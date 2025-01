Indiana Jones and the Great Circle: En guide til å finne de 15 relikviene fra Gizeh

HQ

At Henry Walton Jones Jr. samler antikke relikvier blant gamle ruiner i det nye Indiana Jones and the Great Circle -spillet, var noe alle Indy-fans tok for gitt. Det vi ikke visste før den kritikerroste tittelen kom ut her om dagen, var at dette samle-konseptet ville bli et tilbakevendende oppdrag i alle hovedkapitlene. I likhet med medisinflaskene på A Remedy for All eller de underjordiske kampklubbene (og til og med Savage og Sidneys uhell), skal Discovery "The Riddles of the Ancients" videreføres i Gizeh-kapitlet, med flere relikvier som skal gjenfinnes.

Vi delte først en guide til de 10 relikviene i Vatikanet, men i ruinene i Egypt, ikke overraskende med så mye utgraving, nazistenes konfiskering og selvfølgelig underverker som pyramidene eller sfinksen, finnes det hele 15 oldtidslevninger.

"En merkelig håndhugget steingjenstand med forhistorisk opprinnelse".

For at det skal være enkelt å finne dem og levere dem tilbake til et museum, har vi i denne guiden listet opp alle stedene der Gizehs oldtidslevninger befinner seg.

Hvordan fullføre oppdraget "De eldgamles gåter" i Gizeh

Først anbefaler vi at du tar en titt på guiden til det samme oppdraget i Vatikanet, for i tillegg til trinn-for-trinn-instruksjoner for hver relikvie, fungerer den også som en introduksjon til oppdragstypene og beskriver spesialfunksjonene i denne samlingen.

Discovery av oppdraget "Riddles of the Ancients" i Gizeh følger samme stil som det forrige i Holy See, det vil si at det plasserer relikvier på steder som du må besøke, enten gjennom hovedoppdraget (The Idol of Ra) eller gjennom et av sideoppdragene (Fieldworks, Discoveries og Mysteries) som er spredt rundt i de nazistiske utgravningene som drives av Viktor Gantz og Emmerich Voss. Men på grunn av kartets mer åpne natur, uten smug og med interiører som hovedsakelig fokuserer på ruinene, er noen av relikviene ganske vanskelige å finne, eller med andre ord lette å overse.

Bonus: Guidekart over hvor du finner relikviene i Gizeh

For å finne alle de gamle relikviene i Egypt er det mulig å følge tre veier. Du kan gå på oppdagelsesferd, følge vår trinnvise guide med alle stedene og forklaringer på hva du skal gjøre ... eller følge anvisningene på Gizeh Relics Guide Map, som viser deg hvor hvert enkelt relikvie befinner seg på kartet og også i høyden. I motsetning til Vatikanet vil du se at flere av relikviene ikke er under jorden, men oppbevares i telt og bygninger, og det finnes til og med et sted i skyhøyde.

For å få tak i heftet må du nærme deg teltet over midten av kartet i retning av veien og nazileiren, som er ubebodd, men bevoktet av tre hunder. Se hvor fornminne 4 befinner seg i denne guiden for mer informasjon.

"Esoterisk forskningsjournal som viser hvor de ulike fornminnene fra Gizeh kan finnes".

Nå vet du kanskje ikke dette, men det finnes en måte å håndtere hundene på, som tydeligvis ikke har fått nok av det som ser ut som restene av en geit. Det er ikke ved å skyte dem (så forferdelig!), men her gjør Indiana Jones and the Great Circle et nytt Dishonored. Hva har Indy med seg som kan brukes til å temme beistene? Effektivt, pisk dem fra sikker avstand, og de tre schæferhundene vil bli temmet, med halen mellom beina. Du kan gå og hente dokumentet nå.

Relikvie 1: I vokternes helligdom

Du utforsker vokternes helligdom på jakt etter ledetråder om Ra-idolet. Før du når målet ditt sammen med Gina Lombardi, bør du ta en titt på dette lille hjørnet av kartet i det vedlagte bildet. Det er veldig enkelt, men det er så mørkt at du ikke engang kan se det, og heldigvis har du allerede en lighter i landsbyen Gizeh!

Relikvie 2: Blant skorpioner

Du har allerede løst speilgåten og Gina har allerede satt seg på tronen, så du har også møtt på de elskede skorpionene og leter etter en vei ut. Du finner lett relikvien under noen fresker. Den nøyaktige plasseringen er også vedlagt i bildet.

Relikvie 3: Dronningmorens hemmeligheter

Du har snakket med Omar og utforsker utgravningen ved siden av teltet hans på jakt etter Secrets of the Queen Mother. Målet ditt er å få heisen til å fungere ved å bytte strømmen til de blå og røde ledningene, men hvis du går ned der det er markert på kartet i det vedlagte bildet, vil du finne relikvien din.

Indy: "Jeg må studere disse gjenstandene bedre".

Relikvie 4: Evighetens sete

Det er et veldig zeldisk puslespill i en lett tilgjengelig ruin helt i midten av kartet, som markert på bildet. Den er lett å gå inn i, i nærheten av teltet med tre vakthunder.

Når du er inne, må du samle en rekke egyptiske kanopevaser og samle dem for å åpne det siste kammeret i graven, der du finner en sarkofag omgitt av sokler og illustrerende freskomalerier. Alle kanopevasene har forskjellig form, og det er ikke vanskelig å finne dem ved å eliminere dem.

Det du kanskje går glipp av er den siste vasen, men hvis du la merke til hvor du falt på vei inn, vil du se en stump hammer i ruinene, bortsett fra den første vasen. Gjør det samme som med glassene: kast den som om det var OL, og kom deg deretter over gropen med pisken for å slå ned den svekkede veggen nederst.

Når du åpner sarkofagen, finner du den eldgamle relikvien din, og for å ha løst gåten på Seat of Eternity får du 225 Adventure Points.



MERK: For å få tilgang til enkelte områder er det anbefalt eller til og med påkrevd å være utkledd, og her forteller vi deg hvordan du får tak i nazist Wehrmacht-kostymet.



Relikvie 5: Under den store sfinksen

Denne har du kanskje plukket opp mye tidligere... eller glemt. Som du kan se på det vedlagte kartet, er det ganske tydelig hvor den befinner seg, men det vanskeligste er å nå den, hovedsakelig fordi du ikke kan se noe som helst. Som en referanse kan du ta den grunne vollgraven som du må krysse for å unngå å bli stukket av skorpioner, og se til venstre (se bildet). Derfra kan du klatre opp til avsatsen for å fortsette litt til høyre. Klatre opp, hent relikvien, og lås opp porten som hindret deg i å komme inn fra øverste etasje.

Relikvie 6: Tallene fra det gamle Egypt

Denne kan du også få når som helst. Ta en titt på det første bildet, der vi markerer det nøyaktige stedet på kartet og den aktuelle hytta. Du kan vanligvis plyndre denne hytta fra innsiden, men du vil se at det er en låst dør. Å få tilgang til rommet er den enkleste tingen i verden, ettersom du bare trenger å komme deg ut og snike deg inn gjennom vinduet, men så blir puslespillet interessant.

Nøkkelen ligger i feltnotatet "Numerals Basics", der egyptologiprofessor Hermann Hintze forklarer hvordan de gamle egypterne skrev tall ved hjelp av hieroglyfer. Det morsomme er at du dechiffrerer koden ved å matche symbolene, men i tilfelle du står fast, er tallet 3262. Legg det i kassen, så får du relikvien og 50 mynter.

Relikvie 7: Den høyeste i spillet?

For denne anbefaler vi på det sterkeste at du bruker Nazi Wehrmacht-kostymet som forklart ovenfor, og også at du allerede har ryddet den legendariske scenen med Gina, Voss og Gantz. Som du kan se på bildet, venter denne relikvien på deg rett over Voss kontor, men du kan ikke komme deg opp dit fra det rommet. Det du må gjøre er å gå ut av bygningen, vende deg mot den flagg- og hakekorsdekorerte fasaden og klatre opp i kassene, stillaset og kranen. Siden det er juletid, finner du relikvien i halmen på loftet.

Relikvie 8: Eller var det den første av alle?

Denne kan du ikke unngå å få når du gjør hovedoppdraget "Vokternes helligdom", der du utforsker sfinksen i begynnelsen av din egyptiske reise. Faktisk kan du få den rett før den første i denne guiden, så du kan kalle den "relikvie null".

Se vedlagte skjermbilde, men husk at vi befinner oss under jorden: Det er rett før du drar i kjettingen for å åpne steinmuren som fører til utgangstrappen. Du kan ikke gå glipp av det, for så snart du trekker i kjettingen, kommer en nazist gående mot deg, og du må kvitte deg med ham raskt...

Indy: "Hvem har gjort dette?"

Relikvie 9: Passordbeskyttet

Enda en du kan plukke opp på vei gjennom hovedoppdraget, nærmere bestemt når du først sniker deg inn i nazistenes leir sammen med Gina, på vei mot Voss' kontor. Hvis ikke, kan du komme tilbake senere i forkledning. Vi fortalte deg at du ikke får kostymet i vaskerommet denne gangen, men du vil få relikvien i en passordbeskyttet safe. I hovedrommet, der nazistene bruker en gigantisk bordplate som utgravningsstrategi, finner du koden på en lapp på det perifere skrivebordet. Den er 40926.

Relikvie 10: Bak sfinksen

Enda en som er lett som en plett. Gå rundt sfinksen og inn i utgravningen på baksiden av den, som fører til et enkelt underjordisk rom. Relikvien befinner seg ved foten av en statue, i en fordypning i veggen.

Relikvie 11: Den burde være på et museum

Husker du hvor mye vi sa at det er repeterende oppdragsstrukturer i de forskjellige kapitlene? Vi har snakket om de eldgamle gåtene som dekkes i denne guiden, medisinflaskene, de hemmelige kampene og til og med Savage og Sidney. Vel, i likhet med Antonius' inskripsjoner i Vatikanet, kan Stele-fragmentene du samler i Gizeh også gi deg en eldgammel relikvie hvis du går utover de strengt nødvendige, og, som de sier i Pokémon, fanger dem alle.

På et tidspunkt i eventyret vil du begynne å levere steler til en budbringer som smugler skatter for Nawal, med mål om å få dem inn på et museum. Nærmere bestemt det i Kairo. Når du har lagt dem alle i esken, gir han deg en gammel relikvie.

Relikvie 12: Mot freskene, på venstre side

De fire gjenværende relikviene finner du på kartet over oldtidshulene, under Khafres pyramide, etter at du har løst det eldgamle ordtaket i resonanskammeret.

"Følg Herrens ed

Beskytt navnets hemmelighet".

Etter hvert som du går dypere inn i dypet, vil du begynne å ta bilder av noen tusen år gamle fresker skrevet på adamisk, lenge før Egypt. Når du ser på den på bildet, tar du til venstre og tar et stort sprang for å få tak i relikvien. Det ser ut som om du ikke kan komme tilbake fra et nytt hopp fordi det er for langt og for høyt, men tro oss, det kan du.

Relikvie 13: Mellom speilene

Denne er enkel, men du kan bli forvirret av den spennende nye speilgåten, The Three-Eyed Gate. Før du bretter opp nazistermene for å løse den, går du inn i det første rommet på venstre side og bruker fakkelen til å finne relikvien.

Relikvie 14: Rundt den falne broen

På samme måte kan det være lurt å gå forbi den kollapsede broen på slutten av denne delen, og krysse den gamle avgrunnen, men før du gjør det, må du samle rundt den, ikke bare én, men to relikvier. For å få tak i den første tar du skjelettet av en oppdagelsesreisende som referanse (Indy nevner at han sannsynligvis var en lykkejeger), og går mot broen. På høyre side ser du et vanskelig piskesprang, og på den andre siden venter relikvien på deg.

Bonus: Slik løser du puslespillet med relikvieporten i Gizeh

Eller vi kunne også ha kalt den...

Fornminne 15: Hva er egentlig fornminner til?

Frem til nå har både Indy og du som spiller lurt på hva de gamle relikviene på Indiana Jones and the Great Circle er til for. I dette øyeblikket får du vite hva de er til for, men ennå ikke hvorfor. Det vil si, vi vet allerede hva de er til for, men de har ennå ikke forklart hvor disse eldgamle instrumentene, årtusener eldre enn selve pyramidene, kommer fra, hvem Ancients er og hvordan de forholder seg til historien og Great Circle.

Hvis du går ned og utforsker ruinene ved foten av den falne broen før du krysser den, vil du se to dører med tusen år gamle symboler, akkurat som de du har sett over hele det eldgamle kartet over grottene. Foran inngangsdøren tar dette spillet et notat fra den strålende The Witness og presenterer deg for et annet puslespill, uten å gi deg for mye av en anelse. Verken Indy vil kommentere spillingen, kameraet vil ikke gi deg noen ledetråder, og heller ikke dagboken din vil holde nøkkelen.

La oss ta det trinn for trinn :



Puslespillet er mye, mye enklere enn det ser ut, og det viktige er at du ikke kompliserer det. Vi trodde for eksempel at symbolene på døren faktisk er ledetråden, og at vi måtte speile det samme oppsettet med hull og sylindere på panelet. Det første du bør vite er at dette ikke er tilfelle, for det ville være umulig. Alt du trenger å gjøre er å sørge for at alle hullene i panelet er okkupert av en utstikkende stein.

Vel, det gjør det mye enklere! Selvfølgelig, det er det vi fortalte deg. Det andre du trenger å vite, er hvordan disse Ventolin-lignende innretningene fungerer. Hvis du vrir dem mot høyre, fyller de hele raden og kolonnen, men hvis de finner et hull i rutenettet, stopper de. Hvis du vrir dem mot venstre, lager de en firkant rundt seg selv, selv om de kommer seg rundt hullene.

Sist, men ikke minst: Du kan plassere relikvier der det allerede har oppstått en bump! Indy skyver den inn, og den nye relikvien vil gjøre jobben sin.



Med disse tre tipsene får du det til første gang. Og hvis du har gjort hjemmeleksen din sammen med oss, har du allerede 10 relikvier fra Vatikanet og 14 fra Gizeh. Vi skal ikke ødelegge det for deg, men husk at du kanskje må samle dem alle for å få en endelig utfordring av denne typen...

I alle fall, hvis du ikke vet hvordan du plasserer dem, kan du ta en titt på bildet for å se hvordan vi løste det for å åpne døren, få den gamle relikvien 15/15 fra Egypt og derfor fullføre Riddles of the Ancients -oppdraget.

Har du 25 relikvier fra oldtiden og vil ha mer? Ikke bekymre deg, kom tilbake til Gamereactor når du har klart Himalaya- og Shanghai-kapitlene, for vi har også guiden til å finne alle de 24 relikviene i Sukhothai og til slutt guiden til å løse gåten med de 50 relikviene.