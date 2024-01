CES 2024: Våre 8 favoritter blant de merkelige og fantastiske kunngjøringene

HQ

CES 2024 nærmer seg slutten, og selv om vi har sett mye, og da mener jeg mye , av tekniske nyheter den siste uken, har vi klart å plukke ut de beste nyhetene som skilte seg ut for oss, og vi vil også forklare hvorfor de bør skille seg ut for deg også.

LGs gjennomsiktige TV.

Den som starter listen vår, er kanskje den mest forvirrende enheten som ble vist frem på CES-messen i år, ettersom den ser ut til å være den eneste TV-en som ønsker å bli slått av. Vi sier dette fordi det åpenbart er da LG SIGNATURE OLED T ser mest imponerende ut, ettersom du kan se gjennom hele apparatet for å se hva som befinner seg på den andre siden. Teknologien og vitenskapen som ligger bak er utvilsomt imponerende, men vi er ikke sikre på hvem den er beregnet på.

Med en antatt pris på titusenvis av pund, om ikke mer, kommer ikke den gjennomsiktige TV-en til å dukke opp hjemme hos kompisen din med det første, men noen ganger er det verdt å flytte grenser bare for moro skyld. I en perfekt verden ville selskapene gjort flere slike merkelige ting, om ikke annet så for å se hvordan folk reagerer. Det er også verdt å merke seg at dette er den første trådløse TV-en.

RTX 40 GPU-er blir super .

Som forventet har Nvidia avduket oppgraderingene til sin serie med RTX 40-kort. Både 4080, 4070 Ti og 4070 får nye, superkraftige versjoner, og det tok ikke lang tid før kjente produsenter som ASUS og Gigabyte viste frem sine versjoner av kortene.

Det ser ut til at vi får et fint hopp i ytelse for en lignende prisklasse for hvert av kortene som får en Super-versjon. Hvorvidt dette er nok til å få dataprodusentene til å snu holdningen til Nvidia, er uvisst, men som markedsleder innen grafikkort kan vi ikke se for oss at de vil lide lenge.

Samsung holder ballen i gang

I 2020 fikk vi for første gang se Ballie, Samsungs robot som er designet for å være både husassistent, kjæledyr og fotball. Men det er nok bortkastet å sende Ballie skrikende mot mål, for fire år senere har Samsung vist hvor mye den lille roboten har forbedret seg.

Nå er den utstyrt med en projektor som kan forvandle stort sett hvilken som helst overflate til en skjerm. Den er også blitt en mye smartere hjemmeassistent, som kan styre lys og fôringsautomater for kjæledyr hvis de også har den nødvendige teknologien. Ballie ser ut til å bli litt av en følgesvenn, selv om det nok fortsatt er mange år til vi kan få tak i ham.

HQ

MSI oppfordrer til utroskap.

Ok, overskriften er nok litt sterk, men det virker som om MSI har bestemt seg for å gi oss et tilbehør som vil gi oss en ekstrem fordel i spillene våre. MPG 321URX QD-OLED er - som de fleste skjermer - en blanding av bokstaver og tall som forteller deg svært lite om hva du kan forvente av tilbehøret du kjøper.

AI er nøkkelordet her, noe vi har sett mye av på CES 2024, ettersom det gjør at skjermen kan lære av spillvanene våre, og den kan også skanne fiender på et minimap, fortelle spilleren hvor de kommer fra, samt hvor sterke de er og andre detaljer. Noen vil sikkert kalle dette karthacking, men kanskje er dette bare fremtiden for spilling.

En motorsykkel som kan se

Motorsykler er en av de desidert farligste måtene å reise mellom ulike destinasjoner på, men det vil Verge Motorcycles gjøre noe med. Den kommende TS Ultra-sykkelen skal utstyres med en rekke sensorer og kameraer som i samspill med maskinlæring og kunstig intelligens gir sykkelen en effektiv "synssans".

Hvorfor vil du ha dette? Målet med funksjonen er å gi føreren informasjon og data som gjør det smartere og tryggere å kjøre motorsykkel. Og som om ikke denne funksjonen og det å sykle var kult nok, har TS Ultra et bakhjul uten felg, noe som utvilsomt får Tron-fans til å glise fra øre til øre.

Claaaaaw

MSI har endelig kastet seg på den siste trenden innen spillmaskinvare: bærbar PC-spilling. Det gjør de med en enhet kalt Claw, som er en Meteor Lake-drevet håndholdt plattform som bruker selskapets egenutviklede Cooler Boost-teknologi for å holde den iskald under gjengivelse og bruk av de nyeste titlene.

Systemet har en berøringsfølsom Full HD-skjerm med 120 Hz og en størrelse på sju tommer, og kan dessuten spille både PC- og Android-titler. Den største ulempen ser ut til å være at batteriet på 53 Whr bare holder i to timer under maksimal belastning, men ellers ser dette ut til å være en sterk konkurrent i den bærbare PC-spillsektoren.

Musikalsk Mercedes

Har du noen gang kjørt bil og tenkt på hvordan du kan bruke tiden på landeveien til å dirigere den neste store powerballaden? I så fall har Mercedes-Benz' samarbeid med Will.i.am utvilsomt vekket din interesse. Bilgiganten har nemlig slått seg sammen med den tidligere Black Eyed Peas-stjernen for å tilby MBUX Sound Drive-systemet til en rekke Mercedes-Benz- og Mercedes-AMG-biler.

Tanken bak systemet er at det ved hjelp av programvare og sensorer holder øye med signaler i bilen for å skape musikalske uttrykk som både kan brukes til å skape passende rytmer som påvirker føreren og passasjerene, og til å skape musikalske elementer som kan settes sammen til faktiske komposisjoner. Det hele virker veldig nisjepreget, men ikke desto mindre fascinerende.

Mercedes-Benz

Tilgjengelig luftfart?

Etter hvert som vi kommer stadig nærmere en karbonnøytral verden uten fossilt brensel, kommer mange til å peke på luftfartssektoren. Hyundai ønsker å komme dette i forkjøpet ved å jobbe med et nytt lufttransportsystem som er elektrisk drevet og designet for å tilby reiseløsninger for kortere reiser på mellom 25 og 40 kilometer.

Prosjektet heter S-A VTOL, og etter at den første utgaven ble presentert på CES i 2020, har S-A2 blitt presentert i år. Selv om Hyundai fortsatt må gjennom en rekke sikkerhets- og passasjersertifiseringer, og med tanke på at det ikke er nevnt noe om hvor tilgjengelig denne lufttransporten vil være for massene, er det fortsatt mange spørsmål som må besvares før prosjektets planlagte debut i 2028. Men med tanke på at den skal ha plass til en pilot og fire passasjerer og til og med være like stille som en oppvaskmaskin når den flyr, er det uansett et spennende premiss.

Mercedes-Benz

Det var vår liste, men vi vil gjerne vite hva du likte best fra arrangementet. Gi oss beskjed i kommentarfeltet, og husk å ta en titt på resten av CES-dekningen vår på nettet.