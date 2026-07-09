Amazons 007-hodepine: Hvordan suksessen til «First Light» skaper problemer for filmserien… og for selskapet selv

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Hvis du er noe som meg, har du sikkert, helt siden rulleteksten på « 007 First Light rullet over skjermen, stått og «skutt» med fingerpistolen mot hvert eneste speil du har gått forbi. For en fantastisk opplevelse det var, hvor typisk Bond det var, og hvor mye mer vil vi ha?

IO Interactives første utflukt inn i «BondVerse» har vært en triumf, for å si det mildt. Spillet ble godt mottatt av både kritikere og publikum, og solgte over to millioner eksemplarer i løpet av den første uken etter lanseringen. Det viser seg at en viss MI6-agent og en skallet fyr med en strekkode i bakhodet passer utrolig godt sammen. Hvem skulle ha trodd det?

Men med den suksessen følger et uventet problem for Amazon MGM Studios. First Light har ikke bare gjenopplivet Bond i spillverdenen, det kan også ha omformet forventningene til Bond på alle andre områder i det stille. Det er i høyeste grad en kreativ hodepine de står overfor, og de har allerede lært at de må trå varsomt, ettersom de må avklare sin rolle i seriens fremtid etter at en innledende uttalelse om kreativ kontroll skapte en viss motreaksjon blant spillets fans. Selv om de kanskje har unngått det første – om enn selvforskyldte – problemet, ligger det fortsatt noen få foran dem som må tas tak i.

Bond mot Bond

Bond har alltid blitt definert av den som er på skjermen akkurat da. Og generelt sett er den første Bond-skuespilleren din Bond. Connery, Moore, Brosnan, Craig, til og med den undervurderte Dalton. Den andre fyren, kanskje ikke fullt så mye. Vi har ikke hatt en Bond-film siden den svært omstridte «No Time To Die» fra 2021, og Craig har siden forlatt rollen, noe som betyr at Amazons kommende film nå befinner seg i en uvanlig situasjon: den starter ikke bare karakteren på nytt for eksisterende fans; den konkurrerer med en versjon av Bond som kanskje allerede føles «etablert» for et helt nytt publikum.

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First Light» føles allerede på mange måter som «Bond 26», og nå risikerer hver eneste rollebesetningsbeslutning, tonale endring eller stilistisk valg i filmen å bli målt opp mot noe som ikke engang var ment å være dens konkurrent.

Patrick Gibson-problemet

En av de viktigste grunnene til at «First Light» fungerer så bra, er Patrick Gibsons skuespill. Ironisk nok kan nettopp den suksessen ha skapt Amazons neste hodepine. Det er allerede en økende oppfatning på nettet om at han kunne – eller burde – overføre den tolkningen til live-action. Det høres ut som et kompliment, og på mange måter er det det. Men det skaper også en komplikasjon.

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Selv om det er usannsynlig, vil det, hvis Gibson blir sterkt assosiert med Bond gjennom spillet, begynne å viske ut grensene mellom tolkningene. Plutselig er ikke IOIs versjon av Bond bare en engangsforestilling, den blir en del av diskusjonen om rollebesetningen til selve filmen. Det begrenser IOIs kreative handlingsrom. Det setter også Amazon i en vanskelig posisjon, for hvis de velger å caste ham, risikerer de at spillet og filmen smelter sammen til én felles identitet før den filmiske relanseringen engang har funnet fotfeste.

Jeg er ganske sikker på at de to vil forbli adskilte, men vi lever i sosiale mediers tidsalder. Uansett hva som skjer, er det nå en risiko for at en del av publikumet hele tiden vil sammenligne «sin» Bond med den på skjermen. Uansett har spillet allerede påvirket diskusjonen.

James Bond kommer tilbake… men hvordan?

Amazons spillansvarlig, Jeff Gattis, sier at det bør lages en oppfølger, og rulleteksten virket også ganske sikker på det. Men siden «First Light» oppfyller mange av Bond-kriteriene når det gjelder opplevelsen, føles det som om alle gadgetene så å si allerede er brukt opp. Det ville helt klart vært fint med noen flere kjøresekvenser – og å faktisk bruke Aston Martinen ordentlig – men når det gjelder at Bond skal gjøre Bond-ting, har IOI malt seg inn i et litt kreativt hjørne.

De er imidlertid smarte folk, det er sikkert. Se bare hvor lenge de har holdt Agent 47 i gang, når alt han gjør er å finne utspekulerte måter å drepe folk på når han ikke har en selvstyrende koffert for hånden.

Det er fortsatt mange land og steder å utforske, og hvis det er én ting de absolutt ikke hadde i «First Light», så var det en skikkelig fengende skurk. Bawma var nesten så kortvarig at man kunne blunke og gå glipp av ham, mens Webbs-familien føltes som om de bare var der. Oppfølgeren trenger en Elliot Carver, en Auric Goldfinger eller en Scaramanga. Uansett hva deres svar på tre brystvorter eller ståltennene er, må IOI satse litt mer på det for å virkelig sette prikken over i-en på denne utsøkte Bond-opplevelsen.

Justering av TacSim

Når det gjelder selve spillet, så flott som det var, er det rom for forbedring. Bortsett fra skurkene, er TacSim det svakeste leddet i «First Light». Det skal tilby VR-simulerte scenarier for å øke spillets gjenspillbarhet, men så langt føles det litt underutnyttet. Det går hovedsakelig ut på å gjenbruke kart og elementer med en liten ommiksing for å skape nye utfordringer, og det føles ikke som om det ligger så mye bak.

Og selv om IOI kommer til å utvide det (med en kjøreoppgave med «den» bilen som kommer veldig snart), føler jeg at det her ligger en mulighet til å gjøre TacSim ikke bare relevant, men også gi det sjansen til å overskygge selve kampanjen samtidig som man tjener litt ekstra penger.

De trenger bare å hente litt inspirasjon fra den totale skuffelsen som 007 Legends var. Husker du det? Beklager at jeg graver frem de minnene. Men der det mislyktes, kan TacSim blomstre. Hvilken bedre måte å tilføre litt klassisk Bond til spillet på? Bruk TacSim til å gjenskape noen av Bonds mest ikoniske øyeblikk. Tenk deg å ta opp kampen mot 006 på antennen i «GoldenEye», Moores oppgjør med Drax på «Moonraker», eller kanskje du vil være litt annerledes og utfordre Goldfinger på golfbanen. Her er det så mange muligheter, og nesten ingen grenser for hvor mye moro IOI kan ha. Og det er nesten garantert at fansen ville betale for det også… så lenge de ikke tar en million per forsøk. Kanskje du bør holde deg unna Bonds påfunn i You Only Live Twice, though…

TL;DR: Det er en flott tid å være Bond-fan

For første gang på flere tiår venter ikke Bond på at den neste filmen skal definere fremtiden hans, ettersom et videospill allerede har begynt å gjøre det. Uansett om Amazon liker det eller ikke, har First Light hevet standarden, og den neste som tar opp Walther PPK-en, enten på skjermen eller bak en kontroller, vil uunngåelig bli målt opp mot den.

Vi kan håpe og spekulere, men foreløpig er det eneste vi kan gjøre å vente. Uansett hva fremtiden bringer for 007, er det rimelig å si at vi alle ser frem til det.