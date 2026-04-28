Logoen til Zach Creggers Resident Evil har blitt delt

Om mindre enn fem måneder får Resident Evil fans enda en godbit å se frem til, da Zach Creggers filmatisering får sin debut på kinoer verden over. Selv om vi ennå ikke har sett en trailer for filmen for å få et dypt og tydelig innblikk i hva vi kan forvente oss av filmen, har en nettside blitt aktivert for filmen, noe som tyder på at mer informasjon er nær i horisonten.

Men i tillegg til dette gir nettstedet til og med en første titt på logoen til filmen, som absolutt har et fiendtlig design. Du kan se denne nedenfor.

Det skal sies at den første traileren sannsynligvis vil bli publisert for publikum veldig, veldig snart, ettersom den ble delt med publikum på CinemaCon tidligere denne måneden. Ifølge rapportene tegnet den et veldig skremmende bilde, noe som tyder på at Weapons and Barbarian-regissøren er tilbake til å gjøre det han gjør best; å skremme sokkene av fansen sin.

Vi vet også at denne filmen er laget med en blankosjekk, og at selv om den vil inneholde ikoniske steder og være trofast i sin egen rett, vil den ikke dreie seg om fan-favorittkarakterer, ettersom Cregger har til hensikt å unngå å bli korsfestet av fansen av Capcoms spillserie.