Chessington World of Adventures åpner en Minecraft World i 2027

I løpet av de siste par årene har britiske fornøyelsesparkfans fått høre mange gode nyheter i forbindelse med at Universal ønsker å åpne en av sine fornøyelsesparker noen kilometer utenfor London. Dette ville være en stor europeisk rival til Los Angeles- og Orlando-anleggene, og ifølge de siste rapportene ville parken tilby landområder dedikert til en rekke ikoniske britiske merkevarer, det være seg James Bond eller Harry Potter. Selv om denne parken er lovende, er det mange år til den åpner dørene, men heldigvis vil det være en god grunn til å besøke Chessington World of Adventures i 2027 i stedet.

I henhold til det nylige Minecraft Live-showet, der en Minecraft Dungeons-oppfølger ble presentert, har det blitt avslørt at den britiske temaparken vil få en dedikert Minecraft World, og at den vil åpne så snart som i 2027. Det regnes som et prosjekt på 50 millioner dollar som vil representere "den neste store utviklingen av franchisen", som nylig har inkludert en live-action-film som har en oppfølger i horisonten.

Hva denne temaparkverdenen vil by på, får vi vite: "Landet vil inneholde nye attraksjoner, inkludert en verdens første Minecraft berg-og-dalbane, temabutikker og spisesteder, pluss en rekke fanfavoritter og latterlig moro fra Minecraft -universet."

Verden vil også være inspirert av ikoniske biomer, mobber og gjenstander fra Minecraft, og en haug med konseptkunst for hvordan landet kan se ut har blitt delt, som du kan se nedenfor.

