EA Sports FC 26: PSGs startellever er de 11 best rangerte spillerne i ligaen
Ikke at vi er overrasket.
Når du vinner trippelen og i utgangspunktet aldri taper den regionale ligatittelen, er det veldig liten grunn til å anta at spillerne dine ikke vil være de best rangerte i divisjonen. Det er i hvert fall tilfelle med Paris Saint-Germain i den kommende EA Sports FC 26, ettersom startelleveren topper ratinglistene på Ligue 1.
De 26 beste spillerne i den franske førstedivisjonen kan du se nedenfor.
- Ousmane Dembélé - 90 - PSG
- Achraf Hakimi - 89 - PSG
- Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG
- Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG
- Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG
- Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG
- Willian Pacho - 86 - PSG
- Désiré Doué - 85 - PSG
- Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG
- João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG
- Bradley Barcola - 85 - PSG
- Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille
- Lucas Chevalier - 83 - PSG
- Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille
- Denis Zakaria - 82 - AS Monaco
- Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille
- Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille
- Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais
- Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille
- Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille
- Lucas Hernández - 81 - PSG
- Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille
- Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco
- Kevin Trapp - 81 - Paris FC
- Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco
- Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille
