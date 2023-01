Vinnerne av julekalenderen er kåret!

HQ

Plutselig befinner vi oss i et nytt år og det er tid for å kåre vinnerne av 2022s store julekalender. Vi går rett på sak og her er listen over vinnere:

Luke 1 - Ultimate Ears Hyperboom: Dag V

Luke 2 - SureFire Kingpiin M1 60% og Vinson N1: deusex

Luke 3 - Logitech Litra Glow: identityundisclosed, Ladmaro, Ntmikkel

Luke 4 - Astro A30 til PC og Xbox: phraze

Luke 5 - hovedpremien til Gretel og andrepremien til fatim

Luke 6 - Mario + Rabbids: Sparks of Hope-pakke: Gringorilla

Luke 7 - Logitech G413 SE-tastatur: latex224

Luke 8 - Creative Sensemore Air: Son of Odin

Luke 9 - Logitech Lift Ergo-mus: Linn4026, Bruise Vain, keti92, Haakond, LangeFinger

Luke 10 - Creative Sound Blaster Blaze V2: idontknow

Luke 11 - Blue Sona-mikrofon: Gamezfan

Luke 12 - SureFire Kingpin M2: Drakenbourgh

Luke 13 - Ultimate Ears Wonderboom 3: Inacatrin

Luke 14 - HyperX Alloy origins + Pulsefire Haste: XDLugia

Luke 15 - Logitech MX Mechanical: Per Olav Furugaugen

Luke 16 - SureFire Buzzard Claw-mus og Silent Flight 680-musematte: AnonyMus

Luke 17 - Logitech Litra Beam: MrWednesday, Killer_Dude, CrimsonXYZ

Luke 18 - HyperX QuadCast + Cloud Alpha Wireless: Birdboy89

Luke 19 - SureFire Harrier 360 + Kingpin X2 + Vinson N2: Foxpile

Luke 20 - Turtle Beach Stealth 700 Gen 2 Max (PlayStation): Hitomaro

Luke 21 - Final Fantasy XIV Endwalker Digital Collector's Edition IranianNosebone

Luke 22 - Logitech Brio 500: nexus7even, tbphoto, vilde-m, androcker, bent_a

Luke 23 - NZXT-pakke: Joelspeanuts

24 - Lenovo Legion Slim 7i Gen 7: mstriss

Alle vinnere kontaktes fortløpende her på Gamereactor. Takk til alle som har deltatt. Riktig godt nyttår til alle sammen!

