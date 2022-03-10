The Blood of Dawnwalker - Forhåndsvisning av video

Vi har sjekket ut Rebel Wolves' nye RPG en gang til, og selv om vi ikke fikk spille, er vi mye mer begeistret for The Blood of Dawnwalker etter denne demoen.
"Som du, min kjære RPG-elsker, kanskje husker, da jeg først så The Blood of Dawnwalker på Gamescom i fjor, var det en hands-off demo. Så da Gamereactor ble invitert til å besøke opprørsulvenes hule i Warszawa, tenkte jeg at nå var det nå. På tide å spille som Coen, magiker av dag, vampyr om natten. Men dessverre, nei. Som vi ble informert om på forhånd, vil du ikke spille denne gangen heller."
"Det som først hørtes ut som en nedtur, ble raskt det motsatte. Den guidede demoen gikk fra å være bekymret, til ok, vi må spille dette så snart som mulig. Byggingen viste en tydelig utvikling fra fjorårets betaversjon, og en bedre titt på narrativet sandkasse, forgrenede oppdrag, reelle konsekvenser og måten verden reagerer på valgene dine."
"To spørsmålstegn gjenstår: Kan det opprettholde denne variasjonen over de 30 dagene i spillet, og hva med den åpne verdenen? Vi så helligdommer som teleporteringspunkter og stasjoner for å forbedre ferdigheter, ingen ridedyr, men Coen kan forvandle seg til en ulv for å reise raskere, for hvorfor ikke?selvfølgelig. Vi så også det større kartet, som visstnok er fullt av gamle ruiner, men vi vet fortsatt ikke hvordan eventyret vil spre seg når du forlater Lazlea. Nå, la oss gå videre til jakten. I motsetning til fjorårets dag 9-demo, fokuserte vi på omgivelser, evner, kamp og etterforskning, introduserte denne første timen Coen, familien hans, de umulige valgene hans og bare hvor harde konsekvensene kan være. Grafikken ser mer polert ut, og de retningsbestemte kampene føles mer flytende etter fjorårets tilbakemeldinger. Derfor lurer vi på om spillet kan beholde denne kvaliteten i det lange løp. For en åpen verden med stadig skiftende utfall, er disse første skrittene til tider så forbannet velregisserte at det nesten føltes som en typisk God of War-stil, stramt skriptet actioneventyrspill for én spiller."
"Coen er en ung mann som lever under pest og hungersnød i Sangora-dalen i Karpatene. Han pleide å jobbe i gruvene der sølvstøv ga ham Argyria, en detalj som virker avgjørende for hans tilstand som daggryvandrer. Snart nok blir Coen smittet av vampyrene, og det store valget blir klart: Kjempe for menneskeheten eller omfavne forbannelsen for å redde familien din. Og dette høres ikke ut som en avgjørelse du tar mot slutten, det starter på dag én. Lunka, lillesøsteren din, forsvinner i opplæringen. Moren din, Esme, er syk og første gang du styrer Coen, må du bestemme deg for om du skal hente urter til henne eller ikke."
"Hvis du ikke gjør det, og opprørsulvene gjorde det med vilje, blir hun brutalt drept og spist levende etter å ha vist svakhet overfor Kainaz Brensis, landets Vrakir-herre. Brensis kan ha fjernet skatter og kurert landsbyboernes sykdommer, men han hersker med et tørstende jern hånd og ber bare om én regelmessig donasjon til gjengjeld, en halvliter blod en gang hver måne."
"Blod så tynt at det smaker som vann, sier han om Esmes svakhet. Det ene øyeblikket viste du kan drepe viktige NPC-er, velge hvordan du vil løse oppdrag og bestemme hvem som skal du støtter. Ideen er å avdekke hemmeligheter, kjempe alene eller med usannsynlige allierte, eksperimentere og se hvordan verden reagerer. For meg føltes det som My Beloved Dishonored, men på en mye mer RPG-aktig måte."
"Og hva gjorde du, din slemme ADHD-stun, i stedet for å helbrede den stakkars moren din? Vel, tiden er alltid fristende for deg. Du kan visstnok ta de riktige valgene hver dag for å holde alle i live, inkludert faren din Peter, lillebroren din Myrto og storesøsteren din Yana, men det ser allerede mye lettere ut hvis du gir etter og omfavner vampyrevnene dine om natten."
"I stedet for å samle urter, fulgte utviklerne sideoppdrag. De ignorerte en dame i nød kalt Gremla, som senere ble henrettet ved fader Florins blodmesse, og valgte i stedet å redde en savnet gris, for hvorfor ikke? Konsekvenser må illustreres på en eller annen måte.Grisen var i varetekt hos en skipbrudden. Da han hjalp ham med å flytte tiden fremover, kom kampen, retningsbestemte angrep, manuelle unnvikelser og utholdenhetskrevende autoparader. Når mannen ble slått slått ned og grisen jaget, dukket ulvene opp og viste ingen sympati for Coen, til tross for eventuelle fjernt slektskap. Og det beste av alt? Grisen ender likevel opp med å bli slaktet og spist til middag av den egentlige eieren, som allerede var i ferd med å slipe kniven da vi leverte den. En ironisk morsomt innslag som blir enda bedre av at du selv kan velge om du vil være med på måltidet eller ikke."
"Den andre omveien handlet om Lazar, en savnet bror som fortsatt var i live fordi vi ankom tidlig nok. Redningen av ham fører til gamle ruiner og en alternativ miniboss, Forgotten Guardian, en død mann som på en eller annen måte er vekket til live igjen, med angrep som ikke kan blokkeres for de som stoler for mye på en automatisk parade. Hvis jeg måtte slåss mot den tingen, ville jeg pisset på meg, sier vår redningsleder. Og det er et helt oppdrag du kan gå glipp av hvis du bruker tiden din andre steder."
"Coen fikk også mye personlighet her. Denne prologen hjalp til. Han går fra en svak, redd ung mann til en som begynner å forstå monsteret inni seg. Blodmassen, hendelsene føles anspente og troverdige, og de andre vampyrene som introduseres i åpningen ser ut til å være klare til å hugge, mens Brenn sier sine cooperlings."
"Senere eskalerer situasjonen. Coen kolliderer med sine tidligere Silvermine-kolleger, mens han sørger, hensynsløse faren setter seg selv i fare. Peter forsvinner også, og det er da Coen begynner å slite med sine nye Vrakiri-krefter. Og vi elsker øyeblikket da Coen føler fristet til å sluke sin venn Castel, mens han ligger dekket av velsmakende, illeluktende blod. En full ben er nok for nå, som en appetittvekker."
"Noen avgjørelser vil være tilgjengelige eller ikke, avhengig av din blodhunger. Hvis det blir ille nok, kan sulten bestemme for deg, signalisert av en rød ramme på skjermen. Og ja Det betyr at du ufrivillig kan drepe venner og fiender når du trenger påfyll.Med flere vampyrkrefter låst opp, ser Coen mindre menneskelig ut, bruker klør i kamp og vokser hoggtenner. Han takler irriterende golemlignende skapninger i grotter, og bruker skyggetrinn og planskift."
"Sistnevnte lar ham gå på vegger som Spidey, og Chloride lar ham gli nedover vegger i stedet.I den siste nattkampen vokter Vrakiri Bannerettes et brennende hus sammen med Vladimir, en tidligere venn og nå svært upålitelig kollega.Ville et monster snakket fornuft med deg? spør Coen, og prøver å menneskeliggjøre seg selv, som faktisk kan gi etter for sulten før den blir automatisk."
"Og så kom prikken over i-en, det endelige oppgjøret med Brennsis. Kainaz strekker seg Pyrrhas ansikt for å utnytte sin egen sønns tørst. Vil Coen slukke den på sin far?Selv så tidlig er det på tide å møte Brennsis selv, en tusen år gammel erfaren romer soldat. Coen kan ikke måle seg med ham, men hans sølvfargede daggryvandrerblod smaker feil, og solen er i ferd med å stå opp, og fører Brennsis bort."
"Jeg burde skjære deg opp og studere innvollene dine, roper Brennsis, og vår hovedperson ender fastnaglet til et tre med en påle.Hvordan vil han bli reddet? Det får vi snart vite, forhåpentligvis når vi endelig får spille spillet selv. Inntil videre kan jeg bare applaudere de unike, genuint rollespillaktige tingene blodet fra Dawnwalker bringer til bordet. Hvis det holder seg gjennom hele eventyret som det gjør i denne prologen, kan dette bli noe helt spesielt for sjangerfans."