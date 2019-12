Månedens mest leste på Gamereactor i november

Det er allerede desember, og det er tid for å legge november bak oss. November bød på en masse store utgivelser, som blant annet Star Wars Jedi: Fallen Order, Pokémon Sword og Shield og Death Stranding. Hvilke spill har du kost deg med i mørketiden?

Men vi må ikke glemme at det også er tid for å se tilbake på de mest leste sakene forrige måned, og her er topp 15-listen:

Topp 15

Boblere

Vi har som vanlig noen boblere, tekster som ligger dupper rett under Topp 15-lista! Her finner vi blant annet Ingars anmeldelse av Shenmue 3, Kristians anmeldelse av Disco Elysium og Peters anmeldelse av Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020.

Takk for at dere leser og kommenterer! Det varmer våre små skribenthjerter!