Orbitals - Videoforhåndsvisning

Vi har fått prøve Shapefarms kommende eventyrspill for å se hvordan dette eksklusive prosjektet fra « Nintendo Switch 2 » videreutvikler og fornyer det stadig mer populære konseptet med samarbeidsspill.
Orbitals (Switch 2)
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"Som «split fiction», men i en retro-anime. Det kunne godt vært Orbital sin kortfattet presentasjon.Vi tilbrakte nylig spillets første time i en sofa-co-op-økt hos Nintendo, arrangert av utgiveren Kepler, og selv om sammenligningen med Hazelights siste mesterverk er uunngåelig, viser Orbital raskt at det ønsker å gå sin egen vei."
"Det første som slår deg, er presentasjonen. Studio Masquettes håndlagde anime-estetikk er nydelig, og overgangen mellom mellomsekvenser og spill er nesten sømløs.Det er heller ikke bare kunststilen. Mens selve spillet kjører med en fast hastighet på 30 bilder per sekund, ble anime-sekvensene bevisst animert med 24 eller til og med 12 bilder per sekund for å gjenskape den klassiske retro-følelsen. Så, hva er det egentlig som skjer? Maki og Amura er bare små barn når katastrofen rammer romstasjonen deres. Alt står i brann, panikken sprer seg overalt, og en ung ingeniør ved navn Togen får dem til å skynde seg inn i det som i første omgang ser ut som en redningskapsel. Men det er det ikke. Det er en slags kammer som begynner å lage kopier av barna, mens de voksne desperat diskuterer å aktivere noe som kalles «One Mind Machine». Øyeblikk senere eksploderer stasjonen og går i stykker i rommet. Femten år senere er Maki og Amura nå unge ingeniører selv, og bor om bord på det som er igjen av den samme stasjonen. Dynamikken mellom dem minnet oss umiddelbart om Ranma og Arcane. Konkurranseorienterte, irritable, presser hverandre hele tiden, men tydeligvis bygget på kjærlighet og tillit. Litt mildere, ja, men energien er der. Sammen bygger de et lite romskip for å utforske vrakrestene rundt seg og forhåpentligvis lære mer om den mystiske kosmiske stormen som har holdt alle fanget der helt siden. Det er her spillerne tar kontrollen, og det er her sammenligningen med «split-fiction» begynner å falme. I stedet for å hoppe fra nivå til nivå, dreier Orbitals seg om et fullt utforskbart knutepunkt om bord på romstasjonen."
"Før vi i det hele tatt hadde startet selve eventyret, fant vi oss selv bare vandrende rundt, sittende i sofaer, prøvde ut valgfrie aktiviteter og tok inn atmosfæren.Spillet belønner stadig nysgjerrighet, og selv noe så enkelt som å løpe rundt viser frem noen fantastisk animerte karakterbevegelser som er hentet rett ut av en anime fra 80-tallet. Før skipet er klart, lærer spillet deg hvordan du beveger deg rundt utenfor ved hjelp av en jetdrevet drakt, som senere blir en viktig del av utforskningen, ettersom spillerne fritt hopper inn og ut av romfartøyene sine under oppdragene. Derfra introduserer Orbitals gradvis samarbeidsmekanikkene sine gjennom reparasjoner. Den ene spilleren bruker en skrapkrok, den andre en væskekaster, og med en gang blir kommunikasjon avgjørende."
"Hvem bærer hvilket verktøy? Når bytter dere? Hvilken kombinasjon fungerer best? Det er den typen samarbeid som føles naturlig snarere enn påtvunget. Denne filosofien gjennomsyrer hele forhåndsvisningen. Hver nye mekanikk bygger videre på den forrige uten å overvelde deg.Plattformspillet blir mer krevende, miljøgåtene blir stadig mer kompliserte, og til slutt åpner et tredje verktøy, strålekanonen, døren til elektriske kretser, kjeler, bevegelige plattformer og stadig mer smarte kombinasjoner. Orbitals føltes imidlertid aldri hektisk, tvert imot. Til tross for at begge spillerne hele tiden må tenke og kommunisere, er det en uventet avslappet rytme i det hele, noe som i stor grad forsterkes av lydsporet og den sjarmerende presentasjonen. Når skipet endelig er reparert, åpner det seg et nytt lag. Den ene spilleren tar kontrollene, mens den andre setter seg i skytter setet, noe som skaper en langsommere, mer gjennomtenkt versjon av de klassiske samarbeidsøyeblikkene fra «Star Wars» eller til og med «Star Fox». Igjen kan begge spillerne ta hvilken som helst rolle. Det virkelige eventyret begynner når Maki og Omura endelig krysser den mystiske stormveggen som har isolert bosetningen deres de siste 15 årene. Vi skal ikke røpe for mye videre, for det er nettopp her Orbitals begynner å introdusere den merkelige og mer magiske siden av sin verden. Det finnes forlatte skip, mystiske skapninger, automatiserte forsvarssystemer, gigantiske huler, og mange flere oppfinnsomme gåter som involverer fysikk, timing og stadig mer krevende koordinering. Utforsking belønner også nysgjerrighet. Under vår spilløkt fant vi et valgfritt samleobjekt som låste opp et minispill med laserhoppetau om bord på skipet. Det var så vanedannende at et par journalister praktisk talt brukte resten av forhåndsvisningen på å prøve å slå hverandres poengsum. Så langt har Orbitals ikke nødvendigvis imponert oss med én revolusjonerende mekanikk. I stedet har det vunnet oss over litt etter litt gjennom smart puslespilldesign, stadig utviklende interaksjoner med karper, og fremfor alt sin fantastiske retro-anime-personlighet. De overdrevne uttrykkene, det overdrevne dramaet, den vakre mekaniske animasjonen, søte figurer som Hiroto, katt – alt henger utrolig godt sammen. Selvfølgelig kan ikke sjarm alene bære et helt eventyr."
"Om «Orbitals» virkelig lykkes, vil til syvende og sist avhenge av hvor lenge den klarer å fortsette å introdusere nye samarbeidsideer uten å gjenta seg selv. Men etter denne første timen gleder vi oss i alle fall til å finne det ut."