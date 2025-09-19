Capcom vil være vertskap for et online spesialprogram på Tokyo Game Show neste uke

HQ

Neste uke blir stadig mer og mer av en behemoth. Allerede har flere showcases blitt annonsert i tråd med Tokyo Game Show, inkludert for Xbox, Ryu Ga Gotoku Studio, Konami og Annapurna, med rykter som svirrer om at Sony også har noe i vente. Nå slutter Capcom seg til moroa.

Den japanske utgiveren har avslørt en Online Special Program som vil finne sted neste uke. Nøyaktig dato og klokkeslett for showet er satt til 24. september kl. 15:00 BST/16:00 CEST, og når det gjelder hva det vil by på, kan du forvente å se på mange av Capcoms største kommende spill.

Disse inkluderer :





Pragmata



Mega Man Star Force Legacy Collection



Street Fighter 6 - År 3



Onimusha: Sverdets vei



Monster Hunter Wilds - Gratis titteloppdatering 3



Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection



Hvor er Resident Evil Requiem, lurer du kanskje på? Det er ingen direkte omtale av at spillet vil være til stede, men et nylig rykte antyder at en oppdatering om spillet vil skje neste uke og bekrefte involveringen av en elsket karakter.