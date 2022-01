Xbox sitt kjøp av Activision Blizzard: De gode og dårlige sidene

HQ

Så kom altså bekreftelsen på at Microsoft har inngått en avtale om å kjøpe Activision Blizzard. Som forventet har ikke reaksjonene latt vente på seg. Hele spillindustrien, medieverden generelt og vanlige folk har begynt å diskutere om dette er positivt eller negativt, hva som vil skje fremover og om dette faktisk blir noe av. Derfor tenker jeg at det er greit med en mellomløsning, så la meg dele mine tanker om hvordan Microsoft sitt oppkjøp av Activision Blizzard kan være både bra og dårlig. La oss starte positivt.

Activision Blizzard på rett spor

Da snakker jeg både om spill og utviklerne selv. Som nevnt veldig mange ganger før er arbeidsmiljøet i selskapet forferdelig i disse dager, noe som også skal ha en del av skylden for utsettelsene av Diablo IV og Overwatch 2. Vet du hvilket selskap som sjelden nevnes når det er snakk om overdrevent og helseskadelig overtid, dårlig arbeidsmiljø og lignende? Xbox Game Studios. Det virker som om Phil Spencer og hans nye ledergruppe har ført til relativt gode forhold på den siden av Microsoft, så når de til og med nevner det i kunngjøringen av oppkjøpet blir det forhåpentligvis endringer hos Activision Blizzard også. En av måtene dette vil gjøres på er sparkingen av Bobby Kotick som vil fremstilles som at han går frivillig. Når de endringene skjer er det lov å tro at spillene kommer raskere og blir bedre i tillegg.

Delte teknologier og ideer

Når vi uansett er inne på raskere og bedre spill er det greit å fremheve at utviklere som jobber for samme selskap ofte samarbeider veldig tett og godt. En av grunnene til at PlayStation Studios' spill ofte får skryt for fremragende grafikk og fantastiske historier er at de deler utviklere, teknologier, ideer og mer. God of War tok for eksempel lærdom av hvordan Ellie fungerer i The Last of Us da de skapte Atreus, Kojima fikk bruke Guerrilla sin Decima-motor og flere av utviklerne som skapte den til å lage Death Stranding og nesten hvert eneste PlayStation Studios-spill får støtte fra Naughty Dog sin såkalte ICE-gruppe for å presse dem til bristepunktet grafisk og prestasjonsmessig. De siste årene har Microsoft begynt å gjøre det samme, så se for deg Sea of Thieves' fantastiske bølge-teknologi i et nytt Warcraft, et nytt Crash Bandicoot laget med hjelp fra Psychonauts 2-utviklerne i Double Fine, hvilke steg Call of Duty kan ta takket være råd fra 343 Industries' Halo-erfaringer eller vice versa, samt hvor ekstremt pene nesten alle semi-realistiske spill kan bli med hjelp fra Forza Horizon 5-skaperne i Playground.

Alle får spille

Deling med andre utviklere er selvsagt bra, men du kan være sikker på at Activision Blizzard vil dele med oss også. Xbox Game Studios er veldig opptatt av å la alle spille. Om det er hvordan de stadig tilrettelegger spillene sine for funksjonsnedsatte personer eller gjøre dem tilgjengelige både på konsollene, PC og Cloud. Nå viser jo Diablo Immortal, Candy Crush, Hearthstone og slik at Activision Blizzard er langt fra fremmed med mobiler, men dette blir tatt til et nytt nivå med overgangen til Microsoft. Du skal ikke se bort fra at fremtidige StarCraft-spill kommer til konsollene også og selvsagt at du får Overwatch 2 både på PC og Xbox selv om du bare kjøper en av utgavene. Topp det hele med at hvert eneste Activision Blizzard-spill blir å finne på Xbox Game Pass og PC Game Pass fra første stund, så kan du være trygg på at enda flere får spille.

Metaverse

Jepp. Så mange ganger som det ble nevnt i pressemeldingen kommer jeg ikke unna det her heller. Xbox Game Studios har allerede vist at de liker å blande elementer fra franchisene sine ved å bringe Gears of War sitt ikoniske Lancer-gevær til Wasteland 3 og ha musikk fra Banjo-Kazooie som tuting i Forza Horizon 5. Da er det ikke akkurat vanskelig å se for seg et Overwatch-skin i Halo Infinite, en Warcraft-karakter i Fable eller at Awoved tar turen over til Diablo-universet. Mulighetene er enorme, og ingen av selskapene legger skjul på at franchiser vil blandes både i spill, tegneserier, filmer og lignende fremover.

PlayStation og Nintendo tvinges til å bli bedre

Om noen ikke får konkurranse begynner de som oftest å daffe av og stagnere, så det er ingen tvil om at PlayStation 3 ikke ville blitt avsluttet med spill som The Last of Us eller Xbox ikke hadde giret opp med Xbox Game Pass de siste årene om det ikke var for at konkurrenten hadde fått en langt bedre start. Med det i tankene kan du banne på at både Nintendo og Sony hadde noen intense møter da Microsoft annonserte at de hadde kjøpt ZeniMax og Bethesda. Jeg tør ikke engang å tenke på møtevirksomheten nå som Xbox Game Pass plutselig får ni ekstra utviklerstudioer og en drøss med velkjente franchiser. Begge to er smarte nok til å vite at det ikke hjelper å bare kjøpe flere talentfulle utviklere, særlig siden ingen av dem har Microsoft sin enorme lommebok. I stedet vil de tvinges til å enda mer kvalitetsbevisste og finpusse spillene sine uten å inkludere mer inntektsfokuserte elementer mange misliker. Du rynker kanskje på nesen av denne påstanden? Jeg også, og det er derfor jeg avslutter denne positive delen med et punkt som virkelig er i gråsonen.

For selv om det finnes enda flere positive ting med oppkjøpet passer det ekstremt godt å fremheve de negative ved å starte med en forklaring på hvorfor sistnevnte også er dumt.

Flere kokker lager mer søl og monopol

Når et selskap eier hele trettito utviklerstudioer som utgjør titusenvis av personer blir det jo tross alt veldig mye å håndtere. Ikke bare i forhold til organisering, men også spill-utgivelser. Siden hvert spill fra Xbox Game Studios vil slippes rett på Xbox Game Pass og PC Game Pass betyr dette i teorien at vi kan få ett spill "gratis" hver måned i nesten tre år før syklusen starter på nytt. Jeg vet ikke med deg, men personlig synes jeg det er noe spesielt når PlayStation og Xbox slipper sine egne spill siden disse er spesielt laget for konsollene deres og muligens PC med den ekstra høye kvaliteten dette ofte medfører. Disse er vanligvis i ulike sjangere også slik at hver opplevelse blir unik. Er det virkelig mulig å levere denne kvaliteten og beholde spillernes oppmerksomhet når noe annet er like rundt hjørnet? Førstnevnte er tvilsomt, men Xbox Game Studios beholder jo oppmerksomheten siden de nå får ni færre studioer å konkurrere mot. Selv om enkelte konkurransetilsyn, spesielt USAs, har ligget på latsiden i det siste må de da stille spørsmålstegn når ett av verdens største og rikeste spillselskaper kjøper en av de andre gigantene og dermed spiser opp en stor del av konkurransen. I alle fall om disse personene er klare over hvilke konsekvenser det får for Game Pass og mindre spill.

Overfylt Game Pass skaper privilegerte gjerrigknarker

Fy søren hvor mange ganger jeg har hørt "Death's Door høres så bra ut, men siden det ikke er på Game Pass enda venter jeg heller på det". I det siste har jeg begynt å si "Skjerp deg!" på en litt penere måte, for selv om jeg stadig fremhever at Game Pass er det beste tilbudet i spillindustrien er jeg sikker på at tjenesten har drept mange lovende spill også. Flere utviklere og personer i bransjen har fortalt meg at mange spill får altfor lite betalt for å være på Game Pass. Mange utviklere takker uansett ja siden det er en enkel måte å i alle fall få tilbake noen av utgiftene sine på. Derfor er det veldig synd når jeg hører om to veldig skuffende utfall. Det første er at spillet lastes ned så mange ganger på Game Pass at det i teorien ville tjent veldig mye mer om det utelukkende ble solgt på vanlig vis. Utfall nummer to er at Death's Door-eksemplet. Folk gir ikke utviklerne de velfortjentene pengene, men venter i stedet å få det "gratis" når spillet har solgt såpass dårlig at Microsoft lett får det over til Game Pass for en billig penge. Dette blir enda verre når ni andre studioer slipper storspillene sine rett på Game Pass som følge av Activision Blizzard-kjøpet, og det lukter at den taktikken får konsekvenser også.

Gratis spill betyr mindre polering og/eller flere mikrotransaksjoner

Det er en grunn til at Microsoft alltid prøver å unngå spørsmålet om Game Pass gir dem fortjeneste ved å svare at tjenesten er bærekraftig (sustainable). De aller færreste utviklere eller Microsoft selv kan nemlig tjene penger på Game Pass så billig som tjenesten er nå. I stedet for å få betalt alt fra 200 til 700 kroner for spillsalg må skaperne ta til takke med en liten prosentandel av hva hvert Game Pass-medlem betaler hver måned eller årlig. Hvordan skal de tjene penger da? "Smarte" selskaper velger da en av to løsninger, om ikke begge. Enten gjør de spillutviklingen billigere ved å kutte ned på mengden innhold og finpuss eller så implementerer de enda flere måter å tjene penger på med mikrotransaksjoner, utvidelser, NFT-er eller hva det måtte være. Tror du virkelig at det bare er én grunn til at Halo Infinite sin multiplayer er gratis og at en av få negative ting noen har å si om historiedelen er ensformige omgivelser og oppdrag? Ja, noen skikkelig storspill som er finpusset til minste detalj vil vi få, men jeg håper du tar en nærmere titt på fremtidige Call of Duty-, Diablo-, Overwatch- og Warcraft-spill for å se hvordan de implementerer enda mer fremtredende metoder å tjene penger på eller kutte utgifter.

Eksklusive spill og innhold

Derfor må Microsoft gjøre den samme vurderingen de gjorde da ZeniMax ble kjøpt: Hvordan skal de ta best nytte av denne anskaffelsen? Det første spørsmålet på både deres og våre lepper blir da: "Hva med å gjøre spillene eksklusive?" Personlig tviler jeg på at alle Call of Duty-, Diablo-, Overwatch-, Tony Hawk's Pro Skater-, Crash Bandicoot- og Spyro the Dragon-spill kun blir å finne på Xbox og PC fremover, men uten tvil vil mange av dem bli det. Flesteparten av de som i tillegg tar turen til PlayStation og/eller Nintendo vil i stedet by på eksklusivt innhold eller andre goder slik at Microsoft kan si "Best on Xbox". Akkurat som med Bethesda sitt Starfield, The Elder Scrolls VI og resten er dette selvsagt helt forståelig, men samtidig blir det i mine øyne latterlig når vi snakker om såpass mange studioer. At PlayStation kun slipper Spider-Man på sine konsoller etter å ha kjøpt Insomniac er helt greit, men når PlayStation-spillere "blir fratatt" alle disse millionselgerne føler jeg det blir å gå over streken. En positiv nyhet for Xbox- og PC-eiere siden utviklerne da får konsentrere seg om to platformer, men en negativ for alle andre.

Studioer vil endre seg for alltid

Også her vil jeg avslutte med et punkt som både er bra og dumt siden å håndtere trettito utviklerstudioer og såpass mange personer er nærmest umulig om man ønsker å være effektive. Derfor føler jeg meg ganske sikker på at vi kommer til å se veldig mange utviklere forlate studioer de har jobbet for i flerfoldige år uansett om de blir sagt opp eller skifter beite siden skiftet ikke faller i smak. Dette vil raskt føre til at studioer vi kjenner veldig godt endrer seg, noe som kan være på godt eller vond. Selv om det eventuelt blir noen eksempler på sistnevnte får nok disse talentfulle folkene jobber andre steder, og det vil muligens føre til enda bedre resultater der i gården. De siste årene har vi sett dannelsen av mange mindre studioer bestående av folk med meget imponerende bakgrunner, noe jeg tror og håper fortsetter som følge av Activision Blizzard-oppkjøpet. Samtidig får vi bare håpe at dette ikke fører til at kjente studioer legges ned eller begynner å lage langt dårligere spill enn forventet. Å la Infinity Ward, Sledgehammer, Raven og kompani lage noe annet enn Call of Duty kunne jo gitt gode resultater, og i samme slengen gjøre slik at Call of Duty kanskje ikke tvinges til å komme hvert år lenger siden Xbox også har Halo, Battlefield via EA Play, Overwatch, Quake og andre førstepersons skytespill...

For å si det mye kortere er det mange både positive og negative ting som kan skje om Microsoft får lov til å kjøpe Activision Blizzard en gang neste år, så jeg vil gjerne vite hva du tror og håper dette fører til.