De tre tingene som mangler i « Star Fox » (bortsett fra flere flerspillerkart)

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Remaken av Star Fox for Nintendo Switch 2 har landet på (dyre) føttene. Mottatt med entusiasme av kritikerne og også hyllet av spillerfellesskapet (spesielt veteranene), kunne ikke comebacket til Lylat Wars 29 år senere ha gått bedre. Eller kunne det?

Selv om spillet er svært gjennomført og polert, var det ett sentralt aspekt som kunne vært utdypet, samt flere mindre detaljer som også ville hatt godt av forbedringer. Spillet er strålende ved lanseringen, men nå som den første uken i salg er over, blir dette enda tydeligere, og vi kan si at det skriker etter noen feilrettinger og tillegg som bør komme med den uunngåelige oppdateringen som Velan Studios sikkert holder på å forberede akkurat nå. Som ROB 64 ville sagt: «Posisjon bekreftet, sender forsyninger...»

Slik situasjonen er nå, basert på vår erfaring og det brukerne gjentatte ganger har bedt om, er dette de fire forbedringene som den første oppdateringspakken til Star Fox for Nintendo Switch 2 bør inneholde.

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1. Markering av treffsoner på bosser

Ærlig talt? Vi har egentlig ikke hatt noe imot denne utelatelsen i spillet, fordi vi synes det ser bedre ut slik med den nye grafikken, og at lydsignalene er tilstrekkelige. Men det er også sant at vi har skutt på de samme svake punktene i nesten tretti år, og at det å ha ødeleggbare deler som blinker rødt og gult er en funksjon som har vært der helt siden det aller første Starwing på SNES.

Mange brukere, både veteraner og nykommere, har bedt om dette, og det ville ikke koste Velan noe å legge det til av tilgjengelighetshensyn eller til og med for nostalgiens skyld. Det kunne gjøres helt valgfritt, akkurat som å endre lagfargene i Battle Mode, for å gjøre dem lettere å skille fra hverandre.

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2. Rangeringer og statistikk-skjermbilder

Vi anser denne utelatelsen som langt mer «alvorlig» enn den forrige, gitt spillets arkadeånd, og vi forstår virkelig ikke begrunnelsen bak det, uansett hvor mye det måtte være en trend å fjerne online rangeringer og andre datasamlinger fra moderne titler... når det for bare noen få år siden var en uunnværlig del av spillet!

Kan det være for å hindre at resultatene blir manipulert av juksere? Eller for å vente til online-flerspillermodus har bevist sin verdi? Uansett er det dette vi ber General Pepper om:



Enspiller : Akkurat som i Star Fox 64/Lylat Wars, et leaderboard eller en rangering-meny som viser dine beste kampanjeresultater, med angivelse av ruten du valgte. På en egen skjerm: toppresultatene fra kampanjene til andre spillere over hele verden, slik at man kan se på dem som en ekstra utfordring og for å vise om de ble oppnådd med eller uten musestyring . Det ville være viktig å også kunne sortere resultatene etter planet og vanskelighetsgrad.

: Akkurat som i Star Fox 64/Lylat Wars, et leaderboard eller en rangering-meny som viser dine beste kampanjeresultater, med angivelse av ruten du valgte. På en egen skjerm: toppresultatene fra kampanjene til andre spillere over hele verden, slik at man kan se på dem som en ekstra utfordring og for å vise om de ble oppnådd med eller uten . Det ville være viktig å også kunne sortere resultatene etter planet og vanskelighetsgrad.

Flerspiller: Din komplette spillhistorikk på nettet, inkludert antall spilte timer, tid brukt på hver planet/modus, oppnådde utmerkelser, favoritt-power-ups, mest brukte poengmetoder, seier-tap-forhold på hvert kart og andre data som hjelper deg å forbedre deg – for eksempel din vanligste «dødsårsak».



3. Videorom, musikkmeny og kunstgalleri

Ja, vi forstår at det som gjør de fantastiske mellomsekvensene i spillmotoren mellom oppdragene så attraktive, er å se dem mens du beveger deg langs hver rute på planetkartet over Lylat-systemet. Men for dere som har spilt i over 10 timer og allerede har prøvd praktisk talt alle 25 mulige rutekombinasjoner, hopper dere sannsynligvis allerede over filmsekvensene for å komme rett til handlingen. Men hva om du vil se dem igjen i rekkefølge, eller bare én bestemt? En svært etterlengtet funksjon ville være en visningssal der du kunne se alle scenene som er låst opp så langt, og sette sammen en slags tilpasset film ved å fortelle spillet den nøyaktige ruten med de ulike variablene, fra før Corneria og helt frem til de to mulige sluttene etter Venom.

Forresten, det orkestrale lydsporet er fantastisk, ikke sant? Vi vet at det finnes 10 forhåndslyttingsspor på Nintendo Music som en del av den «spesielle utgivelsen», men den er ikke komplett, og vi vet ikke når den blir det. Og ville det ikke vært strålende å kunne nyte de fantastiske komposisjonene av den beste Koji Kondo direkte i spillet? Disse to mulighetene utelukker ikke hverandre, slik det for eksempel vises av spillene i «Super Mario 3D All-Stars»-samlingen. Og hvis man kunne kombinere musikken med illustrasjoner og konseptkunst for hvert tema, ville det være enda bedre.

Faktisk er det så mye kunst både i originalen og i nyversjonen at, hvis vi kan be om det, ville fans virkelig elske å se et omfattende galleri med kunstverk fra begge prosjektene som et supplement til den allerede fantastiske Holoviewer, som ytterligere dokumentasjon av denne ekte klassikeren.

4. Flere kart til Battle Mode, vær så snill

Vi har spart dette til sist, men det gjør det ikke mindre åpenbart. Vi kom med denne forespørselen i vår anmeldelse av « Star Fox », og til og med allerede i forhåndsvisningen! Selv om det er sant at den nye online Battle Mode er bygget fra grunnen av for denne utgivelsen, i stil med ethvert moderne flerspillerspill (og dermed overskygger det opprinnelige, svært enkle N64-konseptet), er det nettopp dette som får oss til å ønske og be om mer. Med andre ord: de har lagt ned mye arbeid i det, vi har det kjempegøy i romkampene, og det er derfor det ikke er nok med de tre kartene/planetene/modusene, nemlig:



Battle for the Bay på Corneria



Deep Space Dustup på Sector Y



Meteorite Melee på Fichina



Hvis Nintendo begrenset utgivelsen til disse tre scenariene og spillmodusene bare for å måle spillfellesskapets reaksjon på spillet og modusene, håper vi at konklusjonene deres er klare: det trengs flere alternativer så snart som mulig for å hindre at spillet blir for ensformig for raskt.

Og hvilke planeter ønsker du å se lagt til? Det er klart at de tre spilltypene kan tilpasses andre planeter. Det ville være den enkleste løsningen. For eksempel Corneria-satellittene på Katina, piratene fra Sektor Y på Sektor X eller Meteo, og Fichina-meteorittene på Venom. Men la oss la fantasien løpe løpsk (aldri har et uttrykk vært mer passende) i tilfelle Velan trenger noen ideer:



Aquas, Macbeth, Titania . Ville det ikke vært fantastisk å få styre Blue Marine-ubåten eller Landmaster-stridsvognen i flerspillermodus? Hva om det var asymmetrisk, der bare ett medlem av skvadronen kan være under vann eller på hjul, mens de andre deltar i luftkamper med sine Arwing - og Wolfen -skip?

. Ville det ikke vært fantastisk å få styre Blue Marine-ubåten eller Landmaster-stridsvognen i flerspillermodus? Hva om det var asymmetrisk, der bare ett medlem av skvadronen kan være under vann eller på hjul, mens de andre deltar i luftkamper med sine - og -skip?

Solar . Den ideelle rammen for en overlevelsesmodus: ikke bare må du prøve å skade motstanderen, men du må også fly høyt og hele tiden gjenopprette helse, mens oppdrag tvinger deg til å senke høyden og ta risikoer.

. Den ideelle rammen for en overlevelsesmodus: ikke bare må du prøve å skade motstanderen, men du må også fly høyt og hele tiden gjenopprette helse, mens oppdrag tvinger deg til å senke høyden og ta risikoer.

Sector Z . Hva om hvert lag hadde et moderskip som Great Fox, og man kunne avfyre missiler mot motstanderen? Da måtte du beskytte det og prøve å avfyre missiler mot den andre siden.

. Hva om hvert lag hadde et moderskip som Great Fox, og man kunne avfyre missiler mot motstanderen? Da måtte du beskytte det og prøve å avfyre missiler mot den andre siden.

Zoness og Bolse . Konseptet med radarsignaler, men i flerspiller: de bytter side hvis du skyter på dem, og hvis de fanger deg, går poengene til motstanderen. På samme måte kan Boleses sentrale tårn og dets elektromagnetiske felt dukke opp på ulike steder på et større kart.

. Konseptet med radarsignaler, men i flerspiller: de bytter side hvis du skyter på dem, og hvis de fanger deg, går poengene til motstanderen. På samme måte kan Boleses sentrale tårn og dets elektromagnetiske felt dukke opp på ulike steder på et større kart.

Et kart fullpakket med hindringer. Foreløpig er planetene relativt enkle å fly gjennom, selv om du uten tvil har krasjet mer enn én gang inn i broene på Corneria, romskrotet i Sektor Y og steinene på Fichina. Hva om en spillmodus belønnet flyferdigheter med mange flere elementer på skjermen? Hvis vi ble tvunget til å fly i full fart blant romskrot og andre hindringer, ville det virkelig endre spilldynamikken og følelsen av tilfredshet.



Dette er forbedringene og tilleggene vi gjerne vil se i oppdateringen « Star Fox », som Nintendo ennå ikke har kunngjort offisielt. Hva ville du ønsket deg? Legg igjen en kommentar nedenfor.