er mer nervøse for å ta betalt enn du og jeg nødvendigvis er.Så her kan du se at en normal en type to bare er på 11 kilowatt, men det er ikke det samme for alle disse."
"Det kan være en helt annen opplevelse her på 50 kilowatt, og disse vil gå hele helt opp til 300 eller enda mer.Så det har en ganske stor innvirkning på måten du tar betalt på, noe som fører meg til en veldig viktig poeng."
"La oss snakke om Polestar Charge, appen som vil gjøre alt dette mye enklere.Så hva skal jeg si her til slutt, som Gandalf sa, vel, jeg håper at jeg har demonstrert for dere hinsides enhver skygge av tvil at dette er et fantastisk kjøretøy, enten det er for å kjøre, for å lade, for å kjøre som en skolebuss med barn i, eller med venner på en fottur."
"Uansett hva du gjør med den, er den romslig.Den fungerer godt.Den er responsiv å kjøre og gjør alle de tingene en vanlig bil skal gjøre, men på samtidig, jeg mener, bare se på denne tingen."
"Den er nydelig å se på, kanskje en av de flotteste bilene som noensinne er laget, i hvert fall som forbrukermodell, spør du meg.Og samtidig er den spesiell på en eller annen måte.Jeg har ikke noe imot å anbefale dette en gang til."
"Jeg har ikke dårlig samvittighet.Jeg føler ikke et snev av partiskhet.Jeg er forutinntatt fordi jeg elsker dette.Jeg vil anbefale dette fremfor nesten hva som helst."
"Og jeg kan nesten si dette med absolutt sikkerhet.Dette er bilen jeg sparer til.Når jeg tjener litt mer, er det denne jeg skal kjøpe.Så ta det for hva du vil."