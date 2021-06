Ubisoft Forward: Hva vi tror og håper avsløres

I går fikk altså Summer Game Fest Kickoff Live æren av å være det skikkelige startskuddet for nyhetssommeren 2021 med spennende annonseringer fra hele spillverden. Klokken 21 på lørdag er det tid for å fokusere litt mer, for da er det Ubisoft sin tur til å i kjent stil avsløre hva de har på lur fremover i en ny Ubisoft Forward-sending. Hva kan vi se frem til? La oss oppsummere, håpe og drømme.

Hva vi vet kommer

Mer innhold til spill vi allerede har - Ubisoft har etter hvert blitt kjent for å være ett av selskapene som virkelig fortsetter å støtte spill som allerede er ute med nytt innhold, noe det ikke har tenkt å slutte med på en god stund. Derfor tyvstarter de sendingen allerede klokken 20 med nytt om hva som skjer med Brawlhalla, For Honor, Trackmania, The Crew 2, Watch Dogs: Legion og mer fremover.

Assassin's Creed Valhalla - Som vanlig var Ubisoft tidlig ute med å offentliggjøre fremtidsplanene, så vi vet at planen var at Valhalla sin andre store utvidelse, The Siege of Paris, skulle slippes i starten av sommeren. Selv om planene nok har blitt endret litt bør utvidelsen være såpass nærme at vi får vite mer om denne, Discovery Tour og mye av det andre som er på vei.

Far Cry 6 - Du kan være relativt sikker på at dette får veldig mye av rampelyset. Vi har allerede sett både flimatiske og gameplayfokuserte trailere, men denne gangen er sjansen stor for at vi får en skikkelig gameplaypresentasjon hvor utviklerne går mer detaljert til verks mens vi ser noen spille.

Just Dance 2022 - Man kan ikke ha et år uten et nytt dansespill, så dette vil selvsagt bekreftes også.

Mythic Quest - Den overraskende gode serien til Apple og Ubisoft er snart ferdig med andre sesong, så det skal bli interessant å se hva de har tenkt å bruke tid på her. Er det snakk om en tredje sesong, bare en rask påminnelse eller bare nevnt for å hinte om at vi skal få vite mer om Werewolves Within-filmen, Netflix sin Splinter Cell-serie og lignende?

Rainbow Six: Extraction - Etter både utsettelser og et navneskifte er det endelig tid for å se akkurat hva det som tidligere het Rainbow Six: Quarantine går ut på. Målet er at dette skal gjøre det samme for samarbeidsfokuserte spill som Rainbow Six: Siege gjorde for multiplayer, så det bør være ganske spennende saker vi får presentert. Etter showet vil vi også få vite mer om hva som skjer i Siege den kommende tiden.

Riders Republic - Steep har etter hvert klart å opparbeide seg en stor spillerbase, så det er mange som gleder seg til å se hvordan ekstremsport i varmere omgivelser blir i spillform. Med et dyppdykk inn i de forskjellige aktivitetene og en lanseringsdato blir denne delen av showet meget spennende for mange.

Hva vi tror kommer

Mer Mario + Rabbids - Mario + Rabbids Kingdom Battle ble en stor suksess for Ubisoft og Nintendo, så sjansen for at de ikke samles igjen er mindre enn IQen til de gærne kaninene. Med tanke på at vi nærmer oss fire år siden det første spillet er tiden inne for å slippe oppfølgeren løs.

Hva vi drømmer om kommer

Splinter Cell - Gi meg nå inn i "lyden av NV-briller som aktiveres" et nytt Splinter Cell som tar inspirasjon fra åpenheten i Metal Gear Solid V!

Rayman - Michel Ancel, skaperen av Rayman og Beyond Good & Evil, bestemte seg for å forlate spillbransjen i fjor, men det trenger da ikke å bety at vi aldri får mer Rayman.

Noe helt nytt - I disse dager er Ubisoft kjent for å i stor grad satse på etablerte franchiser, men vi skal ikke glemme at Assassin's Creed, Far Cry, Ghost Recon, Splinter Cell, Watch Dogs og gjengen alle var nye ting en gang. Både disse, Valiant Hearts: The Great War, Child of Light og Steep er bevis på at det franske selskapet kan skape noe meget spesielt, så når noe nytt avsløres er det ofte lurt å følge med.

Dette er altså noen av tingene vi både vet og kan håpe vil vises på Ubisoft Forward klokken 21 den 12. juni, men det er flere ting som ikke er nevnt. Hva håper og tror du vil være der?

Du finner en oversikt over de andre showene jeg synes er greie å merke seg her.