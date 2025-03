Monster Hunter Wilds: Hvordan spille offline

HQ

Monster Hunter: Wilds er for det meste designet for å spilles online. Serien har alltid utmerket seg for co-op-flerspilleren, men det er også et spill du kan oppleve 100 % offline. Du kan til og med få opplevelsen av å spille sammen med andre, ettersom du kan bruke SOS-bluss for å be om støtte fra andre jegere (som kan være folk på nettet, men også NPC-er fra historien, som Olivia, Rosso ...).

Spillet er imidlertid designet på en måte som gjør at det føles som om du alltid er online. Hovedmenyen før du starter spillet åpner opp fire alternativer, og ingen av dem er "Spill offline".



Anbefalt lobby



Lobbysøk



Privat lobby



Enkeltspiller på nett



Hvis du vil spille alene, er det logiske alternativet Online Single Player. På denne måten vil du fortsatt være tilkoblet online, så du vil motta oppdrag og oppdateringer, og hvis du vil, kan du alltid søke etter parter som snakker med Alma, samt tilkalle hjelp ved hjelp av SOS-bluss. Men bortsett fra det, vil ingen forstyrre deg.

En annen måte å gjøre det på er å opprette en privat lobby som ingen har tilgang til. På den måten vil du være helt alene, samtidig som du er online. Det er litt kontraintuitivt å måtte bli med i en lobby eller spille "Online Single Player" uten å ha "Offline Single Player" tilgjengelig, men det er slik moderne spill fungerer...

Hvordan være - virkelig - frakoblet i Monster Hunter Wilds

Men hva hvis du vil være helt frakoblet, ikke har PS Plus/Game Pass Core eller ikke har tilgang til Internett? Dessverre har ikke spillet en standard "offline singleplayer"-modus. For meg var den beste løsningen for å unngå meldinger å skru ned Internett i konsollen.

Til å begynne med viste spillet meg mange popup-skjermer som minnet meg på at jeg var frakoblet, og ba meg om å godta personvernreglene i hovedmenyen og abonnere på PS Plus for å spille online. Men etter en stund fra kobler fra nettverket, fra innstillingsmenyen i konsollen din enkelt, vil spillet innse at det er frakoblet og vil ikke plage deg lenger med meldinger som "forsiktig minner deg" om å abonnere på PS Plus, og så videre ...

Det er kanskje ikke det mest ideelle, men hvis du vil spille offline og alene - noe vi insisterer på at det er mulig, og du kan nyte hele spillet når du er offline - er det kanskje den mest praktiske løsningen ... Og i det minste krever ikke spillet at du er online for å spille, selv om det ikke oppfordrer til det.

