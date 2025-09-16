Gamereactor

EA Sports FC 26: PSGs startellever er de 11 best rangerte spillerne i ligaen

Ikke at vi er overrasket.

Når du vinner trippelen og i utgangspunktet aldri taper den regionale ligatittelen, er det veldig liten grunn til å anta at spillerne dine ikke vil være de best rangerte i divisjonen. Det er i hvert fall tilfelle med Paris Saint-Germain i den kommende EA Sports FC 26, ettersom startelleveren topper ratinglistene på Ligue 1.

De 26 beste spillerne i den franske førstedivisjonen kan du se nedenfor.


  • Ousmane Dembélé - 90 - PSG

  • Achraf Hakimi - 89 - PSG

  • Vitor Machado Ferreira - 89 - PSG

  • Kvicha Kvaratskhelia - 87 - PSG

  • Marcos Aoás Corrêa - 87 - PSG

  • Nuno Alexandre Tavares Mendes - 86 - PSG

  • Willian Pacho - 86 - PSG

  • Désiré Doué - 85 - PSG

  • Fabián Ruiz Peña - 85 - PSG

  • João Pedro Gonçalves Neves - 85 - PSG

  • Bradley Barcola - 85 - PSG

  • Benjamin Pavard - 84 - Olympique de Marseille

  • Lucas Chevalier - 83 - PSG

  • Pierre-Emile Højbjerg - 82 - Olympique de Marseille

  • Denis Zakaria - 82 - AS Monaco

  • Mason Greenwood - 82 - Olympique de Marseille

  • Gerónimo Rulli - 82 - Olympique de Marseille

  • Corentin Tolisso - 81 - Olympique Lyonnais

  • Pierre-Emerick Aubameyang - 81 - Olympique de Marseille

  • Leonardo Balerdi - 81 - Olympique de Marseille

  • Lucas Hernández - 81 - PSG

  • Nayef Aguerd - 81 - Olympique de Marseille

  • Lukáš Hrádecký - 81 - AS Monaco

  • Kevin Trapp - 81 - Paris FC

  • Maghnes Akliouche - 80 - AS Monaco

  • Alexsandro de Souza Ribeiro - 80 - LOSC Lille

Gå ikke glipp av de best rangerte spillerne i Premier League, LaLiga, Bundesliga, Saudi Pro League og MLS heller.

