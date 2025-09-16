EA Sports FC 26: PSGs startellever er de 11 best rangerte spillerne i ligaen

HQ

Når du vinner trippelen og i utgangspunktet aldri taper den regionale ligatittelen, er det veldig liten grunn til å anta at spillerne dine ikke vil være de best rangerte i divisjonen. Det er i hvert fall tilfelle med Paris Saint-Germain i den kommende EA Sports FC 26, ettersom startelleveren topper ratinglistene på Ligue 1.

De 26 beste spillerne i den franske førstedivisjonen kan du se nedenfor.



Ousmane Dembélé - 90 - PSG



Achraf Hakimi - 89 - PSG



Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG



Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG



Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG



Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG



Willian Pacho - 86 - PSG



Désiré Doué - 85 - PSG



Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG



João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG



Bradley Barcola - 85 - PSG



Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille



Lucas Chevalier - 83 - PSG



Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille



Denis Zakaria - 82 - AS Monaco



Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille



Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille



Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais



Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille



Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille



Lucas Hernández - 81 - PSG



Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille



Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco



Kevin Trapp - 81 - Paris FC



Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco



Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille



