Gamereactors store julekalender 2022: Luke 14

Nå er det bare ti dager igjen til julaften og tid for å åpne luke 14 i årets julekalender! Hva finner vi bak denne luka, da?

I dag kan du vinne en premiepakke fra HyperX bestående av et Alloy Origins-tastatur og en PulseFire Haste-mus. Alloy Origins er et slitesterkt tastatur med aluminiumslegering og skilter med rask responstid slik at du kan mestre ethvert spill. Musa kommer med tilpassbar RGB-belysning, TTC Golden-mikrobrytere, bikake-design, en lett vekt på kun 59 gram samt PTFE-føtter som gir god glid slik at du alltid er klar til kamp.

Premien har en verdi på om lag 1550 kroner og alt du trenger å gjøre for muligheten til å vinne er å svare på følgende spørsmål i kommentarfeltet:

Hvilken vinterverden/vinterbane i spill er din favoritt?

Lykke til!

Vi lar alle konkurransene i årets julekalender stå åpne frem til vinnerne er annonsert en gang etter jul, så det er bare å delta i vei.

